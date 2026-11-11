Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026 trao sân khấu mở màn cho người trẻ

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Ban tổ chức Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam công bố những thông tin đầu tiên về mùa Thu Đông 2026. Bước sang lần tổ chức thứ 22, sự kiện lựa chọn thế hệ nhà thiết kế trẻ làm điểm nhấn, mở ra cơ hội để những gương mặt mới xuất hiện trên sàn diễn chuyên nghiệp.

Khác với những mùa trước, vị trí mở màn năm nay không dành cho các tên tuổi kỳ cựu mà được trao cho ba nhà thiết kế trẻ xuất sắc nhất bước ra từ một cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế. Đây là những gương mặt chưa có nhiều kinh nghiệm trên các sàn diễn lớn, đang trong quá trình xây dựng phong cách và khẳng định dấu ấn cá nhân.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2026 chính thức khởi động với điểm nhấn là sự xuất hiện của thế hệ nhà thiết kế trẻ.

Phát biểu tại họp báo, bà Trang Lê, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, cho biết quyết định này xuất phát từ mong muốn tạo thêm cơ hội cho thế hệ kế cận.

"Chúng tôi, những người tổ chức chương trình, luôn mong muốn đổi mới, tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo và mang đến những cơ hội mới cho thời trang Việt Nam", bà Trang Lê chia sẻ.

Theo bà Trang Lê, sau 21 lần tổ chức trong hơn một thập kỷ, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam đã trở thành nơi nhiều nhà thiết kế trong nước giới thiệu tài năng, đồng thời tạo cơ hội giao lưu với thời trang quốc tế. Trong bối cảnh ngành thời trang liên tục thay đổi, việc tìm kiếm và phát triển những gương mặt mới được xem là một trong những hướng đi quan trọng.

"Tôi cho rằng chưa bao giờ thời trang Việt Nam có được vị trí và sự quan tâm lớn như hiện nay trên bản đồ thời trang thế giới. Ngày càng có nhiều bài viết trên các tạp chí thời trang quốc tế đề cập đến thời trang Việt Nam, đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường thời trang tiềm năng của khu vực châu Á", bà Trang Lê nhận định.

Những thiết kế được giới thiệu tại họp báo, hé lộ phong cách sáng tạo của mùa thời trang Thu Đông 2026.

Nếu những nhà thiết kế trẻ đảm nhận màn mở đầu, vị trí kết màn được giao cho nhà thiết kế Mai Lâm. Ông theo đuổi phong cách nghệ thuật ứng dụng (Wearable Art), kết hợp chất liệu truyền thống Việt Nam với các yếu tố công nghiệp, họa tiết dân gian và những phom dáng bất đối xứng.

Sự kết hợp giữa những gương mặt mới và các nhà thiết kế giàu kinh nghiệm cũng là điểm đáng chú ý của mùa thời trang năm nay.

Bên cạnh những tên tuổi quen thuộc như Đức Hùng, Hà Linh Thư, chương trình còn có sự góp mặt của các nhà thiết kế quốc tế Angelo Cruciani đến từ Italy và Aharon Genish đến từ Israel. Sự tham gia của Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cùng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cũng mở thêm không gian cho các tài năng được đào tạo trong môi trường học thuật.

Bà Trang Lê, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, phát biểu tại họp báo chiều 11/11 ở Hà Nội.

Đại diện Ban tổ chức cùng các nhà thiết kế.

Nói về cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ, bà Trang Lê nhấn mạnh: "Điều tuyệt vời của thời trang là dù ở bất kỳ độ tuổi nào, thuộc thế hệ nào hay đã trải qua bao nhiêu năm làm nghề, tất cả chúng ta đều có thể gặp nhau trên cùng một sàn diễn. Đó là nơi sự sáng tạo không có giới hạn".

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 26-28/11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. Việc trao vị trí mở màn cho những gương mặt chưa thành danh cho thấy sự thay đổi trong cách lựa chọn nhân tố trung tâm của sự kiện, khi thế hệ trẻ được tạo điều kiện xuất hiện bên cạnh những tên tuổi đã có chỗ đứng trong nghề.