Trong số các sao Hàn, nhan sắc đỉnh cao đôi khi vẫn phải "chào thua" trước những lựa chọn trang phục và kiểu tóc kém duyên. Thời gian qua, màn xuất hiện của dàn mỹ nhân hạng A trên thảm đỏ và sự kiện thương hiệu đã trở thành tâm điểm bàn tán trái chiều của công chúng.

Ba sao Hàn đình đám Lee Na-young, Kim Tae-hee và Son Ye-jin (Từ trái qua phải)

Lee Na-young bị "nuốt dáng", mái tóc nặng nề

Lee Na-young thu hút mọi sự chú ý khi tham dự buổi chụp hình cho một thương hiệu trang sức Ý tại Cove the Jangchung, Seoul. Nữ diễn viên diện bộ suit màu trắng thanh lịch, phối cùng vòng cổ vàng và những chiếc nhẫn bản lớn nổi bật. Tuy nhiên, kiểu dáng rộng thùng thình của bộ trang phục lại vô tình che khuất vóc dáng mảnh mai vốn có của cô, khiến người xem không khỏi hụt hẫng trước màn xuất hiện lần này.

Bên cạnh trang phục, kiểu tóc của Lee Na-young cũng gây nhiều tranh cãi. Mái tóc rẽ ngôi sâu với những lọn sóng dày xõa xuống một bên má tuy mang hơi hướng cổ điển nhưng lại bị nhận xét là nặng nề và bí bách. Giới phê bình cho rằng tạo hình này chưa làm nổi bật được nét tươi mới, tinh tế vốn là thương hiệu riêng của người đẹp.

Lee Na-young

Kim Tae-hee trong trang phục rườm rà

Chỉ một tháng trước đó, phong cách của Kim Tae-hee tại một sự kiện trang sức cũng trở thành chủ đề nóng. Góp mặt trong lễ kỷ niệm 90 năm thành lập một thương hiệu trang sức cao cấp, nữ diễn viên diện chiếc váy quây màu trắng ngà với phần thân trên thiết kế kiểu áo corset kết hợp chân váy xòe rộng, đi kèm chiếc vòng cổ vàng nổi bật kéo dài xuống tận dưới ngực.

Dù visual vẫn rạng rỡ, nhưng các đường may đặc trưng cùng chi tiết xếp ly dày đặc trên váy, cộng hưởng với món trang sức quá táo bạo đã khiến tổng thể bộ cánh bị nhận xét là thiếu sự hài hòa, làm giảm đi vẻ sang trọng vốn có của ngọc nữ màn ảnh Hàn.

Kim Tae-hee

Son Ye-jin diện váy đẹp chuẩn mực nhưng kiểu tóc bị chê lỗi thời

Son Ye-jin cũng nhiều lần trở thành tâm điểm tranh luận về phong cách thời trang tại các sự kiện trong năm nay. Đặc biệt, tại Lễ trao giải Điện ảnh Vàng (Golden Cinematography Awards) lần thứ 46 tại Seoul, nữ diễn viên ghi điểm tuyệt đối trên thảm đỏ nhờ chiếc váy đuôi cá màu hồng nhạt giúp tôn trọn vóc dáng và khí chất thanh lịch.

Thế nhưng, kiểu tóc ngắn với kết cấu hơi rối tự nhiên lại bị nhận xét là trông "có phần lỗi thời". Trước đó, phong cách của cô tại các sự kiện cũng từng vấp phải nhiều phản hồi trái chiều trên các diễn đàn thời trang và mạng xã hội.

Son Ye-jin

Sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian, nhưng cả Lee Na-young, Kim Tae-hee lẫn Son Ye-jin đều cho thấy tầm quan trọng của việc định hình phong cách đồng bộ. Khán giả kỳ vọng đội ngũ stylist của các ngôi sao hạng A này sẽ sớm tiết chế và tinh tế hơn để những tượng đài nhan sắc của màn ảnh Hàn Quốc thực sự tỏa sáng trọn vẹn mỗi khi bước chân lên thảm đỏ.