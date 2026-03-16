Timothée Chalamet trắng tay, nhiều cú sốc tại Oscar 2026

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 năm 2026 vừa khép lại với nhiều kết quả bất ngờ và không ít tiếc nuối, trở thành một trong những mùa Oscar gây nhiều bàn luận. Bên cạnh những chiến thắng vang dội, đêm trao giải cũng ghi nhận nhiều trường hợp được dự đoán cao nhưng lại ra về tay trắng.

Một trong những kết quả đáng chú ý nhất là chiến thắng của "One Battle After Another". Bộ phim do Paul Thomas Anderson đạo diễn đã vượt qua đối thủ nặng ký "Sinners" để giành Phim hay nhất, đồng thời mang về tổng cộng sáu tượng vàng, trở thành tác phẩm thắng lớn nhất của mùa giải. Trước đó, cuộc đua giữa hai bộ phim được đánh giá rất sít sao, đặc biệt khi “Sinners” bước vào lễ trao giải với số lượng đề cử nhiều hơn.

Timothée Chalamet trượt Oscar năm nay

Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chiến thắng của Michael B. Jordan cho vai diễn trong “Sinners” được xem là một bất ngờ lớn. Trước đó, Timothée Chalamet được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ chiến thắng nhờ màn trình diễn trong "Marty Supreme". Tuy nhiên, kết quả cuối cùng khiến bộ phim này ra về tay trắng, trở thành một trong những tiếc nuối lớn của đêm trao giải.

Một bất ngờ khác đến từ hạng mục Tuyển chọn diễn viên xuất sắc nhất, khi Cassandra Kulukundis với “One Battle After Another” được xướng tên chiến thắng. Trước đó, nhiều người cho rằng Francine Maisler - người phụ trách tuyển chọn diễn viên cho “Sinners” - sẽ giành tượng vàng đầu tiên ở hạng mục này.

Ở mảng kỹ thuật, Autumn Durald Arkapaw cũng tạo nên cột mốc đáng chú ý khi giành giải Quay phim xuất sắc nhất cho “Sinners”, trở thành người phụ nữ đầu tiên và người phụ nữ da màu đầu tiên chiến thắng ở hạng mục này trong lịch sử Oscar.

Đêm trao giải năm nay còn ghi nhận một kết quả hiếm gặp khi hai phim ngắn người đóng "The Singers" và "Two People Exchanging Saliva" cùng chiến thắng. Đây là lần thứ bảy trong lịch sử Oscar có hai tác phẩm đồng hạng ở một hạng mục.

Trong khi đó, bộ phim tài liệu "The Perfect Neighbor", vốn được nhiều dự đoán sẽ chiến thắng, lại bất ngờ thất bại trước "Mr. Nobody Against Putin".

Ngoài các kết quả giải thưởng, một số chi tiết trong chương trình cũng gây bàn tán. Người dẫn chương trình Kieran Culkin đã có phát biểu đầy ẩn ý khi nhắc đến sự vắng mặt của Sean Penn trong đêm trao giải. Bên cạnh đó, phần kỹ thuật của buổi lễ - từ góc quay đến cách xử lý âm thanh - cũng bị khán giả và giới chuyên môn nhận xét chưa thực sự trọn vẹn, đặc biệt khi nhạc nền đôi lúc lấn át bài phát biểu tưởng niệm của Barbra Streisand dành cho Robert Redford.

Với những kết quả bất ngờ, các cột mốc lịch sử cùng một số tiếc nuối đáng chú ý, Oscar năm nay tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi sau khi khép lại.