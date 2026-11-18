Chuỗi concert Tinh Hà Say Hi – Hẹn giữa tinh hà vừa khép lại sau 4 đêm diễn, gồm hai đêm tại TP.HCM (17-18/10) và hai đêm tại Hà Nội (14-15/11). Không chỉ quy tụ 24 nghệ sĩ, chương trình còn ghi dấu bằng quy mô dàn dựng, những màn trình diễn được thay đổi qua từng đêm và sự tương tác giữa nghệ sĩ với khán giả.

Xuyên suốt 4 đêm concert, sân khấu được thiết kế với đường catwalk mang tên “Dải tinh hà”, các sân khấu vệ tinh và hệ thống màn hình LED đa chiều, giúp nghệ sĩ tiếp cận khán giả ở nhiều vị trí. Thay vì giữ nguyên một kịch bản, ê-kíp có những điều chỉnh về tiết mục, cách xuất hiện và dàn dựng tại từng điểm diễn.

Buitruonglinh, CONGB, HURRYKNG và JSOL tiếp tục tái hiện khung cảnh đám cưới trên sân khấu, giữ lại điểm nhấn từng xuất hiện ở đêm concert thứ 3.

Tại TP.HCM, khán giả chứng kiến những màn trình diễn kết hợp nhiều yếu tố sân khấu như tiết mục đu dây bungee của Dương Domic, Vương Bình, Thể Thiên và JSOL. Các nhạc cụ truyền thống cũng được đưa vào chương trình thông qua tiếng trống trận trong “Mộng duyên” hay phần đàn tranh của Pháp Kiều ở “Mất la bàn”.

Đến Hà Nội, concert tiếp tục thay đổi với bản mashup 16 ca khúc nhóm và solo trong đêm thứ ba. Một số màn trình diễn được bổ sung cách dàn dựng mới, từ Dương Domic cưỡi ngựa đưa Pháp Kiều lên sân khấu đến nhóm Wren Evans, Ali Hoàng Dương, Cody Nam Võ và HYO chạy xe Dream trong tiết mục “MVP (Mưa vội phóng)”.

Dương Domic, Vương Bình, Thể Thiên và JSOL thực hiện màn trình diễn bungee trên sàn nghiêng.

Bên cạnh những màn trình diễn tập thể, các nghệ sĩ còn thể hiện khả năng chơi nhạc cụ, sáng tác và làm chủ sân khấu. Wren Evans đệm piano, Quang Hùng MasterD chơi trống, trong khi các thành viên thuộc đội hình Best 5 có phần biểu diễn solo riêng tại Hà Nội.

Một điểm đáng chú ý khác là những màn hóa trang mang màu sắc hài hước của các nghệ sĩ. CONGB xuất hiện với tạo hình em bé, buitruonglinh hóa thành xe rác, Cody Nam Võ lấy cảm hứng từ nhân vật Goku, còn HYO gây chú ý với trang phục Hello Kitty. Những chi tiết này tạo thêm không khí vui nhộn bên cạnh phần biểu diễn âm nhạc.

Không chỉ tập trung vào sân khấu, chương trình còn dành nhiều hoạt động tương tác cho người hâm mộ. Tại Hà Nội, ban tổ chức bố trí 20 chuyến xe buýt và điểm gửi xe miễn phí hỗ trợ khán giả di chuyển. Trong các đêm diễn, nghệ sĩ trực tiếp tặng quà, mời khán giả lên sân khấu giao lưu và tham gia những hoạt động bất ngờ.

Dàn Anh Trai biểu diễn trong trang phục học sinh.

Wren Evans, Ali Hoàng Dương, Cody Nam Võ và HYO hóa thân thành những “boy phố Hà Nội”, cưỡi xe Dream lên sân khấu trong tiết mục “MVP (Mưa vội phóng)”.

Bên cạnh không khí sôi động, 4 đêm concert cũng có những khoảnh khắc xúc động. Đặc biệt, khi hình ảnh bố mẹ các nghệ sĩ xuất hiện trên màn hình LED cùng những lời nhắn gửi, nhiều anh trai không giấu được nước mắt.

Hành trình khép lại với ca khúc “24EVER” do Dương Domic sáng tác. Trong ánh sáng từ hàng chục nghìn khán giả, 24 nghệ sĩ cùng cúi đầu cảm ơn người hâm mộ. Song Luân cũng xúc động khi nhắc đến tình cảm khán giả dành cho các thành viên trong suốt 7 tháng đồng hành.

Sau 4 đêm diễn tại Việt Nam, Tinh Hà Say Hi dự kiến tiếp tục mở rộng hoạt động biểu diễn ra nước ngoài. Theo thông tin từ ban tổ chức, chuyến lưu diễn US Tour 2026-2027 sẽ mở màn tại Las Vegas (Mỹ) vào cuối tháng 11/2026.

Đây được xem là bước đi tiếp theo của chương trình sau chuỗi concert trong nước, đồng thời đặt ra kỳ vọng về khả năng đưa các sản phẩm biểu diễn âm nhạc Việt Nam tiếp cận khán giả quốc tế.