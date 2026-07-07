Tinh hà "say hi": Trấn Thành cười không ngớt trước màn bán mascot của 24 Anh trai

Sau những thử thách căng thẳng ở tập 1, Tinh hà "say hi" tiếp tục hé lộ tập uncut với loạt khoảnh khắc chưa từng lên sóng, xoay quanh phần giới thiệu mascot của 24 Anh Trai. Không còn không khí cạnh tranh, phòng Gặp gỡ trở thành một "sân khấu bán hàng" rộn ràng khi mỗi người lần lượt thuyết trình về linh vật do mình thiết kế, mang đến nhiều tình huống hài hước cùng MC Trấn Thành.

Mở màn là Ali Hoàng Dương với mascot Ớt Cục Súc. Dù nhiều người nhầm đây là bí đỏ hay táo, nam ca sĩ vẫn khẳng định đó là một trái ớt. Phần giới thiệu ngày sinh "33/3/3033", câu cửa miệng "cay quá" cùng tuyên ngôn "Bước thẳng vào chung kết" khiến cả trường quay bật cười và vỗ tay.

Dàn Anh trai mang đến nhiều màn giới thiệu mascot hài hước

Tiếp đó, buitruonglinh mang đến mascot Mì Tôm - chú mèo đầu vuông mà anh tự nhận là "xấu nhất" trong dàn Anh trai. Nam ca sĩ cho biết linh vật được lấy cảm hứng từ việc không muốn tiếp tục bị gọi là "con mèo mềm xèo", còn cái tên Mì Tôm được đặt vì "sợ dính bản quyền". Phần giải thích khiến Trấn Thành và các Anh Trai không nhịn được cười.

KIMLONG giới thiệu chú khủng long Kilo, vừa là cách viết tắt tên mình, vừa tượng trưng cho sức mạnh. Trong khi đó, Thể Thiên mang đến mascot Bambi Trịnh, lấy cảm hứng từ chú chó Chihuahua mắt lé mà anh tặng mẹ trong dịp sinh nhật và được mặc trang phục dựa trên nickname "Tiger". Màn đối đáp giữa nam ca sĩ và Trấn Thành liên tục tạo nên tiếng cười.

Không khí càng trở nên sôi động khi Pháp Kiều xuất hiện với mascot rắn màu tím Ca Siêu. Từ tạo hình "rắn mập", đôi môi dày đến khái niệm giới tính mới mang tên "nưỡm", phần giới thiệu của Pháp Kiều khiến cả trường quay thích thú. Màn đối đáp "Anh mập anh không cho con rắn mập hả?" giữa nam ca sĩ và Trấn Thành tiếp tục trở thành điểm nhấn của tập uncut.

Trấn Thành nhiều lần cười nghiêng ngả trước màn thuyết trình của các Anh trai

CoolKid giới thiệu mascot Mabu, chú dê - linh vật của tổ đội DG House. Anh cho biết cái tên xuất phát từ ước mơ hồi nhỏ là "má bự", trong khi Dương Domic hài hước gọi đây là "G-O-A-T của tổ đội" (Greatest Of All Time).

Bên cạnh những ý tưởng vui nhộn, nhiều Anh Trai còn gửi gắm những câu chuyện cá nhân vào mascot của mình. JSOL chia sẻ linh vật được lấy cảm hứng từ chú mèo cưng đã mất. CONGB chọn hình ảnh ngôi sao mặc tạp dề Pé Xao Xao, lấy cảm hứng từ ca khúc solo Ngôi Sao Hy Vọng.

Trong khi đó, DILLAN giới thiệu mascot matcha latte Kozi với khả năng giúp mọi người "xả stress", nhưng cách sử dụng tiếng Việt của anh lại trở thành chủ đề trêu đùa của các Anh Trai. DANG HONG HAI mang đến Pé Chèo, sự kết hợp giữa chó và mèo, đồng thời tiết lộ thói quen thiền mỗi khi căng thẳng.

Vương Bình giới thiệu chú voi con miền Tây tên Bin với tính cách thích skinship, ngủ nhiều và luôn cười thật lớn. IVAN gây chú ý với khả năng hội họa qua mascot chú chó Doobie, lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ khi thường ngồi trò chuyện và vuốt ve chú chó của mình trước giờ ngủ. Sau khi lắng nghe câu chuyện, Trấn Thành vừa khen "good memory", vừa hài hước nhận xét đây là "câu chuyện buồn ngủ nhất".

Ở phần sau, Sơn.K mang đến mascot Sóc Ca cùng hình ảnh cỏ bốn lá. Nam ca sĩ cho biết từng tìm thấy cỏ bốn lá khi còn nhỏ và xem chiếc lá thứ tư là biểu tượng của sự nỗ lực giúp biến may mắn thành hiện thực. Song Luân giới thiệu mascot Bé Lusi, lấy cảm hứng từ dấu ấn tặng con chim trong hành trình Anh Trai "Say Hi" mùa 1, gửi gắm thông điệp luôn bình tĩnh, tận hưởng hành trình và không ngại thử sức.

Dàn Anh trai thể hiện sự sáng tạo và cá tính qua phần thiết kế mascot

Khép lại tập uncut là những màn tung hứng ngẫu hứng giữa các Anh trai. Từ việc Quang Hùng MasterD bị JSOL trêu vì cách đặt ngày sinh cho mascot Chướng, đến màn đối đáp giữa Ali Hoàng Dương, Vương Bình và Thể Thiên, khán giả có dịp chứng kiến hình ảnh gần gũi, tự nhiên của 24 Anh trai ngoài những giờ phút thi đấu. Qua những khoảnh khắc chưa lên sóng, chương trình cũng hé lộ thêm về sự sáng tạo, cá tính và tình cảm gắn kết của các thành viên trong hành trình Tinh hà "say hi".