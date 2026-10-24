English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tom Hanks bất ngờ tái xuất sân khấu Broadway sau 14 năm

Thứ Bảy, 06:00, 24/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tom Hanks sẽ đóng vai chính trong vở kịch “This World of Tomorrow” (Thế giới của ngày mai), đánh dấu sự trở lại sân khấu Broadway của anh sau 14 năm. Màn kết hợp giữa nam tài tử Hollywood và minh tinh Kelli O'Hara hứa hẹn mang đến câu chuyện lãng mạn chạm đến trái tim hàng triệu khán giả.

Tom Hanks bắt tay cùng minh tinh Kelli O'Hara

Lần gần nhất, Tom Hanks xuất hiện trên sân khấu Broadway trong vở kịch “Lucky Guy” của Nora Ephron năm 2013. Vở kịch đã mang về cho nam diễn viên một đề cử giải Tony. Lần này, nam diễn viên nổi tiếng sẽ hợp tác cùng nữ diễn viên kỳ cựu Kelli O'Hara, người đã cùng anh tham gia vở diễn ngoài Broadway năm ngoái tại nhà hát Shed.

Dựa trên tập truyện ngắn của Tom Hanks, vở kịch "This World of Tomorrow", do chính nam tài tử đồng biên soạn kịch bản cùng James Glossman, là một câu chuyện tình lãng mạn đầy cuốn hút kết hợp yếu tố du hành thời gian.

Lấy bối cảnh cuối thế kỷ 21, tác phẩm theo chân Bert Allenberry trong hành trình kiên trì ngược dòng thời gian về quá khứ nhằm thay đổi tương lai của chính mình. Qua những lần liên tục trở lại một ngày đáng nhớ tại Hội chợ Thế giới New York năm 1939 ở quận Queens, anh dần nhận ra một sự thật sâu sắc: tương lai không hề được định hình bởi sự phát triển của công nghệ, mà bởi chính những lựa chọn xuất phát từ tình yêu.

tom hanks bat ngo tai xuat san khau broadway sau 14 nam hinh anh 1
Tom Hanks đóng vai chính trong vở kịch “This World of Tomorrow” (Thế giới của ngày mai). (Ảnh:The Shed)

Vở diễn do Kenny Leon đạo diễn. Kenny Leon là đạo diễn các vở nhạc kịch Broadway gần đây như “The Balusters”, “Othello” với Denzel Washington và Jake Gyllenhaal, và “Our Town” với Jim Parsons và Katie Holmes. Vở diễn sẽ được công chiếu tại một nhà hát thuộc hệ thống Shubert. Thông tin chi tiết về dàn diễn viên và ê kíp sáng tạo sẽ được xác nhận trong thời gian sớm nhất.

“Tôi rất hào hứng được tiếp tục công việc này với vở kịch Mỹ mới tuyệt vời này”, đạo diễn Leon cho biết. “Không có thời điểm nào tốt hơn hiện tại để tiếp tục khám phá câu chuyện tình yêu và du hành thời gian của Glossman và Hanks. Hơn hết, tôi mong chờ nhiều khán giả sẽ có cơ hội chứng kiến ​​sự ăn ý trên sân khấu giữa Kelli O'Hara và Tom Hanks”.

Giám đốc nghệ thuật của The Shed, Alex Poots, cho biết thêm: “Tom Hanks, một diễn viên được yêu mến của thời đại chúng ta, đã đồng sáng tạo và đóng vai chính trong vở nhạc kịch 'This World of Tomorrow' cùng với nữ diễn viên tài năng Kelli O'Hara, và cả hai đã cháy vé tại The Shed. Vở diễn nhắc nhở chúng ta rằng dù thế giới có thay đổi, những mối liên kết sâu sắc nhất giữa con người vẫn trường tồn và sức mạnh của tình yêu có thể vượt qua mọi thời đại. Giờ đây, câu chuyện về cơ hội thứ hai này sẽ đến được với nhiều khán giả hơn nữa trên sân khấu Broadway.”

Nhà sản xuất Brian Anthony Moreland mô tả Hanks là “một trong những người kể chuyện vĩ đại nhất thời đại chúng ta” và gọi việc đưa vở kịch này lên sân khấu Broadway là một “đặc ân vô cùng lớn”. Brian Anthony Moreland khẳng định: “Có một điều phi thường khi đưa một câu chuyện khám phá sức mạnh của tình yêu vượt thời gian đến một nơi mà phép màu của sân khấu trực tiếp diễn ra mỗi đêm. Về bản chất, 'This World of Tomorrow' nhắc nhở chúng ta rằng dù thế giới có thay đổi đến đâu, điều duy nhất vẫn trường tồn chính là khả năng yêu thương của chúng ta”.

mariah-carey-.jpg

Mariah Carey thắng kiện 20 triệu USD, anh trai tuyên bố kháng cáo

VOV.VN - Mariah Carey vừa giành chiến thắng trong vụ kiện phỉ báng trị giá 20 triệu USD do anh trai Morgan Carey khởi kiện liên quan đến cuốn hồi ký gây tranh cãi. Tuy nhiên, tranh chấp giữa hai anh em có thể chưa khép lại khi phía nguyên đơn tuyên bố sẽ kháng cáo.

Hoàng Yến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khi Mặt Nạ Hạ Xuống: Điền Hi Vi lại vào “tâm bão” kẻ khen, người chê
Khi Mặt Nạ Hạ Xuống: Điền Hi Vi lại vào “tâm bão” kẻ khen, người chê

VOV.VN - Màn ảnh Hoa ngữ đang chứng kiến một đột phá đầy ấn tượng của bộ phim cổ trang Khi Mặt Nạ Hạ Xuống (tựa tiếng anh: Where the Mask Ends; tựa tiếng Trung: Định Kim Soa). Ngay sau khi ra mắt trên nền tảng Youku, tác phẩm đã nhanh chóng tạo sức hút mạnh mẽ và cả những luồng ý kiến trái chiều gay gắt.

Khi Mặt Nạ Hạ Xuống: Điền Hi Vi lại vào “tâm bão” kẻ khen, người chê

Khi Mặt Nạ Hạ Xuống: Điền Hi Vi lại vào “tâm bão” kẻ khen, người chê

VOV.VN - Màn ảnh Hoa ngữ đang chứng kiến một đột phá đầy ấn tượng của bộ phim cổ trang Khi Mặt Nạ Hạ Xuống (tựa tiếng anh: Where the Mask Ends; tựa tiếng Trung: Định Kim Soa). Ngay sau khi ra mắt trên nền tảng Youku, tác phẩm đã nhanh chóng tạo sức hút mạnh mẽ và cả những luồng ý kiến trái chiều gay gắt.

Tom Cruise sẽ nhận giải thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ lần thứ 52
Tom Cruise sẽ nhận giải thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ lần thứ 52

VOV.VN - Theo Hội đồng quản trị Viện Phim Mỹ (AFI) thông báo hôm 21/10, Tom Cruise sẽ nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời AFI lần thứ 52. Đây là vinh dự cao nhất cho một sự nghiệp điện ảnh cá nhân. Lễ vinh danh long trọng sẽ diễn ra tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles vào ngày 24/4/2027.

Tom Cruise sẽ nhận giải thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ lần thứ 52

Tom Cruise sẽ nhận giải thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ lần thứ 52

VOV.VN - Theo Hội đồng quản trị Viện Phim Mỹ (AFI) thông báo hôm 21/10, Tom Cruise sẽ nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời AFI lần thứ 52. Đây là vinh dự cao nhất cho một sự nghiệp điện ảnh cá nhân. Lễ vinh danh long trọng sẽ diễn ra tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles vào ngày 24/4/2027.

Hé lộ phim Trung Quốc lập ba kỷ lục chỉ sau bốn ngày lên sóng
Hé lộ phim Trung Quốc lập ba kỷ lục chỉ sau bốn ngày lên sóng

VOV.VN - Bộ phim cổ trang Trung Quốc Khi Mặt Nạ Hạ Xuống gây chú ý khi nhanh chóng tạo sức hút trên mạng xã hội, đồng thời vấp phải nhiều tranh cãi về kịch bản và cách xây dựng nhân vật. Sự góp mặt của Điền Hi Vi cùng những tình tiết báo thù, thân phận tráo đổi khiến tác phẩm trở thành chủ đề được bàn luận.

Hé lộ phim Trung Quốc lập ba kỷ lục chỉ sau bốn ngày lên sóng

Hé lộ phim Trung Quốc lập ba kỷ lục chỉ sau bốn ngày lên sóng

VOV.VN - Bộ phim cổ trang Trung Quốc Khi Mặt Nạ Hạ Xuống gây chú ý khi nhanh chóng tạo sức hút trên mạng xã hội, đồng thời vấp phải nhiều tranh cãi về kịch bản và cách xây dựng nhân vật. Sự góp mặt của Điền Hi Vi cùng những tình tiết báo thù, thân phận tráo đổi khiến tác phẩm trở thành chủ đề được bàn luận.

Anne Hathaway hóa thân người phụ nữ bí ẩn, hé lộ những góc khuất trong “Verity”
Anne Hathaway hóa thân người phụ nữ bí ẩn, hé lộ những góc khuất trong “Verity”

VOV.VN - Từ biểu tượng thời trang của “The Devil Wears Prada” đến người phụ nữ bí ẩn trong “Verity: Bí mật bị chôn vùi”, Anne Hathaway tiếp tục khiến khán giả chú ý khi liên tục biến hóa trên màn ảnh. Năm 2026 đánh dấu giai đoạn hoạt động sôi nổi của nữ minh tinh với nhiều dự án điện ảnh thuộc những thể loại khác nhau.

Anne Hathaway hóa thân người phụ nữ bí ẩn, hé lộ những góc khuất trong “Verity”

Anne Hathaway hóa thân người phụ nữ bí ẩn, hé lộ những góc khuất trong “Verity”

VOV.VN - Từ biểu tượng thời trang của “The Devil Wears Prada” đến người phụ nữ bí ẩn trong “Verity: Bí mật bị chôn vùi”, Anne Hathaway tiếp tục khiến khán giả chú ý khi liên tục biến hóa trên màn ảnh. Năm 2026 đánh dấu giai đoạn hoạt động sôi nổi của nữ minh tinh với nhiều dự án điện ảnh thuộc những thể loại khác nhau.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt