Tom Hanks bất ngờ tái xuất sân khấu Broadway sau 14 năm

Tom Hanks bắt tay cùng minh tinh Kelli O'Hara

Lần gần nhất, Tom Hanks xuất hiện trên sân khấu Broadway trong vở kịch “Lucky Guy” của Nora Ephron năm 2013. Vở kịch đã mang về cho nam diễn viên một đề cử giải Tony. Lần này, nam diễn viên nổi tiếng sẽ hợp tác cùng nữ diễn viên kỳ cựu Kelli O'Hara, người đã cùng anh tham gia vở diễn ngoài Broadway năm ngoái tại nhà hát Shed.

Dựa trên tập truyện ngắn của Tom Hanks, vở kịch "This World of Tomorrow", do chính nam tài tử đồng biên soạn kịch bản cùng James Glossman, là một câu chuyện tình lãng mạn đầy cuốn hút kết hợp yếu tố du hành thời gian.

Lấy bối cảnh cuối thế kỷ 21, tác phẩm theo chân Bert Allenberry trong hành trình kiên trì ngược dòng thời gian về quá khứ nhằm thay đổi tương lai của chính mình. Qua những lần liên tục trở lại một ngày đáng nhớ tại Hội chợ Thế giới New York năm 1939 ở quận Queens, anh dần nhận ra một sự thật sâu sắc: tương lai không hề được định hình bởi sự phát triển của công nghệ, mà bởi chính những lựa chọn xuất phát từ tình yêu.

Tom Hanks đóng vai chính trong vở kịch “This World of Tomorrow” (Thế giới của ngày mai). (Ảnh:The Shed)

Vở diễn do Kenny Leon đạo diễn. Kenny Leon là đạo diễn các vở nhạc kịch Broadway gần đây như “The Balusters”, “Othello” với Denzel Washington và Jake Gyllenhaal, và “Our Town” với Jim Parsons và Katie Holmes. Vở diễn sẽ được công chiếu tại một nhà hát thuộc hệ thống Shubert. Thông tin chi tiết về dàn diễn viên và ê kíp sáng tạo sẽ được xác nhận trong thời gian sớm nhất.

“Tôi rất hào hứng được tiếp tục công việc này với vở kịch Mỹ mới tuyệt vời này”, đạo diễn Leon cho biết. “Không có thời điểm nào tốt hơn hiện tại để tiếp tục khám phá câu chuyện tình yêu và du hành thời gian của Glossman và Hanks. Hơn hết, tôi mong chờ nhiều khán giả sẽ có cơ hội chứng kiến ​​sự ăn ý trên sân khấu giữa Kelli O'Hara và Tom Hanks”.

Giám đốc nghệ thuật của The Shed, Alex Poots, cho biết thêm: “Tom Hanks, một diễn viên được yêu mến của thời đại chúng ta, đã đồng sáng tạo và đóng vai chính trong vở nhạc kịch 'This World of Tomorrow' cùng với nữ diễn viên tài năng Kelli O'Hara, và cả hai đã cháy vé tại The Shed. Vở diễn nhắc nhở chúng ta rằng dù thế giới có thay đổi, những mối liên kết sâu sắc nhất giữa con người vẫn trường tồn và sức mạnh của tình yêu có thể vượt qua mọi thời đại. Giờ đây, câu chuyện về cơ hội thứ hai này sẽ đến được với nhiều khán giả hơn nữa trên sân khấu Broadway.”

Nhà sản xuất Brian Anthony Moreland mô tả Hanks là “một trong những người kể chuyện vĩ đại nhất thời đại chúng ta” và gọi việc đưa vở kịch này lên sân khấu Broadway là một “đặc ân vô cùng lớn”. Brian Anthony Moreland khẳng định: “Có một điều phi thường khi đưa một câu chuyện khám phá sức mạnh của tình yêu vượt thời gian đến một nơi mà phép màu của sân khấu trực tiếp diễn ra mỗi đêm. Về bản chất, 'This World of Tomorrow' nhắc nhở chúng ta rằng dù thế giới có thay đổi đến đâu, điều duy nhất vẫn trường tồn chính là khả năng yêu thương của chúng ta”.