中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Top 10 nữ diễn viên Trung Quốc có gương mặt mộc đẹp nhất

Thứ Hai, 06:00, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những khoảnh khắc đọc kịch bản với gương mặt gần như để mộc của các nữ diễn viên Trung Quốc đang gây chú ý trên mạng xã hội. Không cần lớp trang điểm cầu kỳ, nhiều mỹ nhân như Vương Sở Nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Mịch vẫn nổi bật với vẻ đẹp tự nhiên.

Lý Thấm

Gương mặt mộc của Lý Thấm trong các buổi đọc kịch bản nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ đẹp tự nhiên hiếm có. Dù gần như không trang điểm, làn da của cô vẫn mịn màng và trong trẻo, tạo cảm giác như luôn tỏa ra ánh sáng nhẹ.

top 10 nu dien vien trung quoc co guong mat moc dep nhat hinh anh 1

Đôi mắt giàu biểu cảm cùng những đường nét thanh tú khiến nhiều người nhận xét cô là kiểu “mỹ nhân trời sinh”. Không cần lớp mỹ phẩm tinh tế, Lý Thấm vẫn giữ được sức hút riêng và thường được khen ngợi là người đẹp một cách tự nhiên, không gượng ép. Chính phong cách giản dị này lại càng tôn lên nét thanh lịch và tinh tế của nữ diễn viên.

Vương Sở Nhiên

Vương Sở Nhiên thường gây chú ý khi xuất hiện trong các buổi đọc kịch bản với gương mặt gần như để mộc hoặc chỉ trang điểm rất nhẹ. Diện mạo đơn giản mang lại cảm giác tươi mới và tự nhiên, đúng với nhận xét của nhiều khán giả rằng càng ít trang điểm càng đẹp.

top 10 nu dien vien trung quoc co guong mat moc dep nhat hinh anh 2

Trong các dự án như How Dare You!?, nữ diễn viên được cho là hầu như không cần đến lớp trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn toát lên khí chất lạnh lùng, thanh nhã. Các đường nét sắc sảo cùng cấu trúc gương mặt rõ ràng càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh tú của cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nhiều lần xuất hiện tại các buổi đọc kịch bản với gương mặt gần như không trang điểm. Dù giản dị, cô vẫn gây ấn tượng nhờ làn da khỏe mạnh cùng các đường nét sắc sảo đặc trưng.

top 10 nu dien vien trung quoc co guong mat moc dep nhat hinh anh 3

Trong những dự án như Love on the Turquoise Land, Love Beyond the Grave hay Prosecution Elite, hình ảnh nữ diễn viên chăm chú đọc kịch bản với phong cách tối giản thường thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả cho rằng ngay cả khi để mặt mộc, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn toát lên vẻ quyến rũ và khí chất ngôi sao.

Lý Lan Địch

Lý Lan Địch thường tham dự các buổi đọc kịch bản với gương mặt mộc hoặc chỉ trang điểm nhẹ. Làn da trong trẻo cùng khí chất điềm tĩnh khiến cô mang vẻ đẹp dịu dàng, tự nhiên.

top 10 nu dien vien trung quoc co guong mat moc dep nhat hinh anh 4

Nữ diễn viên từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc hậu trường đọc kịch bản của mình, từ lúc chuẩn bị tài liệu đến khi dần nhập tâm vào nhân vật. Ánh mắt tập trung của cô vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, khiến nhiều người ví von như “cô gái bước ra từ tranh vẽ”.

Triệu Kim Mạch

Trong các buổi đọc kịch bản, Triệu Kim Mạch thường xuất hiện với phong cách rất giản dị. Không cần lớp trang điểm cầu kỳ, cô vẫn nổi bật nhờ làn da sáng và các đường nét mềm mại.

top 10 nu dien vien trung quoc co guong mat moc dep nhat hinh anh 5

Nhiều khán giả cho rằng vẻ đẹp tự nhiên này càng phù hợp với hình ảnh thiếu nữ trong trẻo mà cô thường thể hiện trên màn ảnh. Khi tập trung đọc kịch bản, ánh mắt chăm chú cùng biểu cảm nhẹ nhàng khiến gương mặt cô trở nên sống động và gần gũi.

Châu Dã

Diện mạo để mặt mộc của Châu Dã trong các buổi đọc kịch bản cũng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Không ít người nhận xét rằng cô càng giản dị càng xinh, thậm chí ảnh chụp tự nhiên của cô gần như không khác nhiều so với ảnh đã chỉnh sửa.

top 10 nu dien vien trung quoc co guong mat moc dep nhat hinh anh 6

Các đường nét hài hòa cùng khí chất tươi tắn khiến vẻ đẹp của nữ diễn viên thường được ví như dòng suối trong. Nhiều người hâm mộ còn hài hước bình luận rằng gương mặt của cô vốn đã hoàn hảo nên không cần thêm bất kỳ lớp trang điểm nào.

Trương Tịnh Nghi

Trong một buổi đọc kịch bản phim truyền hình, Trương Tịnh Nghi xuất hiện với gương mặt hoàn toàn mộc. Không cần mỹ phẩm, cô vẫn nổi bật nhờ đôi má hồng tự nhiên và biểu cảm sinh động.

top 10 nu dien vien trung quoc co guong mat moc dep nhat hinh anh 7

Vẻ đẹp tươi mới này khiến nhiều người xem cô như hình mẫu của nhan sắc thanh thuần, trẻ trung. Từ cái bóng hàng mi dưới ánh nắng cho đến khoảnh khắc chống cằm đọc kịch bản, mọi chi tiết đều khiến người hâm mộ thích thú.

Lư Dục Hiểu

Lư Dục Hiểu gây chú ý với gương mặt mộc nhờ làn da sáng và khí chất tươi tắn. Dù xuất hiện trong những cảnh quay giữa trời tuyết hay các khoảnh khắc hậu trường giản dị, cô vẫn thường được khen đẹp hơn khi không trang điểm.

top 10 nu dien vien trung quoc co guong mat moc dep nhat hinh anh 8

Nước da trong trẻo, vài đốm tàn nhang nhẹ cùng nụ cười dịu dàng tạo nên vẻ đẹp ấm áp, gần gũi, thường được ví với hình ảnh “mối tình đầu”.

Bạch Lộc

Trong các buổi đọc kịch bản, Bạch Lộc thường xuất hiện với phong cách rất đơn giản, gần như không trang điểm. Mái tóc búi gọn cùng vài lọn tóc mái nhẹ giúp tôn lên gương mặt thanh tú và làn da sáng.

top 10 nu dien vien trung quoc co guong mat moc dep nhat hinh anh 9

Hình ảnh này mang lại cảm giác gần gũi, giống như “cô gái nhà bên”. Khi tập trung đọc kịch bản, ánh mắt chăm chú của nữ diễn viên thể hiện sự điềm tĩnh và chiều sâu cảm xúc, cho thấy sự nhập tâm vào nhân vật.

Dương Mịch

Không cần lớp trang điểm đậm hay ánh đèn sân khấu, Dương Mịch vẫn giữ được làn da rạng rỡ và các đường nét sắc sảo, minh chứng cho sức hút bền bỉ của cô trong làng giải trí sau nhiều năm hoạt động.

top 10 nu dien vien trung quoc co guong mat moc dep nhat hinh anh 10

Nhiều khán giả cho rằng gương mặt mộc của cô mang lại cảm giác tự nhiên và gần gũi hơn so với hình ảnh lộng lẫy trên thảm đỏ. Khi chăm chú đọc kịch bản, ánh mắt bình tĩnh và tập trung khiến gương mặt cô trở nên mềm mại, thể hiện rõ sự nhập vai vào nhân vật.

Phương Cúc/VOV.VN
Theo Kbizoom
Tag: diễn viên Trung Quốc nữ diễn viên Trung Quốc Lý Thấm Vương Sở Nhiên Địch Lệ Nhiệt Ba Lý Lan Địch Triệu Kim Mạch Châu Dã Trương Tịnh Nghi Lư Dục Hiểu Bạch Lộc Dương Mịch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Sao Việt 14/3: Vợ NSND Công Lý nói thẳng khi bị chỉ trích chuyện kiếm tiền online
Sao Việt 14/3: Vợ NSND Công Lý nói thẳng khi bị chỉ trích chuyện kiếm tiền online

VOV.VN - Sao Việt 14/3: Ngọc Hà – vợ NSND Công Lý – gây chú ý khi chia sẻ việc thử sức với công việc tiếp thị liên kết trên mạng xã hội và kiếm hơn 31 triệu đồng sau khoảng hai tháng. Trước một số ý kiến trái chiều, cô đăng tâm thư khẳng định kiếm tiền bằng công sức lao động của mình và không thấy có gì phải xấu hổ.

Sao Việt 14/3: Vợ NSND Công Lý nói thẳng khi bị chỉ trích chuyện kiếm tiền online

Sao Việt 14/3: Vợ NSND Công Lý nói thẳng khi bị chỉ trích chuyện kiếm tiền online

VOV.VN - Sao Việt 14/3: Ngọc Hà – vợ NSND Công Lý – gây chú ý khi chia sẻ việc thử sức với công việc tiếp thị liên kết trên mạng xã hội và kiếm hơn 31 triệu đồng sau khoảng hai tháng. Trước một số ý kiến trái chiều, cô đăng tâm thư khẳng định kiếm tiền bằng công sức lao động của mình và không thấy có gì phải xấu hổ.

Miyeon: Hành trình trưởng thành với i-dle và những bước tiến mới trong âm nhạc
Miyeon: Hành trình trưởng thành với i-dle và những bước tiến mới trong âm nhạc

VOV.VN - Sau gần 8 năm hoạt động, Miyeon không chỉ ghi dấu ấn với vai trò giọng ca chính của i-dle mà còn từng bước khẳng định hình ảnh nghệ sĩ đa năng. Từ các dự án âm nhạc cùng nhóm đến hành trình solo, nữ ca sĩ đang mở ra chương mới trong sự nghiệp với chuyến lưu diễn thế giới 2026 và nhiều kế hoạch nghệ thuật đáng

Miyeon: Hành trình trưởng thành với i-dle và những bước tiến mới trong âm nhạc

Miyeon: Hành trình trưởng thành với i-dle và những bước tiến mới trong âm nhạc

VOV.VN - Sau gần 8 năm hoạt động, Miyeon không chỉ ghi dấu ấn với vai trò giọng ca chính của i-dle mà còn từng bước khẳng định hình ảnh nghệ sĩ đa năng. Từ các dự án âm nhạc cùng nhóm đến hành trình solo, nữ ca sĩ đang mở ra chương mới trong sự nghiệp với chuyến lưu diễn thế giới 2026 và nhiều kế hoạch nghệ thuật đáng

Oscar 2026: Ba ứng viên sáng giá tranh tượng vàng Nữ diễn viên phụ xuất sắc
Oscar 2026: Ba ứng viên sáng giá tranh tượng vàng Nữ diễn viên phụ xuất sắc

VOV.VN - Cuộc đua cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2026 đang trở thành một trong những hạng mục khó dự đoán nhất trước giờ trao giải. Ba cái tên được nhắc đến nhiều nhất hiện nay là Amy Madigan, Wunmi Mosaku và Teyana Taylor, mỗi người đều sở hữu những lợi thế riêng trong mùa giải thưởng năm nay.

Oscar 2026: Ba ứng viên sáng giá tranh tượng vàng Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Oscar 2026: Ba ứng viên sáng giá tranh tượng vàng Nữ diễn viên phụ xuất sắc

VOV.VN - Cuộc đua cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2026 đang trở thành một trong những hạng mục khó dự đoán nhất trước giờ trao giải. Ba cái tên được nhắc đến nhiều nhất hiện nay là Amy Madigan, Wunmi Mosaku và Teyana Taylor, mỗi người đều sở hữu những lợi thế riêng trong mùa giải thưởng năm nay.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt