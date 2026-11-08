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Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026: Người đỗ 3 trường đại học, người biết 6 ngoại ngữ

Chủ Nhật, 13:54, 08/11/2026
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VOV.VN - Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 còn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang từng trúng tuyển 3 trường đại học, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh có khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ, còn Á hậu 2 Lê Phương Nghi sở hữu IELTS 7.5.

Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hải Phòng tối 7/11, ba gương mặt giành những danh hiệu cao nhất nhận được sự quan tâm của công chúng. Vương miện Hoa hậu thuộc về Nguyễn Yến Trang, danh hiệu Á hậu 1 được trao cho Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 gọi tên Lê Phương Nghi.

Điểm chung thú vị của ba người đẹp là đều sinh năm 2006, đang ở độ tuổi 20 và vẫn theo đuổi việc học tại các trường đại học. Mỗi người sở hữu một thế mạnh riêng, từ thành tích học tập, khả năng ngoại ngữ đến những trải nghiệm trong các cuộc thi sắc đẹp.

top 3 hoa hau viet nam 2026 nguoi do 3 truong dai hoc, nguoi biet 6 ngoai ngu hinh anh 1
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 gồm Hoa hậu Nguyễn Yến Trang (giữa), Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang từng trúng tuyển 3 trường đại học

Nguyễn Yến Trang đến từ Hà Nội, hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Trước khi đăng quang, cô từng là học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, một trong những ngôi trường có truyền thống lâu đời tại Thủ đô.

Trong ba năm học THPT, Yến Trang đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Sau khi tốt nghiệp, cô trúng tuyển Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Dù có nhiều lựa chọn, Yến Trang quyết định theo học ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Lựa chọn này xuất phát từ định hướng của mẹ và mong muốn trở thành giáo viên trong tương lai.

top 3 hoa hau viet nam 2026 nguoi do 3 truong dai hoc, nguoi biet 6 ngoai ngu hinh anh 2
Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, đến từ Hà Nội, hiện là sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Không chỉ có thành tích học tập tốt, tân Hoa hậu còn gây chú ý bởi tính cách có phần hướng nội. Cô từng thừa nhận bản thân ít nói, chưa có nhiều kinh nghiệm trước ống kính. Vì vậy, việc tham gia một cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn là thử thách không nhỏ.

Sau hành trình tranh tài, Yến Trang cho biết cuộc thi giúp cô rèn luyện tính kỷ luật, có thêm những người bạn và đặc biệt là khám phá khả năng của chính mình.

Chia sẻ sau đăng quang, người đẹp muốn gửi thông điệp đến những cô gái còn e ngại vì ít nói hoặc thiếu kinh nghiệm. Theo Yến Trang, sự kiên trì, nền tảng kiến thức được tích lũy từ nhà trường cùng khả năng nắm bắt cơ hội có thể giúp mỗi người vượt qua giới hạn để thực hiện ước mơ.

Với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026, cô gái sinh năm 2006 bước vào nhiệm kỳ mới, đồng thời tiếp tục theo đuổi việc học và định hướng trở thành giáo viên tiểu học.

Á hậu Trần Xuân Khánh Linh có khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ

Giành danh hiệu Á hậu 1, Trần Xuân Khánh Linh cũng là một trong những gương mặt nổi bật về học vấn tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sinh năm 2006, Khánh Linh hiện theo học tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Cô gây ấn tượng khi được giới thiệu có khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ, gồm tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp và Tây Ban Nha.

top 3 hoa hau viet nam 2026 nguoi do 3 truong dai hoc, nguoi biet 6 ngoai ngu hinh anh 3
Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh hiện theo học tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, gây chú ý với khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ.

Khả năng ngoại ngữ trở thành một trong những điểm đáng chú ý trong hồ sơ của Khánh Linh ngay từ thời điểm cô ghi danh tham gia cuộc thi.

Bên cạnh việc học, Khánh Linh còn tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm. Nhìn lại hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026, người đẹp cho biết những thử thách trong cuộc thi giúp cô hiểu thêm về văn hóa, con người ở các vùng miền, đồng thời phát triển những kỹ năng mới.

Với Khánh Linh, điều đáng nhớ không chỉ là danh hiệu Á hậu 1 mà còn là quá trình thay đổi bản thân qua từng chặng thi. Từ những trải nghiệm tại nhà chung đến các hoạt động cộng đồng, cô có thêm cơ hội thử sức và nhận ra những khả năng trước đây chưa được khám phá.

Sau khi giành danh hiệu, Khánh Linh cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục thực hiện các dự án hướng đến cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.

Á hậu Lê Phương Nghi sở hữu IELTS 7.5, từng đăng quang hoa khôi

Trong Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026, Lê Phương Nghi là gương mặt đã có thành tích tại một cuộc thi sắc đẹp dành cho sinh viên trước khi bước lên sân khấu Hoa hậu Việt Nam.

Người đẹp sinh năm 2006, hiện là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II tại TP.HCM.

Trước khi trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi từng giành danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025.

top 3 hoa hau viet nam 2026 nguoi do 3 truong dai hoc, nguoi biet 6 ngoai ngu hinh anh 4
Á hậu 2 Lê Phương Nghi là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II tại TP.HCM.

Bên cạnh chiều cao 1,72 m, Phương Nghi còn sở hữu thành tích ngoại ngữ đáng chú ý với chứng chỉ IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5.

Nền tảng học tập cùng kinh nghiệm từ cuộc thi Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương là những điểm nổi bật trong hành trình của cô trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026.

Chia sẻ về những thay đổi sau cuộc thi, Phương Nghi cho biết cô học được cách lắng nghe, tự tin hơn và mạnh dạn thử sức với những điều trước đây bản thân còn e ngại.

Theo Á hậu 2, vẻ đẹp không chỉ thể hiện qua ngoại hình mà còn nằm ở cách mỗi người đối diện với khó khăn, chấp nhận những điều chưa hoàn hảo và trưởng thành sau thử thách.

Người đẹp mong muốn sử dụng danh hiệu vừa đạt được để lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt Nam hiện đại, có tri thức, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTCBTC
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