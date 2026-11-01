Triệu Lộ Tư làm show giải trí ẩm thực chữa lành “Tiệm tráng miệng hẹn ngày mai”

Triệu Lộ Tư từ một diễn viên quen mặt trên màn ảnh và từng thử sức với vai trò đạo diễn đã bắt tay Tencent sản xuất chương trình tạp kỹ mang dấu ấn cá nhân. Triệu Lộ Tư đang từng bước mở rộng con đường hoạt động trong ngành giải trí. Show “Tiệm tráng miệng hẹn ngày mai” của Triệu Lộ Tư vừa chính thức được công bố đã tạo sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Poster thông cáo show “Tiệm tráng miệng hẹn ngày mai” của Triệu Lộ Tư.

Show “Tiệm tráng miệng hẹn ngày mai” lựa chọn mô hình kinh doanh chậm, lấy những món bánh ngọt và cuộc gặp gỡ giữa người với người làm trung tâm. Thay vì đặt nặng doanh thu hay cạnh tranh, chương trình hướng đến bầu không khí nhẹ nhàng, ấm áp, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm sự chân thật của khán giả hiện đại.

Theo giới thiệu ban đầu, “Tiệm tráng miệng hẹn ngày mai” là chương trình tạp kỹ mang chủ đề kinh doanh kết hợp giao lưu và chữa lành. Triệu Lộ Tư sẽ cùng những người bạn đảm nhận vai trò quản lý một tiệm tráng miệng mở cửa trong thời gian giới hạn. Tại đây, họ tự tay chuẩn bị bánh ngọt, pha chế đồ uống, chăm sóc không gian nhỏ và đón tiếp những vị khách bình thường ghé thăm.

Triệu Lộ Tư hóa thân thành chủ tiệm bánh trong show “Tiệm tráng miệng hẹn ngày mai”.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách chương trình lựa chọn cách phát triển nội dung. Thay vì đi theo công thức quen thuộc của các show mở tiệm, nơi doanh thu, chỉ tiêu và thành tích thường trở thành động lực thúc đẩy diễn biến, “Tiệm tráng miệng hẹn ngày mai” chủ động giảm nhẹ yếu tố cạnh tranh và kinh doanh. Tiệm bánh được xây dựng như một không gian giao lưu, với những cuộc gặp gỡ diễn ra tự nhiên giữa người tham gia và khách ghé thăm. Lựa chọn một mô hình không quá nặng tính thi đấu cho thấy chương trình muốn xây dựng sức hút từ cảm giác nhẹ nhàng.

Với Triệu Lộ Tư, một show truyền hình tạp kỹ cũng là bước thử sức đáng chú ý.

Trong video giới thiệu, Triệu Lộ Tư bày tỏ mong muốn biến tiệm tráng miệng thành điểm hẹn để những người độc thân có cơ hội kết nối, đồng thời cùng mọi người làm ra và thưởng thức những món ngọt. Ý tưởng này đặt trọng tâm vào những tương tác đời thường thay vì các tình huống được sắp đặt nhằm tạo cao trào. Hương thơm của bánh mới ra lò, một tách cà phê, vài câu chuyện bên bàn ăn hay khoảnh khắc cùng nhau hoàn thành một món tráng miệng đều có thể trở thành chất liệu cho chương trình.

Với Triệu Lộ Tư, một show truyền hình tạp kỹ cũng là bước thử sức đáng chú ý của cô, sau hai vai trò diễn viên và đạo diễn. Nếu màn ảnh rộng hay truyền hình đòi hỏi cô hóa thân vào nhân vật theo một kịch bản có sẵn, chương trình tạp kỹ mở ra cơ hội để cô thể hiện sự gần gũi, thông qua giao tiếp và ứng xử trong những tình huống sinh hoạt thường ngày.

Nếu phải chọn một từ để khái quát kỳ vọng của khán giả hiện nay đối với show tạp kỹ, “tính chân thật” có lẽ là lựa chọn phù hợp. Khán giả muốn nhìn thấy cảm giác sống động của những con người thực, những phản ứng tự nhiên và cách các mối quan hệ hình thành qua thời gian. Nhu cầu ấy cũng đặt ra yêu cầu mới cho nhà sản xuất: chủ đề có thể được thiết kế, nhưng cảm xúc không nên chỉ tồn tại để phục vụ một kịch bản tạo hiệu ứng.

Với Tiệm Tráng Miệng Hẹn Ngày Mai, sự chữa lành được gửi gắm qua những việc nhỏ: làm bánh, chăm sóc tiệm, đón một vị khách mới hay lắng nghe câu chuyện của một người xa lạ. Chương trình chưa cần tạo ra những biến cố lớn để thu hút sự chú ý. Điều quan trọng hơn là liệu không gian ấy có đủ tự nhiên để những cuộc gặp gỡ diễn ra chân thành, và liệu Triệu Lộ Tư có thể tạo nên sức hút mới khi bước ra khỏi vai trò quen thuộc của một diễn viên.