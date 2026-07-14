English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Từ BTS đến NewJeans: K-pop rơi vào “vòng xoáy” vi phạm bản quyền xuyên quốc gia

Thứ Ba, 06:00, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - BTS và NewJeans liên tục vướng kiện tụng vi phạm bản quyền. Ranh giới mong manh giữa tham khảo, lấy cảm hứng nghệ thuật và hành vi đạo nhái đang đưa K-pop vào những cuộc chiến pháp lý xuyên xuyên quốc gia, đe dọa trực tiếp uy tín và doanh thu của ngành công nghiệp tỷ đô.

Tâm điểm của cơn bão vi phạm bản quyền gọi tên từ BTS đến NewJeans, các nghệ sĩ chủ lực thuộc tập đoàn HYBE tại thị trường Mỹ. Người hâm mộ toàn cầu chấn động trước cáo buộc “SWIM”, ca khúc chủ đề trong album mới của nhóm nhạc toàn cầu BTS bị các nhạc sĩ phương Tây đệ đơn kiện ở California, cáo buộc ca khúc sao chép một phần từ bản nhạc demo chưa được phát hành. Ngay sau đó, nhóm nhạc K-pop nữ NewJeans cũng rơi vào vòng xoáy tương tự khi các bản hit lớn “ETA” của nhóm bị công ty quản lý bản quyền nước ngoài báo cáo vi phạm cấu trúc âm nhạc và sử dụng trái phép các đoạn nhạc ngắn.

Và chỉ vài ngày sau khi “ETA” vướng vào kiện tụng, ca khúc “How Sweet” của NewJeans cũng bước vào vết chân của “ETA” khi bị cáo buộc đã sao chép từ ca khúc chưa phát hành “One of a Kind” của một nhóm ca sỹ Mỹ.

tu bts den newjeans k-pop roi vao vong xoay vi pham ban quyen xuyen quoc gia hinh anh 1
Nhóm nhạc BTS (Ảnh: BigHit Music)

Không chỉ dừng lại ở giai điệu, cuộc chiến bản quyền còn lan sang vấn đề cảm hứng sáng tạo đối với các ca khúc toàn cầu, hay các vụ tranh chấp về việc sao chép ý tưởng hình ảnh và vũ đạo cho thấy quy mô phức tạp chưa từng có của bài toán quyền hiện nay.

Các chuyên gia âm nhạc Hàn Quốc chỉ ra rằng, việc áp dụng mô hình “trại sáng tác”, nơi quy tụ từng nhóm đông nhạc sĩ quốc tế để cùng “nặn” ra một ca khúc, đang bộc lộ những lỗ hổng lớn, làm chồng chéo về quyền sở hữu đối với các đoạn nhạc demo. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ chuyển sang các nền tảng phát hành trực tuyến và thuật toán ưu tiên các đoạn nhạc ngắn trên mạng xã hội vô tình thúc đẩy các nhà sản xuất K-pop lặp lại các vòng hòa âm quen thuộc để dễ dàng tạo xu hướng, từ đó làm tăng tỷ lệ trùng lặp sáng tạo với các sản phẩm cũ.

Đối với nhiều nhạc sĩ độc lập phương Tây, việc tìm kiếm các bản hit K-pop để tìm điểm tương đồng đã trở thành một chiến thuật kinh tế có mục tiêu, yêu cầu các “ông lớn” trong làng giải trí Hàn Quốc phải ra giải pháp để chia lại phần trăm doanh thu bản quyền trực tuyến béo bở.

tu bts den newjeans k-pop roi vao vong xoay vi pham ban quyen xuyen quoc gia hinh anh 2
Từ trái sang phải là Danielle, Hyein, Hanni, Minji và Haerin, bốn thành viên ban đầu của nhóm nhạc nữ K-pop NewJeans với đội hình 5 người. (Ảnh: ADOR)

Đặc biệt, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy cuộc chiến bản quyền này lên một cấp nguy hiểm mới. AI tạo sinh giờ đây vừa là công cụ tối ưu hóa sáng tạo, vừa là gót chân Achilles của K-pop. Một mặt, nhiều nhạc sĩ sử dụng các công cụ AI để tạo ra các đoạn beat và giai điệu vốn được AI “học trộm” từ các kho nhạc online trên thế giới, rồi chỉnh sửa lại để đăng ký quyền sở hữu dưới danh nghĩa con người đang tạo ra những quả bom nổ chậm. Các tác giả khi mua lại các đoạn nhạc này hoàn toàn không biết bên trong chúng chứa mã đạo nhái do AI tạo sinh, dẫn đến các sản phẩm chính thức khi phát hành bị các thuật toán quét bản quyền quốc tế ngăn chặn và khởi kiện. Mặt khác, vấn nạn giả mạo giọng nói bằng công nghệ Deepfake cũng đặt ra những thách thức pháp lý chưa từng có.

tu bts den newjeans k-pop roi vao vong xoay vi pham ban quyen xuyen quoc gia hinh anh 3
Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) đã chính thức ban hành quy định thắt chặt quy trình đăng ký ca khúc mới, trong đó bắt buộc các tác giả phải cam kết không sử dụng AI tạo sinh. (Ảnh minh họa tạo bởi AI)

Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) đã chính thức ban hành quy định thắt chặt quy trình đăng ký ca khúc mới, trong đó bắt buộc các tác giả phải cam kết không sử dụng AI tạo sinh, đồng thời áp dụng các biện pháp đóng băng tiền bản quyền và chuyển điều tra hình sự nếu phát hiện hành vi gian lận. Cơ quan chức năng cùng các tổ chức bản quyền Hàn Quốc cũng bắt tay thành lập ban ứng dụng để xây dựng các mô hình tiêu chuẩn, ứng dụng chính công nghệ AI tiên tiến quét ngược và truy vết âm thanh, giúp phát hiện sự trùng lặp trước khi các ca khúc được phát hành ra thị trường quốc tế.

Để duy trì vị trí vững chắc, các tập đoàn giải trí Hàn Quốc buộc phải bỏ tư duy quản lý trước đây, thắt chặt quy trình kiểm tra, kiểm soát và xây dựng một hệ thống bảo vệ tác quyền hoàn chỉnh mới để bảo vệ tối đa giá trị sáng tạo đích thực của con người trước làn sóng công nghệ mới.

Thư Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cảnh hành động của So Ji Sub trong Đặc vụ Kim tái xuất được tạo bởi công nghệ AI
Cảnh hành động của So Ji Sub trong Đặc vụ Kim tái xuất được tạo bởi công nghệ AI

VOV.VN - Bộ phim truyền hình Đặc vụ Kim tái xuất của đài SBS, Hàn Quốc, đã trình chiếu một cảnh hành động quy mô lớn được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, báo hiệu tham vọng mở ra một chương mới cho phim truyền hình Hàn Quốc thông qua việc chủ động ứng dụng công nghệ AI.

Cảnh hành động của So Ji Sub trong Đặc vụ Kim tái xuất được tạo bởi công nghệ AI

Cảnh hành động của So Ji Sub trong Đặc vụ Kim tái xuất được tạo bởi công nghệ AI

VOV.VN - Bộ phim truyền hình Đặc vụ Kim tái xuất của đài SBS, Hàn Quốc, đã trình chiếu một cảnh hành động quy mô lớn được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, báo hiệu tham vọng mở ra một chương mới cho phim truyền hình Hàn Quốc thông qua việc chủ động ứng dụng công nghệ AI.

Mai Thu Huyền nói về điều AI chưa thể thay thế trong sáng tạo nội dung
Mai Thu Huyền nói về điều AI chưa thể thay thế trong sáng tạo nội dung

VOV.VN - Sau hơn 30 năm gắn bó với điện ảnh, đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền cho rằng AI đang mở ra một cuộc cách mạng mới trong sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, theo bà, công nghệ có thể tạo nội dung rất nhanh nhưng vẫn chưa thể thay thế vai trò của con người trong việc tạo dựng niềm tin và cảm xúc.

Mai Thu Huyền nói về điều AI chưa thể thay thế trong sáng tạo nội dung

Mai Thu Huyền nói về điều AI chưa thể thay thế trong sáng tạo nội dung

VOV.VN - Sau hơn 30 năm gắn bó với điện ảnh, đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền cho rằng AI đang mở ra một cuộc cách mạng mới trong sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, theo bà, công nghệ có thể tạo nội dung rất nhanh nhưng vẫn chưa thể thay thế vai trò của con người trong việc tạo dựng niềm tin và cảm xúc.

Thu phí bản quyền âm nhạc: Liệu quán cà phê có tìm đến nhạc AI?
Thu phí bản quyền âm nhạc: Liệu quán cà phê có tìm đến nhạc AI?

VOV.VN - Từ ngày 1/7, quy định thu phí bản quyền âm nhạc đối với quán cà phê, nhà hàng tiếp tục thu hút nhiều ý kiến. Nhạc sĩ Tuấn Cry cho rằng việc trả phí bản quyền là sự tôn trọng công sức sáng tạo, đồng thời chia sẻ quan điểm về khả năng các cơ sở kinh doanh chuyển sang sử dụng nhạc AI để tiết kiệm chi phí.

Thu phí bản quyền âm nhạc: Liệu quán cà phê có tìm đến nhạc AI?

Thu phí bản quyền âm nhạc: Liệu quán cà phê có tìm đến nhạc AI?

VOV.VN - Từ ngày 1/7, quy định thu phí bản quyền âm nhạc đối với quán cà phê, nhà hàng tiếp tục thu hút nhiều ý kiến. Nhạc sĩ Tuấn Cry cho rằng việc trả phí bản quyền là sự tôn trọng công sức sáng tạo, đồng thời chia sẻ quan điểm về khả năng các cơ sở kinh doanh chuyển sang sử dụng nhạc AI để tiết kiệm chi phí.

AI, deepfake và bài toán bảo vệ tài sản trí tuệ của điện ảnh Việt
AI, deepfake và bài toán bảo vệ tài sản trí tuệ của điện ảnh Việt

VOV.VN - Điện ảnh Việt đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh với doanh thu phòng vé liên tục lập kỷ lục. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của AI và công nghệ số, vấn nạn vi phạm bản quyền, đánh cắp dữ liệu và deepfake đang đặt ra những thách thức mới.

AI, deepfake và bài toán bảo vệ tài sản trí tuệ của điện ảnh Việt

AI, deepfake và bài toán bảo vệ tài sản trí tuệ của điện ảnh Việt

VOV.VN - Điện ảnh Việt đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh với doanh thu phòng vé liên tục lập kỷ lục. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của AI và công nghệ số, vấn nạn vi phạm bản quyền, đánh cắp dữ liệu và deepfake đang đặt ra những thách thức mới.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đẩy âm nhạc vào cuộc khủng hoảng bản quyền số?
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đẩy âm nhạc vào cuộc khủng hoảng bản quyền số?

VOV.VN - Vụ việc mới đây Cơ quan điều tra khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi xâm phạm bản quyền trên không gian số. Ngoài BH Media, những cái tên như: Võ Văn Nam - Lululola Entertainment, Diệp Văn Lập - Giọng ca để đời… Người trong ngành cho rằng, đây chỉ là bề nỗi của tảng băng chìm vi phạm quyền tác giả.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đẩy âm nhạc vào cuộc khủng hoảng bản quyền số?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đẩy âm nhạc vào cuộc khủng hoảng bản quyền số?

VOV.VN - Vụ việc mới đây Cơ quan điều tra khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi xâm phạm bản quyền trên không gian số. Ngoài BH Media, những cái tên như: Võ Văn Nam - Lululola Entertainment, Diệp Văn Lập - Giọng ca để đời… Người trong ngành cho rằng, đây chỉ là bề nỗi của tảng băng chìm vi phạm quyền tác giả.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt