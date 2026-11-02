Tuấn Cry: Người nổi tiếng cần có trách nhiệm khi quảng bá sản phẩm

Tiêu dùng thông minh trong thời đại số

Có mặt tại Consumer Fest 2026 từ chiều, Tuấn Cry bày tỏ sự hào hứng khi chứng kiến đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, đến tham quan, trải nghiệm các gian hàng và tham gia những hoạt động tương tác của chương trình.

Với nam nghệ sĩ, sự hiện diện của đông đảo người tiêu dùng không chỉ cho thấy sức hút của ngày hội mà còn là tín hiệu tích cực về sự quan tâm của cộng đồng đối với vấn đề tiêu dùng thông minh.

"Tuấn rất vui khi đến đây và thấy có nhiều bạn trẻ đến tham gia, trải nghiệm các trò chơi, dịch vụ của ban tổ chức. Tuấn nghĩ chương trình mang lại nhiều giá trị, không chỉ về tinh thần mà còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tiêu dùng thông minh cho mọi người", anh chia sẻ.

Consumer Fest 2026 kết nối nghệ sĩ, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong không gian trải nghiệm, giao lưu và giải trí.

Theo Tuấn Cry, trong bối cảnh hoạt động mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn nhưng cũng phải đối mặt với không ít rủi ro. Thông tin sản phẩm trên mạng xã hội, các kênh bán hàng trực tuyến đôi khi chưa đầy đủ hoặc thiếu tính xác thực, khiến người mua dễ đưa ra quyết định theo cảm tính.

Bởi vậy, anh đánh giá cao những chương trình như Consumer Fest 2026, nơi người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận thông tin, được lắng nghe, trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để lựa chọn sản phẩm phù hợp.

"Điều quan trọng là với số tiền mình bỏ ra, mình phải biết lựa chọn thế nào cho đúng, mua được sản phẩm thực sự tốt và hợp lý. Người tiêu dùng cần có kiến thức để tự bảo vệ mình, thay vì chỉ mua hàng theo quảng cáo hay những lời giới thiệu hấp dẫn", nam nghệ sĩ bày tỏ.

Nhạc sĩ, ca sĩ Tuấn Cry biểu diễn tại sân khấu Consumer Fest 2026.

Người nổi tiếng cần có trách nhiệm với mỗi lời giới thiệu

Đáng chú ý, Tuấn Cry cho rằng câu chuyện tiêu dùng thông minh không chỉ dành cho người mua hàng mà còn đặt ra trách nhiệm đối với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Là nghệ sĩ có lượng khán giả theo dõi và cộng đồng người hâm mộ riêng, anh nhận thức rõ mỗi chia sẻ, giới thiệu sản phẩm của mình đều có thể tác động đến quyết định mua sắm của nhiều người.

"Ngay cả bản thân Tuấn, dù mua sắm khá nhiều nhưng cũng chưa chắc đã là người tiêu dùng thông minh. Có những lần mình nghĩ sản phẩm tốt, quyết định mua nhưng sau đó mới nhận ra nó không thực sự như mong đợi. Vì vậy, sau khi tham gia chương trình, Tuấn cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn để nâng cao ý thức mua sắm của mình", anh chia sẻ.

Không chỉ mang đến màu sắc âm nhạc dân gian đương đại, Tuấn Cry còn truyền tải tinh thần tiêu dùng văn minh, an toàn và thông thái.

Nam nghệ sĩ cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng người nổi tiếng cần thận trọng trước mỗi lần giới thiệu sản phẩm đến cộng đồng. Bởi phía sau một bài đăng hay lời quảng bá không chỉ là sự quan tâm của người hâm mộ mà còn là niềm tin mà công chúng dành cho nghệ sĩ.

"Ngay cả khi những người nổi tiếng như Tuấn chia sẻ, lan tỏa một sản phẩm để cộng đồng, người hâm mộ biết đến và lựa chọn, bản thân mình cũng cần phải có sự tìm hiểu. Không thể chỉ vì thấy sản phẩm được giới thiệu hấp dẫn mà chia sẻ ngay. Mình phải có ý thức, phải tìm hiểu trước khi giới thiệu đến mọi người", Tuấn Cry nhấn mạnh.

Theo anh, sức ảnh hưởng của nghệ sĩ sẽ trở nên có ý nghĩa hơn khi được sử dụng để lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần giúp cộng đồng có thêm kiến thức và sự chủ động trong đời sống.

Thông qua Consumer Fest 2026, Tuấn Cry mong muốn cùng các nghệ sĩ, doanh nghiệp và người tiêu dùng xây dựng một môi trường mua sắm an toàn, minh bạch và có trách nhiệm. Bởi tiêu dùng thông minh không phải là mua được món hàng rẻ nhất, mà là biết lựa chọn sản phẩm xứng đáng với giá trị mình bỏ ra, đồng thời bảo vệ quyền lợi của bản thân và cộng đồng.