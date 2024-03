Tỷ suất người xem “Queen of Tears” tăng vọt bất chấp tin đồn hẹn hò của nam chính

Theo Nielsen Korea vào ngày 25/3, bộ phim “Queen of Tears” của tvN, phát sóng vào ngày 24/3, đã ghi nhận rating toàn quốc là 14,1%. Đây là mốc đánh dấu tỷ suất người xem cao nhất, vượt qua kỷ lục trước đó là 13% được thiết lập ở tập 4.

Tập 6 mở màn với bối cảnh tại Đức, khi Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hae In (Kim Ji Won) hạnh phúc bên nhau. Trong khi đó thì tại Hàn, Eun Sung (Park Sung Hoon) đã lợi dụng việc chủ nhân vắng nhà để cùng Da Hye (em dâu của Hae In) lục lọi phòng của hai vợ chồng. Họ phát hiện ra việc Hae In từng mang bầu và một chiếc két bí mật, còn lại không gặt hái được gì.

Cùng lúc này, ở Đức, mối quan hệ của Hae In và Hyun Woo ngày càng gắn kết. Hae In bất ngờ nói ra việc mình đã viết di chúc, không để tài sản lại cho Hyun Woo. Lý do cô viết vậy cũng vì bị mẹ ép, đó là điều kiện để cô được kết hôn. Nghe điều này, Hyun Woo không còn quan tâm đến việc được thừa kế hay không bởi anh đã hiểu được lòng vợ mình. Tối đó, Hyun Woo bất ngờ đề nghị được ngủ chung phòng và Hae In cũng đã đồng ý.

Vì chuyện máy nghe lén nên chủ tịch Hong đã cho người mở két của Hyun Woo và thấy tờ thỏa thuận ly hôn. Lập tức ông nội nghi ngờ Hyun Woo đã làm ra mọi chuyện để vơ vét một khoản, lật đổ Queens trước khi ra đi. Ngay lập tức, bức ảnh tờ giấy thỏa thuận ly hôn được gửi tới máy của Hae In, đúng lúc cô đang vô cùng hạnh phúc bên Hyun Woo. Cô sốc vô cùng còn Hyun Woo cũng thừa nhận chuyện mình từng có ý định chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Tình tiết bị đẩy lên cao trào khiến tỷ suất người xem ngày càng cao.

Trước đó người hâm mộ không khỏi lo lắng, sợ phim sẽ bị ảnh hưởng bởi lùm xùm Kim Soo Hyun xuất hiện trên story của sao nữ có đời tư phức tạp Kim Sae Ron. Công ty chủ quản sau đó đã lập tức phủ nhận việc Kim Soo Hyun và đàn em có mối quan hệ yêu đương, có vẻ động thái dứt khoát này đã cứu "Queen of Tears" một bàn thua trông thấy.

Bức ảnh thân mật giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron gây bão mạng

"Những tin đồn hẹn hò liên quan đến Kim Soo Hyun là vô căn cứ. Bức ảnh lan truyền trên mạng dường như được chụp vào thời điểm họ còn thuộc cùng một công ty trước đây và hoàn toàn không rõ ý định đằng sau hành động của Kim Sae ron", công ty đại diện nam diễn viên Kim Soo Hyun đã tuyên bố.

Trong giai đoạn quan trọng khi mối tình lãng mạn giữa các nhân vật của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won ngày càng sâu sắc trong bộ phim, những tin đồn hẹn hò như vậy có thể gây bất lợi. Tuy nhiên, “Queen of Tears” vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định bất chấp những tranh cãi xung quanh tin đồn tự tạo của Kim Sae Ron.