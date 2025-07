Vai diễn khiến NSƯT Lê Vi phải giấu bụng bầu suốt thời gian quay

Ngô Thanh Vân thoại tiếng Việt trong phim "The Old Guard 2"

VOV.VN - Trong "The Old Guard 2", Ngô Thanh Vân (vai Quỳnh) có nhiều đất diễn hơn so với phần đầu, cũng như đóng vai trò khá quan trọng. Nữ diễn viên có màn thoại tiếng Việt trong phim.