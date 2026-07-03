English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam sẽ đăng cai Miss Grand International 2027

Thứ Sáu, 22:53, 03/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 3/7, trong khuôn khổ họp báo công bố Top 30 Miss Grand Vietnam 2026 tại TP.HCM, Ban tổ chức chính thức xác nhận Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai cuộc thi Miss Grand International 2027, dự kiến diễn ra vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10/2027.

Đây là một trong những thông tin đáng chú ý nhất của sự kiện, bên cạnh việc công bố 30 thí sinh bước vào vòng chung kết Miss Grand Vietnam 2026. Theo Ban tổ chức, việc đăng cai cuộc thi quốc tế nằm trong định hướng quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Chủ tịch Miss Grand Vietnam, bà Phạm Kim Dung, cho biết Việt Nam sẽ trở thành nước chủ nhà của Miss Grand International 2027. Theo kế hoạch, cuộc thi dự kiến được tổ chức vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10/2027.

viet nam se dang cai miss grand international 2027 hinh anh 1
Top 5 Miss Grand Vietnam 2025

Theo Ban tổ chức, thông qua video quảng bá được giới thiệu tại họp báo, Miss Grand International 2027 sẽ xây dựng hành trình đưa các thí sinh quốc tế khám phá những vùng di sản tiêu biểu của Việt Nam. Hoạt động này hướng đến mục tiêu quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người cũng như hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế.

Để chuẩn bị cho sự kiện, Ban tổ chức cũng chính thức mở cổng tài trợ cho Miss Grand International 2027, đồng thời kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo nên một mùa giải thành công, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Thông tin Việt Nam đăng cai Miss Grand International 2027 được công bố trong bối cảnh Miss Grand Vietnam 2026 chính thức khởi động hành trình mới với Top 30 thí sinh bước vào vòng chung kết toàn quốc.

viet nam se dang cai miss grand international 2027 hinh anh 2
Top 30 Miss Grand Vietnam 2026 chính thức bước vào hành trình chinh phục vương miện

Đối với mùa giải năm nay, bà Phạm Kim Dung kỳ vọng Ban tổ chức sẽ tìm ra gương mặt hội tụ nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và khả năng truyền cảm hứng để đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ.

Theo Chủ tịch Miss Grand Vietnam, do cuộc thi quốc tế diễn ra sớm hơn thường lệ nên Miss Grand Vietnam 2026 cũng được điều chỉnh lịch tổ chức, nhằm tạo điều kiện để tân hoa hậu có thêm thời gian chuẩn bị trước khi lên đường tranh tài.

Gửi lời nhắn tới Top 30 thí sinh, bà bày tỏ mong muốn các cô gái sẽ bước vào hành trình mới với tinh thần bình tĩnh, bản lĩnh và luôn giữ được sự tích cực trước mọi thử thách.

viet nam se dang cai miss grand international 2027 hinh anh 3
Hoa hậu Yến Nhi

Ban tổ chức cũng công bố lịch trình của Miss Grand Vietnam 2026. Sau vòng sơ khảo diễn ra ngày 19/6 và hoạt động tập trung thí sinh từ ngày 2/7, Top 30 sẽ bước vào chuỗi hoạt động đồng hành cùng các phần thi quan trọng.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 dự kiến diễn ra ngày 31/7, nhằm tìm ra người kế nhiệm đương kim hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi và trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ.

Đương kim Miss Grand International Emma Tiglao sẽ là khách mời đặc biệt tại đêm chung kết, tiếp tục khẳng định sự kết nối giữa Miss Grand Vietnam với đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Với việc trở thành nước chủ nhà của Miss Grand International 2027, Việt Nam sẽ có cơ hội đón các đại diện sắc đẹp đến từ nhiều quốc gia, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam thông qua các hoạt động của cuộc thi. Đây cũng được xem là bước tiếp theo trong quá trình mở rộng quy mô tổ chức và kết nối Miss Grand Vietnam với đấu trường quốc tế.

Hà Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hương Giang giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026
Hương Giang giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026

VOV.VN - Hương Giang giành danh hiệu Á hậu 2 tại chung kết Miss Grand International All Stars 2026 diễn ra ở Thái Lan. Người đẹp gây ấn tượng với phần ứng xử về lòng dũng cảm và hành trình truyền cảm hứng, đồng thời nhận giải bình chọn của khán giả.

Hương Giang giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026

Hương Giang giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026

VOV.VN - Hương Giang giành danh hiệu Á hậu 2 tại chung kết Miss Grand International All Stars 2026 diễn ra ở Thái Lan. Người đẹp gây ấn tượng với phần ứng xử về lòng dũng cảm và hành trình truyền cảm hứng, đồng thời nhận giải bình chọn của khán giả.

Hương Giang khoe mặt mộc ở Miss Grand, cư dân mạng tranh cãi vì điểm 5
Hương Giang khoe mặt mộc ở Miss Grand, cư dân mạng tranh cãi vì điểm 5

VOV.VN - Phần thi mặt mộc chưa từng có tiền lệ tại Miss Grand International All Stars 2026 khiến mạng xã hội bùng nổ tranh cãi. Đại diện Việt Nam Hương Giang gây chú ý khi tự tin catwalk với gương mặt không son phấn nhưng bất ngờ nhận điểm 5 từ một giám khảo.

Hương Giang khoe mặt mộc ở Miss Grand, cư dân mạng tranh cãi vì điểm 5

Hương Giang khoe mặt mộc ở Miss Grand, cư dân mạng tranh cãi vì điểm 5

VOV.VN - Phần thi mặt mộc chưa từng có tiền lệ tại Miss Grand International All Stars 2026 khiến mạng xã hội bùng nổ tranh cãi. Đại diện Việt Nam Hương Giang gây chú ý khi tự tin catwalk với gương mặt không son phấn nhưng bất ngờ nhận điểm 5 từ một giám khảo.

Từ King Of Rap 2020 đến Miss Grand Vietnam 2026: Rapper Pháo chính thức ghi danh
Từ King Of Rap 2020 đến Miss Grand Vietnam 2026: Rapper Pháo chính thức ghi danh

VOV.VN - Thông tin rapper Pháo ghi danh dự thi Miss Grand Vietnam 2026 gây bất ngờ với nhiều người. Cô cho biết “đây là cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn sau thời gian hoạt động nghệ thuật”.

Từ King Of Rap 2020 đến Miss Grand Vietnam 2026: Rapper Pháo chính thức ghi danh

Từ King Of Rap 2020 đến Miss Grand Vietnam 2026: Rapper Pháo chính thức ghi danh

VOV.VN - Thông tin rapper Pháo ghi danh dự thi Miss Grand Vietnam 2026 gây bất ngờ với nhiều người. Cô cho biết “đây là cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn sau thời gian hoạt động nghệ thuật”.

Hương Giang lại đi thi Miss Grand International
Hương Giang lại đi thi Miss Grand International

VOV.VN - Trang chủ chính thức của Miss Grand International công bố người đẹp chuyển giới Nguyễn Hương Giang sẽ đại diện Việt Nam tham dự mùa giải đặc biệt All stars lần đầu tiên.

Hương Giang lại đi thi Miss Grand International

Hương Giang lại đi thi Miss Grand International

VOV.VN - Trang chủ chính thức của Miss Grand International công bố người đẹp chuyển giới Nguyễn Hương Giang sẽ đại diện Việt Nam tham dự mùa giải đặc biệt All stars lần đầu tiên.

Không bất ngờ khi Yến Nhi trắng tay tại Miss Grand International 2025
Không bất ngờ khi Yến Nhi trắng tay tại Miss Grand International 2025

VOV.VN - Đại diện Việt Nam Nguyễn Thị Yến Nhi gây tiếc nuối khi không lọt top 22 tại chung kết Miss Grand International 2025 ở Thái Lan. Trong khi đó, người đẹp Emma Tiglao của Philippines vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế thứ hai cho quốc gia này.

Không bất ngờ khi Yến Nhi trắng tay tại Miss Grand International 2025

Không bất ngờ khi Yến Nhi trắng tay tại Miss Grand International 2025

VOV.VN - Đại diện Việt Nam Nguyễn Thị Yến Nhi gây tiếc nuối khi không lọt top 22 tại chung kết Miss Grand International 2025 ở Thái Lan. Trong khi đó, người đẹp Emma Tiglao của Philippines vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế thứ hai cho quốc gia này.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt