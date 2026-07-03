Việt Nam sẽ đăng cai Miss Grand International 2027

Đây là một trong những thông tin đáng chú ý nhất của sự kiện, bên cạnh việc công bố 30 thí sinh bước vào vòng chung kết Miss Grand Vietnam 2026. Theo Ban tổ chức, việc đăng cai cuộc thi quốc tế nằm trong định hướng quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Chủ tịch Miss Grand Vietnam, bà Phạm Kim Dung, cho biết Việt Nam sẽ trở thành nước chủ nhà của Miss Grand International 2027. Theo kế hoạch, cuộc thi dự kiến được tổ chức vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10/2027.

Top 5 Miss Grand Vietnam 2025

Theo Ban tổ chức, thông qua video quảng bá được giới thiệu tại họp báo, Miss Grand International 2027 sẽ xây dựng hành trình đưa các thí sinh quốc tế khám phá những vùng di sản tiêu biểu của Việt Nam. Hoạt động này hướng đến mục tiêu quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người cũng như hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế.

Để chuẩn bị cho sự kiện, Ban tổ chức cũng chính thức mở cổng tài trợ cho Miss Grand International 2027, đồng thời kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo nên một mùa giải thành công, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Thông tin Việt Nam đăng cai Miss Grand International 2027 được công bố trong bối cảnh Miss Grand Vietnam 2026 chính thức khởi động hành trình mới với Top 30 thí sinh bước vào vòng chung kết toàn quốc.

Top 30 Miss Grand Vietnam 2026 chính thức bước vào hành trình chinh phục vương miện

Đối với mùa giải năm nay, bà Phạm Kim Dung kỳ vọng Ban tổ chức sẽ tìm ra gương mặt hội tụ nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và khả năng truyền cảm hứng để đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ.

Theo Chủ tịch Miss Grand Vietnam, do cuộc thi quốc tế diễn ra sớm hơn thường lệ nên Miss Grand Vietnam 2026 cũng được điều chỉnh lịch tổ chức, nhằm tạo điều kiện để tân hoa hậu có thêm thời gian chuẩn bị trước khi lên đường tranh tài.

Gửi lời nhắn tới Top 30 thí sinh, bà bày tỏ mong muốn các cô gái sẽ bước vào hành trình mới với tinh thần bình tĩnh, bản lĩnh và luôn giữ được sự tích cực trước mọi thử thách.

Hoa hậu Yến Nhi

Ban tổ chức cũng công bố lịch trình của Miss Grand Vietnam 2026. Sau vòng sơ khảo diễn ra ngày 19/6 và hoạt động tập trung thí sinh từ ngày 2/7, Top 30 sẽ bước vào chuỗi hoạt động đồng hành cùng các phần thi quan trọng.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 dự kiến diễn ra ngày 31/7, nhằm tìm ra người kế nhiệm đương kim hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi và trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ.

Đương kim Miss Grand International Emma Tiglao sẽ là khách mời đặc biệt tại đêm chung kết, tiếp tục khẳng định sự kết nối giữa Miss Grand Vietnam với đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Với việc trở thành nước chủ nhà của Miss Grand International 2027, Việt Nam sẽ có cơ hội đón các đại diện sắc đẹp đến từ nhiều quốc gia, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam thông qua các hoạt động của cuộc thi. Đây cũng được xem là bước tiếp theo trong quá trình mở rộng quy mô tổ chức và kết nối Miss Grand Vietnam với đấu trường quốc tế.