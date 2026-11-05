Võ Điền Gia Huy: “Khi yêu, tôi không tính toán thiệt hơn”

“Tôi cũng nóng tính và si tình như nhân vật Quân”

PV: Sau buổi ra mắt phim "Bò sữa bay" tại Hà Nội và TP.HCM, cảm xúc của anh như thế nào khi đón nhận những phản hồi đầu tiên từ khán giả?

Võ Điền Gia Huy: Thực ra, trước khi phim ra mắt, tôi và cả ê-kíp, từ đạo diễn đến nhà sản xuất, đều khá lo lắng. Đây là bộ phim mang đậm dấu ấn cá nhân của đạo diễn Nguyễn Phan Thành Đạt. Chúng tôi sợ rằng cách kể chuyện và phong cách riêng của Đạt có thể không dễ tiếp cận với số đông khán giả.

Khi tham gia, tôi rất ấn tượng với kịch bản và cách kể chuyện của Đạt. Tuy nhiên, tôi vẫn băn khoăn liệu khán giả đại chúng có sẵn sàng đón nhận một bộ phim mang nhiều màu sắc độc lập như vậy hay không.

Buổi ra mắt cũng là lần đầu tiên tôi được xem bản phim hoàn chỉnh. Điều khiến tôi bất ngờ là "Bò sữa bay" không quá khó xem như những gì mọi người có thể hình dung về phong cách của Đạt. Phim có tính giải trí, dễ tiếp cận và mang lại nhiều cảm xúc.

Những phản hồi đầu tiên từ đồng nghiệp, báo chí và khán giả tại các suất chiếu sớm tích cực hơn tôi tưởng tượng. Đó là tín hiệu khiến tôi và cả đoàn phim có thêm niềm tin vào bộ phim lần này.

Võ Điền Gia Huy tiếp tục thử sức với vai một gã “mafia si tình” trong phim "Bò sữa bay".

PV: Nhân vật Quân trong "Bò sữa bay" có gì đặc biệt so với những vai diễn anh từng đảm nhận?

Võ Điền Gia Huy: Quân không phải nhân vật xuất hiện xuyên suốt bộ phim, nhưng lại có nhiều đất diễn để tôi thể hiện những nét tính cách mà mình luôn tìm kiếm. Tôi thường gọi vui Quân là một gã “mafia si tình”. Anh ta là người có thế lực, nóng tính, làm việc bằng tiền và bạo lực, có thể chống lại cả thế giới. Nhưng khi đứng trước người mình yêu, Quân lại vô cùng mềm mỏng, giống như một chú cún vậy.

Tôi thích sự đối lập đó. Một người rất bộc trực, dữ dội với những người xung quanh nhưng lại yếu mềm trong tình yêu. Chính hai thái cực ấy tạo nên sự thú vị của nhân vật, đồng thời mang đến những tình huống có màu sắc hài đen.

Từ khi đọc kịch bản đến lúc xem thành phẩm, tôi cảm thấy nhân vật Quân hiện lên đúng như những gì mình hình dung. Đạo diễn bám rất chắc vào kịch bản. Với riêng tôi, đó là cảm giác thỏa mãn khi những điều mình muốn thể hiện cuối cùng đã xuất hiện trên màn ảnh.

PV: Ngoài đời, Võ Điền Gia Huy có bao nhiêu phần giống Quân, đặc biệt là sự nóng nảy và si tình?

Võ Điền Gia Huy: Thực ra, sự nóng tính, bộc trực cũng có trong con người tôi. Còn sự si tình, nặng tình với người yêu thì tôi cũng có. Tôi không phải người thường xuyên pha trò hay cố tình tạo tiếng cười, nhưng khi gặp đúng tình huống, đôi khi tôi cũng có những phản ứng khá hài hước.

Vì vậy, tôi không phải gồng mình để tạo ra những tính cách ấy. Điều quan trọng hơn là biết tiết chế cách biểu diễn, từ hình thể đến biểu cảm. Qua mỗi bộ phim, tôi luôn nhận ra những điểm mình chưa hài lòng. Với "Bò sữa bay", tôi cảm thấy mình đã có sự điềm đạm hơn trong diễn xuất.

PV: Quân có những hành động khá đặc biệt để chinh phục người mình yêu, từ hứa mua nhà ở Hà Nội đến tìm cách bật đèn đường chỉ để gặp cô gái. Nếu yêu ngoài đời, anh có sẵn sàng làm những điều như vậy?

Võ Điền Gia Huy: Tôi nghĩ khi thực sự yêu ai đó, mình sẽ muốn làm tất cả những điều tốt đẹp cho người ấy. Khi làm như vậy, tôi không nghĩ mình đang chịu thiệt thòi mà cảm thấy vui vì có thể mang đến niềm vui cho đối phương. Tôi cho rằng yêu là cho đi một cách vô tư, không tính toán. Mình làm điều gì đó cho người yêu vì thực sự muốn họ hạnh phúc, chứ không phải để nhận lại điều tương xứng.

Có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy mình thiệt thòi. Giống như khi xem "Bò sữa bay", nhiều người cảm thấy tội nghiệp Quân. Nhưng người trong cuộc đôi khi không nghĩ như vậy. Khi đã yêu và say đắm một người, họ có thể sẵn sàng làm rất nhiều điều chỉ để người ấy vui.

Tôi cũng là người như vậy. Trong tình yêu, tôi không thích tính toán thiệt hơn.

Võ Điền Gia Huy cùng dàn diễn viên phim "Bò sữa bay" trong buổi công chiếu ở Hà Nội.

“Tôi không muốn lặp lại một hình tượng chỉ vì khán giả yêu thích”

PV: "Bò sữa bay" có nhiều cảnh hành động, đặc biệt là những phân đoạn rượt đuổi tại Mộc Châu. Quá trình thực hiện có khiến anh gặp nhiều khó khăn?

Võ Điền Gia Huy: Thực ra, đây chưa phải bộ phim có những cảnh hành động khó nhất mà tôi từng tham gia. Với "Bò sữa bay", thử thách lớn không hẳn nằm ở các động tác hành động riêng lẻ mà ở việc tổ chức những cảnh quay đông người. Có một đại cảnh hai phe lao vào đánh nhau, số lượng diễn viên rất lớn và được quay vào ban đêm. Theo kịch bản, đó phải là một cuộc chiến hỗn loạn, không phải những màn đánh đấm được thể hiện quá gọn gàng, theo khuôn mẫu. Tuy nhiên, trong sự hỗn loạn ấy vẫn phải có một trật tự nhất định để bảo đảm hiệu quả hình ảnh và an toàn.

Những cảnh lái xe rượt đuổi tại Mộc Châu cũng có nhiều khó khăn do thời tiết thay đổi rất nhanh. Có lúc chỉ vài phút trước trời còn quang đãng, sau đó mây mù đã kéo đến dày đặc, hạn chế tầm nhìn và khả năng quan sát. Chúng tôi phải tập trung cao độ để bảo đảm an toàn cho bản thân và các thành viên ê-kíp trong quá trình ghi hình.

PV: Anh từng chia sẻ luôn muốn tìm kiếm những vai diễn mới lạ. Vì sao anh lựa chọn một bộ phim có màu sắc riêng như "Bò sữa bay", dù chưa thể chắc chắn sẽ được số đông đón nhận?

Võ Điền Gia Huy: Khi chọn dự án, tôi luôn tìm kiếm những điều mới mẻ để thử thách bản thân, xem mình sẽ thể hiện như thế nào trong một hoàn cảnh khác và có thể học hỏi điều gì khi làm việc với một ê-kíp có phong cách riêng.

Tôi hiểu rằng những bộ phim có cách kể chuyện mới lạ không phải lúc nào cũng được số đông đón nhận. Nhưng nếu không có người dám thử nghiệm, những ý tưởng mới của các đạo diễn trẻ cũng khó có cơ hội phát triển. Vì vậy, bên cạnh những bộ phim mang tính đại chúng, có câu chuyện dễ hiểu, dễ cảm, tôi vẫn muốn tham gia những dự án có tính thử nghiệm.

Ít nhất, những bộ phim ấy cho tôi cơ hội được thỏa mãn về mặt diễn xuất, khám phá thêm khả năng của mình và để khán giả thấy tôi có thể đảm nhận nhiều dạng vai.

Trong "Bò sữa bay", câu chuyện có yếu tố kỳ ảo, hơi siêu thực. Bối cảnh ấy cho phép nhân vật hành động, nói năng và đưa ra những quyết định khác với các bộ phim thông thường. Điều đó giúp tôi tránh lặp lại những lựa chọn diễn xuất quen thuộc.

PV: Sau khi được yêu thích với hình tượng “tổng tài” trong "Vì mẹ anh phán chia tay", anh có nghĩ đến việc tiếp tục khai thác hình ảnh này để duy trì sức hút?

Võ Điền Gia Huy: Tôi không có ý định từ chối hoàn toàn những vai tổng tài. Nhưng nếu tiếp tục đóng dạng nhân vật ấy, tôi muốn câu chuyện phải có điểm khác biệt so với những gì mình đã làm. Chẳng hạn, nếu là một chàng tổng tài hiền lành với mô típ tương tự vai diễn trước, tôi sẽ phải cân nhắc. Còn khi đọc về Quân, một người có màu sắc mafia, liên quan đến thế giới ngầm, tôi lập tức cảm thấy hứng thú.

Tôi luôn nghĩ diễn xuất là công việc mình lựa chọn và phải có niềm vui khi làm nghề. Nếu liên tục thể hiện những nhân vật giống nhau, mình rất dễ rơi vào cảm giác nhàm chán. Với "Bò sữa bay", tôi có cơ hội trao đổi rất nhiều với đạo diễn Nguyễn Phan Thành Đạt về kịch bản, tâm lý và hành động của nhân vật.

Có những phân đoạn tôi đặt câu hỏi rằng liệu Quân có thực sự nói câu ấy, hành động như vậy hay không. Khi bản thân có hứng thú với vai diễn, tôi mới muốn đào sâu, trao đổi và tìm kiếm cách thể hiện phù hợp nhất.

“Tôi đã chạm tới những điều từng mơ ước khi mới vào nghề”

PV: Thời gian gần đây, có ý kiến cho rằng Võ Điền Gia Huy đang bước vào giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp. Anh nhìn nhận điều đó như thế nào?

Võ Điền Gia Huy: Tôi không biết phải so sánh thế nào để nói đây có phải là thời của mình hay không. Nhưng nếu so với chính bản thân, tôi cảm nhận rõ những bước tiến trong công việc, đặc biệt từ giữa năm 2025 đến năm 2026. Đó là một giai đoạn có rất nhiều niềm vui, nhưng cũng có vô số nỗi buồn và áp lực. Có những điều tôi được trải nghiệm trong khoảng thời gian này mà gần 10 năm làm nghề trước đó chưa từng chạm tới.

Tôi có những cảm xúc hạnh phúc rất lớn, nhưng cũng trải qua những thời điểm buồn bã mà trước đây chưa từng hình dung. Khi nhìn lại hành trình ấy, tôi thấy bản thân đã đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

PV: Nếu phải chọn một cột mốc quan trọng nhất trong hành trình gần 10 năm theo đuổi diễn xuất, anh sẽ nhắc đến điều gì?

Võ Điền Gia Huy: Tôi nghĩ sự phát triển của mình không đến từ một bước nhảy quá đột ngột mà là quá trình tích lũy từng chút một. Có những dự án tôi chỉ đóng vai phụ, thậm chí có những cơ hội cuối cùng không thành, nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả và báo chí.

Từng chút một, tên tuổi của tôi được nhiều người biết đến hơn. Những khán giả trước đây chưa biết Võ Điền Gia Huy là ai bắt đầu có cơ hội nghe đến tên tôi. Đặc biệt, "Vì mẹ anh phán chia tay" là một cột mốc rất lớn. Bộ phim giúp tôi tiếp cận đông đảo khán giả hơn, không chỉ trong một nhóm người xem nhất định mà còn ở phạm vi rộng hơn trên cả nước. Sự đón nhận ấy mở ra cho tôi thêm nhiều cơ hội làm việc. Tôi xem đây là bước tiến rất quan trọng trong sự nghiệp.

PV: Khi được khán giả biết đến nhiều hơn, cuộc sống và công việc của anh đã thay đổi ra sao?

Võ Điền Gia Huy: Tôi cảm thấy mọi thứ rất khác so với trước đây. Từ những ngày đầu bước vào nghề, tôi đã mong một ngày nào đó có nhiều khán giả biết đến mình hơn, công việc có những bước phát triển tích cực và mình được tham gia những vai diễn thú vị.

Bây giờ, tôi cảm giác bản thân đang từng bước chạm tới những mong ước đó. Sự yêu thương của khán giả khiến tôi có thêm động lực và nhiều cơ hội hơn. Đó là điều tôi rất trân trọng, bởi để có được sự quan tâm ấy là cả một hành trình dài.

PV: Anh cũng thường được nhắc đến trong nhóm “F4” cùng những nam diễn viên trẻ khác. Việc được đặt cạnh những đồng nghiệp đang có nhiều thành công có tạo áp lực cạnh tranh đối với anh?

Võ Điền Gia Huy: Với tôi, F4 đơn giản là một nhóm bốn người bạn, đồng nghiệp thường xuyên gặp gỡ, có những dự án liên quan đến nhau và chơi thân ngoài đời. Tôi không nghĩ mọi người gọi như vậy để đặt chúng tôi vào một chuẩn mực nào đó hay so sánh với một nhóm F4 khác.

Điều may mắn là cả bốn người có bốn màu sắc và định hướng nghề nghiệp khác nhau. Mỗi người đều có những dự án, vai diễn phù hợp với mình. Vì vậy, tôi không cảm thấy có sự cạnh tranh hay áp lực giữa các thành viên. Ngược lại, khi một người có dự án mới hoặc được khán giả đón nhận, những người còn lại đều vui và ủng hộ. Tôi thấy mình may mắn khi có một nhóm bạn mà ai cũng đang cố gắng phát triển công việc và có thể chia sẻ niềm vui với nhau.

PV: Trong gần 10 năm làm nghề, có khi nào anh rơi vào giai đoạn khó khăn đến mức muốn bỏ cuộc? Điều gì giúp anh duy trì niềm tin với con đường đã chọn?

Võ Điền Gia Huy: Tôi không dám nói những gì mình trải qua là quá khó khăn, bởi tôi biết nhiều bạn bè đồng trang lứa còn phải bươn chải và cố gắng nhiều hơn mình. Khi nhìn vào những điều đó, tôi cảm thấy khó khăn của bản thân vẫn còn nhỏ bé.

Tôi thường cố gắng tìm kiếm những điều may mắn, dù rất nhỏ, trong hành trình làm nghề. Có khi chỉ là được đóng một bộ phim ngắn mình yêu thích, hoặc sau đó lại có cơ hội tham gia một bộ phim khác có sự liên hệ nào đó với trải nghiệm trước đây.

Chẳng hạn, từ một phim ngắn tôi từng đóng, sau khoảng một năm, tôi lại có cơ hội tham gia Thám tử Kiên. Tôi cảm giác những trải nghiệm ấy giống như những mắt xích có sự kết nối, dẫn mình đi tiếp trên con đường đã chọn. Tôi không biết có phải là sự trùng hợp hay không, nhưng tôi thích xem đó là những dấu hiệu tích cực. Khi nhận ra những gì bản thân đã đạt được, dù nhỏ, tôi cảm thấy biết ơn và có thêm niềm tin để tiếp tục cố gắng.

PV: Cảm ơn Võ Điền Gia Huy!