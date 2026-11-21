Theo số liệu của Box Office Vietnam, bộ phim "Trại giam hạnh phúc" cán mốc doanh thu 50 tỷ đồng vào sáng nay (21/11), chỉ sau 1 ngày khởi chiếu chính thức. Trong sáng 21/11, tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Nhật Trung thu về hơn 4,1 tỷ đồng với hơn 46.000 vé được bán ra trên hơn 4.000 suất chiếu. Thành tích này giúp "Trại giam hạnh phúc" đứng vị trí top 1 phòng vé Việt trên bảng xếp hạng của Box Office Vietnam. Đây là kết quả tích cực, cho thấy sức hút của bộ phim ngay trong những ngày đầu ra rạp.

Phim kể về Phúc (Tuấn Trần), từ một giáo viên hiền lành, tốt bụng vì muốn cứu em gái (Sally Hồng Anh) mà trở thành sát nhân, phải vào tù. Cuộc sống sau song sắt vô cùng khắc nghiệt nhưng Phúc cố gắng nhẫn nhịn, mong sớm được trở về với tự do.

Tuấn Trần trong phim "Trại giam hạnh phúc". Ảnh: ĐPCC

Nhờ bản tính lương thiện, anh khiến người cán bộ quản giáo vô cùng nguyên tắc tên Tú (Ma Ran Đô) và các phạm nhân khác dần thay đổi theo hướng tích cực, biết hòa hợp và đồng cảm với nhau hơn. Trong lúc "giáo án đặc biệt nhất" đang được viết trong nhà tù, em gái Phúc cũng phải đối diện với một cuộc sống đầy thử thách khi không còn anh trai bên cạnh.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm Tuấn Trần, Tiến Luật, Lương Thế Thành, Ma Ran Đô... Trong đó, vai phản diện Long Đầu Bò của Lương Thế Thành gây ấn tượng với khán giả.

Sau khi ra mắt, "Trại giam hạnh phúc" nhận nhiều phản hồi tích cực của khán giả trên mạng xã hội. Phim được khen vì cân bằng khá tốt giữa chất bi và chất hài, mang đến những tràng cười sảng khoái xen lẫn những khoảnh khắc khiến người xem rơi nước mắt.

Sau nhiều ngày đứng đầu phòng vé Việt, "Ngày con còn mẹ" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng rơi xuống vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng của Box Office Vietnam. Tính đến sáng 21/11, phim đạt tổng doanh thu hơn 53 tỷ đồng sau hơn 10 ngày ra mắt chính thức.

"Ngày con còn mẹ" thuộc thể loại gia đình, tâm lý, kể về Mây (Phương Anh Đào), cô con gái lớn lên với suy nghĩ mẹ ruột là bà Tím (Hồng Đào) chỉ thương anh hai Pháo (Huy Anh) mà không quan tâm đến mình. Cho đến khi biến cố bất ngờ ập xuống, Mây mới bàng hoàng nhận ra: điều đau đớn nhất không phải là chưa từng được yêu, mà là cô đã dành trọn thanh xuân để trách một người mẹ mà chưa từng thật sự hiểu bà.

Những bộ phim Việt khác như "Chị chị em em 3", "Bò sữa bay" đã giảm dần sức hút, nhường chỗ cho những tác phẩm nước ngoài "Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân", "Ma mút con vượt kỷ băng hà", "Kiến lé phiêu lưu ké", "Godzilla trừ không", "Dune: Hành tinh cát - Phần 2", "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại".