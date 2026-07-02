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Xe bus và quán cafe mùa World Cup: Xem nhiều quen thói, nói nhiều quen mồm

Thứ Năm, 16:36, 02/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xem nhiều quen thói, nói nhiều quen mồm, nhưng phải thừa nhận bóng đá có sức hấp dẫn cuốn hút khó cưỡng. Lên xe bus có thể ngủ gật. Quán cafe sáng có thể vắng thưa. Nhưng rồi, sau lúc yên vắng thì chính ở những nơi này chuyện bóng đá đã làm cho con người ta gắn kết lại, rất tự nhiên.

- Tưởng là xem nhiều quen thói, nói nhiều quen mồm, vậy mà World Cup lần này tôi chẳng đoán đúng kết quả trận nào. Trong khi thằng cháu tôi không xem bóng đá bao giờ, nhưng nó dự đoán trận nào trúng trận ấy. Vừa rồi nó nói “Đức về nước” tôi tưởng là nó ăn may, ai ngờ sau đó nó lại bảo “Hà Lan cuốn gói”, và đúng ông à! Có lẽ từ nay tôi học tập ông là sẽ không xem bóng đá nữa...

- Ấy, tôi nói với ông tôi không xem là tùy giải tùy trận thôi, còn về cơ bản tôi vẫn theo dõi. Hấp dẫn thế làm sao cưỡng nổi?! Thằng cháu nhà ông thì đúng là nói nhiều quen mồm thôi. Tôi thấy báo chí còn đưa tin là người hâm mộ đòi mang “con vịt tiên tri” vào sân xem bóng đá nữa kia…

- Sao ông lại ví cháu tôi với con vịt?

- À, tôi không có ý ấy, và đâu phải chỉ riêng cháu ông?! Nói thật, các anh chị phóng viên đưa tin, bình luận bóng đá, theo tôi, đúng là nói nhiều quen mồm. Tôi hỏi ông, nói “Đức về nước” là chưa chắc đúng, vì có thể họ còn ở lại tham quan du lịch thì sao? Hay nói “Hà Lan cuốn gói” cũng là lối nói quen mồm. Anh chị nhìn thấy Hà Lan cuốn gói bao giờ?

Bóng đá thì vào lại không vào là bình thường

xe bus va quan cafe mua world cup xem nhieu quen thoi, noi nhieu quen mom hinh anh 1
Vào... lại không vào, trong bóng đá là bình thường

- Ông nói phải, đội Hàn Quốc tôi nghe nói khi bị loại là họ giải tán ngay. Như thế lại hay, “cuốn gói” hay “về nước” chả cần ai đón rước…

xe bus va quan cafe mua world cup xem nhieu quen thoi, noi nhieu quen mom hinh anh 2
Bus sớm, cả phụ xe và khách đều gật gù
xe bus va quan cafe mua world cup xem nhieu quen thoi, noi nhieu quen mom hinh anh 3
Cafe sớm nhiều nơi vắng thưa...

- Là thua thôi, chứ thắng thì chả tránh được. Ông quên là Việt Nam ta từng đón rước đội bóng đá mang vinh quang về cho Tổ quốc như thế nào à?

- Ờ, nhớ! Nhưng ở ta kiểu đón rước ấy tôi chưa được xem nhiều nên chưa quen thói./.

Mic/VOV.VN
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