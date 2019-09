Khởi nghiệp tại Đăk Lăk vẫn thiếu kết nối với thị trường

Thời gian qua, Đăk Lăk đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh trên địa bàn.

Năm 2018, tỉnh đã đưa vào vận hành Không gian làm việc chung về khởi nghiệp của tỉnh; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về hệ sinh thái khởi nghiệp, tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối các sản phẩm khởi nghiệp với nhà đầu tư và người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Thiếu kết nối với thị trường là khó khăn chung của nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp ở Đăk Lăk.

Đặc biệt, tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp khởi sự kinh doanh với 126 đề án, ý tưởng tham gia. Các sở, ngành, đơn vị cũng đã tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo khởi nghiệp kinh doanh cho các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên địa bàn…

Tuy nhiên, để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân mạnh dạn, tự tin khởi nghiệp, góp phần và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững, vấn đề về cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần được quan tâm nhiều hơn nữa.

Bà Đặng Thị Mai, chủ cơ sở sản xuất Mai Đặng, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk chia sẻ: “Tôi thấy vấn đề khó khăn và trăn trở nhất là để sản phẩm của chúng tôi đi được xa hơn vào được các hệ thống bán lẻ thì cần phải có chứng nhận và thương hiệu, thế nhưng để đăng ký được một thương hiện sản phẩm là một vấn đề không phải là dễ”.

“Với những người như nông dân chúng tôi muốn làm đầy đủ các thủ tục hành chính thật không dễ dàng. Tôi rất mong các ngành liên quan hỗ trợ chúng tôi trong vấn đề này”, bà Mai cho hay.

Là cá nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm từ nguyên liệu tự nhiên, bà Phạm Thị Thu Hằng, chủ cơ sở sản xuất xà phòng thiên nhiên Peamea, Xã Ea Kly, huyện Krông Pak, tỉnh Đăk Lăk cho rằng, cộng đồng khởi nghiệp ở Đăk Lăk còn nhỏ lẻ, hạn chế nhiều về mặt thương mại hóa, kiến thức tài chính, bị động khi gia nhập thị trường gọi vốn đầu tư. Vì vậy, những cơ sở nhỏ lẻ như của bà Hằng mong muốn nhận được sự kết nối với thị trường.