10 loại trái cây đắt nhất thế giới

Dâu tây trắng ở Nhật có tên là Shiroi Houseki – hay dâu “bạch ngọc”. Mỗi trái dâu trắng nặng ít nhất là 50g. Đặc biệt, dâu tây trắng bắt mắt hơn, ăn ngọt hơn, mọng nước hơn dâu thường. Vậy nên dù có cái giá không rẻ, đây vẫn là mặt hàng luôn “cháy” ở mọi thời điểm trong các trung tâm thương mại và siêu thị. (Ảnh: tintuc24.info) Nho Ruby được liệt vào danh sách những loại nho đắt nhất thế giới và được bán đấu giá ở Kanazawa, Nhật Bản năm 2011 với giá 6400 USD (145 triệu đồng). Kích thước mỗi quả to như quả bóng bàn. Mỗi quả được định giá khoảng 226 USD (5,1 triệu đồng). (Ảnh: Tintuc24.info) Nhìn bề ngoài, chanh ngón tay nhìn giống như ngón tay người với đủ màu sắc. Chúng được bán với giá 3-3,5 triệu đồng/kg. Loại chanh này có mùi thơm rất đặc biệt, tép chanh thì tròn mọng nước, vị chua ngọt không hề giống các loại chanh của Việt Nam. (Ảnh: Tintuc24.info) Dưa hấu vỏ đen - giá 121 USD. Loại dưa này được trồng tại phía Bắc của đảo Hokkaido, Nhật Bản. Nó có đặc điểm nổi bật với lớp vỏ ngoài đen bóng và vị ngọt sắc rất đặc biệt. Đặc biệt mỗi năm sản lượng của loại dưa này chỉ có khoảng 100 trái. Trong đó trái dưa được bán với giá cao nhất vào năm 2008 là 6.100 USD. (Ảnh: Dân trí) Yubari King là giống dưa gang quý hiếm được trồng ở tỉnh Yuriba Nhật Bản. Loại dưa này được rao bán trên mạng với giá khoảng 23.500 USD/cặp. Ruột dưa có màu cam sẫm hơn hẳn so với loại thường và có vị thơm mát ngọt dịu rất dễ chịu. (Ảnh: Dân trí) Dâu Arnold được trồng ở thành phố New Orleans của Mỹ. Một đĩa dâu Arnold nạm thêm kim cương 4.7 cara được bán với giá khoảng... 1,4 triệu USD. (Ảnh: Dân trí) Quýt Dekopon được trồng ở Nhật Bản nhưng cũng phát triển tốt ở Úc. Chi phí để sở hữu những quả quýt Dekopon này khoảng 80 USD/6 quả. (Ảnh: Internet) Xoài Taiyo No Tamago-Nhật Bản, được gọi với cái tên khác là “Trứng của mặt trời". Những trái xoài này chỉ có vào tháng 5-7 hàng năm. giá của chúng khoảng 3000 USD/cặp. (Ảnh:Internet) Để có mức giá 6 USD/quả (khoảng 150.000 đồng), chuối Gokusen phải đạt chiều dài chuẩn là 23cm và nặng hơn 200gr. Ảnh: (Foodbeast). Dứa của trung tâm nghiên cứu thực vật Lost Gardens of Heligan (Anh) là loại dứa trồng theo phương pháp chăm sóc tốn kém từ thời Victoria. Dứa không sử dụng phân bón hóa học. Nếu bán đấu giá, mỗi quả dứa có giá 16.000 USD (tương đương hơn 300 triệu đồng). (Ảnh: Alux)

