11 ổ dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại Vĩnh Long

Thứ Sáu, 15:00, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 27/3, ông Nguyễn Khánh Hòa, Chủ tịch UBND xã Long Hiệp tỉnh Vĩnh Long cho biết, trên địa bàn xã vừa xuất hiện 1 ổ dịch tả heo châu Phi chưa qua 21 ngày.

Ổ dịch này có 38 con heo mắc bệnh đã được tiêu hủy theo đúng quy định với tổng trọng lượng hơn 1,6 tấn. Chủ tịch UBND xã Long Hiệp cho biết hiện nay khu vực vừa xảy ra ổ dịch đã ổn định, không có phát sinh thêm ổ dịch mới, cán bộ thú ý thường xuyên kiểm tra để sớm phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp khác nếu có phát sinh.

 Như vậy từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra 11 ổ dịch tả heo châu Phi tại 11 hộ thuộc 9 xã, phường với tổng số heo mắc bệnh, tiêu hủy là 321 con (trọng lượng hơn 11,5 tấn). Hiện tại còn 4 ổ dịch ở 4 xã Long Hiệp, Mỹ Long, Long Hồ, Ngũ Lạc chưa qua thời gian cách ly 21 ngày.

11 o dich ta heo chau phi xuat hien tai vinh long hinh anh 1
Các ổ dịch sau khi phát hiện đều được xử lý đúng quy định

Hiện nay Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long phối hợp với UBND 4 xã nêu trên giám sát chặt chẽ các ổ dịch còn thời gian cách ly theo quy trình, quy định như: tiêu hủy heo bệnh, phun thuốc sát trùng hàng ngày, kiểm soát vùng dịch, cấm vận chuyển, bán, giết mổ heo và sản phẩm từ heo ra khỏi vùng dịch và tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình chăn nuôi tại xã có dịch… nhằm khống chế ổ dịch và ngăn chặn virus lây lan ra diện rộng.

Chanh Tuy/VOV- ĐBSCL
Vĩnh Long tăng cường quản lý giá cước vận tải trước biến động giá nhiên liệu
VOV.VN - Trước tình trạng giá nhiên liệu có nhiều biến động, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá cước vận tải, nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng để tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Liên quan vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong, Vĩnh Long tước danh hiệu 2 cán bộ công an
VOV.VN - Trước đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Việt, cựu Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long và nguyên điều tra viên Nguyễn Quốc Khanh về tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.

