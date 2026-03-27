11 ổ dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại Vĩnh Long

Ổ dịch này có 38 con heo mắc bệnh đã được tiêu hủy theo đúng quy định với tổng trọng lượng hơn 1,6 tấn. Chủ tịch UBND xã Long Hiệp cho biết hiện nay khu vực vừa xảy ra ổ dịch đã ổn định, không có phát sinh thêm ổ dịch mới, cán bộ thú ý thường xuyên kiểm tra để sớm phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp khác nếu có phát sinh.

Như vậy từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra 11 ổ dịch tả heo châu Phi tại 11 hộ thuộc 9 xã, phường với tổng số heo mắc bệnh, tiêu hủy là 321 con (trọng lượng hơn 11,5 tấn). Hiện tại còn 4 ổ dịch ở 4 xã Long Hiệp, Mỹ Long, Long Hồ, Ngũ Lạc chưa qua thời gian cách ly 21 ngày.

Các ổ dịch sau khi phát hiện đều được xử lý đúng quy định

Hiện nay Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long phối hợp với UBND 4 xã nêu trên giám sát chặt chẽ các ổ dịch còn thời gian cách ly theo quy trình, quy định như: tiêu hủy heo bệnh, phun thuốc sát trùng hàng ngày, kiểm soát vùng dịch, cấm vận chuyển, bán, giết mổ heo và sản phẩm từ heo ra khỏi vùng dịch và tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình chăn nuôi tại xã có dịch… nhằm khống chế ổ dịch và ngăn chặn virus lây lan ra diện rộng.