3 địa phương ở Bình Dương có đường Vành đai 3 đi qua đã chi bồi thường cho người dân

Theo đó, thành phố Dĩ An chi trả đợt 1 cho 43 hộ với số tiền 688 tỷ đồng. Dự án đường Vành đai 3 đoạn qua thành phố Dĩ An có 515 trường hợp ở phường Bình An và Bình Thắng bị ảnh hưởng với tổng số tiền bồi thường cho các hộ dân lên đến 6.400 tỷ đồng.

Nút giao Bình Chuẩn dự án Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn Bình Dương. (Ảnh: ĐC)

Trước đó, ngày 19/6, thành phố Thuận An cũng đã chi trả đợt 1 khoảng 267 tỷ đồng cho 38 hộ dân bị ảnh hưởng.

Như vậy, đến nay, 3 địa phương ở Bình Dương có đường Vành đai 3 TP.HCM đi qua là thành phố Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một đã trả bồi thường đợt 1 cho 143 hộ dân với số tiền 1.243 tỷ đồng.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Bình Dương dài hơn 26km. Bình Dương đã chủ động làm và đưa vào sử dụng 15,3km, còn gần 11km.

Thành phố Dĩ An chi bồi thường cho người dân. (Ảnh: ĐTT)

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 19.280 tỷ đồng, với khoảng 1.500 trường hợp bị ảnh hưởng và tỉnh Bình Dương dự kiến bố trí 518 trường hợp tái định cư.

Dự kiến, tỉnh Bình Dương sẽ khởi công dự án Vành đai 3 TP.HCM vào ngày 28/6 ở 2 vị trí là cầu Bình Gởi nối thành phố Thuận An (Bình Dương) và huyện Củ Chi TP.HCM; nút giao Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An./.