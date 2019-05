5 tháng, giải ngân vốn đầu tư mới đạt 26% kế hoạch Chính phủ giao

Thông tin được công bố trong Hội nghị trực tuyến về giải ngân vốn đầu tư công năm 2019, do Kho bạc Nhà nước tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Theo thống kê của Kho bạc Nhà nước, tính đến hết 31/5, vốn đầu tư giải ngân ước gần 96.900 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch Quốc hội giao và bằng 26% kế hoạch Chính phủ giao.

5 tháng, vốn đầu tư giải ngân mới đạt 26% kế hoạch Chính phủ giao. Ảnh minh họa: KT.

Mức giải ngân này tương đương cùng kỳ năm ngoái nhưng so với kế hoạch vốn năm nay thì tỷ lệ vẫn rất thấp. Đáng chú ý là các dự án do địa phương quản lý thì tỷ lệ giải ngân khá cao so với bình quân chung của cả nước.

Tính riêng nguồn vốn đầu tư trong cân đối, vốn đầu tư từ nguồn bội chi vốn ODA và vốn bổ sung ngoài kế hoạch, thì đến nay, một số địa phương có tỷ lệ giải ngân khá, đạt hơn 40% kế hoạch vốn Chính phủ giao, như Ninh Bình đạt tới 63%, Nghệ An, Nam Định, Tuyên Quang đạt 58%, Phú Thọ và Lào Cai gần 50%.

Theo phản ánh của các ban quản lý dự án, chủ đầu tư thuộc các bộ ngành và địa phương, vướng mắc lớn là thủ tục đầu tư, tiến độ phân bổ vốn chậm, giải phóng mặt bằng gặp khó khăn.

Thống kê cho thấy, đến hết ngày 25/5, tổng số kế hoạch vốn đầu tư công các Bộ, ngành trung ương và địa phương đã triển khai phân bổ chi tiết cho các dự án đủ điều kiện là hơn 360.115 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên hiện nay, ở nhiều địa phương đã vào mùa mưa nên việc triển khai dự án cần sự nỗ lực nhiều hơn để đảm bảo tiến độ giải ngân năm nay.

Về phía Kho bạc Nhà nước, đơn vị này khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện thanh toán vốn cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.