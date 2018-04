Hudson's Bay, công ty mẹ của chuỗi cửa hàng bán lẻ này, không tiết lộ số lượng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ bị ảnh hưởng trong vụ tấn công hệ thống máy tính của chuỗi cửa hàng Saks Fifth Avenue, Saks OFF Fifth, Lord & Taylor.

5 triệu thẻ tín dụng và ghi nợ được rao bán trên thị trường "chợ đen". (Ảnh: KT).

Tuy nhiên, theo Reuters, khoảng 5 triệu thẻ tín dụng và ghi nợ đã bị rò rỉ và đang được các tin tặc rao bán trên thị trường "chợ đen".

Theo Giám đốc Công nghệ Gemini, Dmitry Chorine, nhóm hacker nổi tiếng JokerStash, vừa tuyên bố sẽ phát hành hơn 5 triệu thẻ tín dụng bị đánh cắp.

"Hiện, nhóm hacker này đã phát hành khoảng 125.000 thẻ thanh toán, khoảng 75% trong số đó được đưa ra từ các đơn vị của Vịnh Hudson. Phần lớn trong số 5 triệu thẻ theo đe dọa của JokerStash sẽ phát hành có thể là của Saks và Lord & Taylor, nhưng vẫn còn quá sớm để nói chắc chắn", Giám đốc Công nghệ của hãng nói với Reuters.

Công ty Hudson's Bay cho biết đã thực hiện những biện pháp nhằm kiểm soát tình hình. Hiện không có dấu hiệu cho thấy vụ tấn công mạng tác động tới hệ thống thương mại điện tử và nền tảng số, cũng như các chuỗi cửa hàng khác thuộc Hudson's Bay như Home Outfitters và HBC Europe.

Công ty đặt trụ sở ở Canada này cũng cho biết các khách hàng sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý do các cáo buộc lừa đảo (nếu có) liên quan tới thông tin thẻ của họ. Đồng thời, sẽ giải pháp đền bù cho khách hàng bị thiệt hại.

Trước đó, ngày 29/3, thương hiệu thể thao Under Armour cho biết một vụ tấn công mạng nhằm vào ứng dụng tập luyện thể thao của hãng này đã ảnh hưởng tới khoảng 150 triệu tài khoản người sử dụng.

Tập đoàn Yahoo, các cửa hàng bán lẻ Target và hãng tín dụng Equifax cũng nằm trong số những mục tiêu của các các đối tượng tấn công mạng trong những năm gần đây.

Nếu đúng sự thật hàng triệu hồ sơ đã bị đánh cắp, đây sẽ là một trong những vụ rò rỉ thông tin thẻ thanh toán và ghi nợ lớn nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Theo các nhà điều tra liên bang Mỹ, từ năm 2006-2008, hacker đã kiếm được hơn 130 triệu thẻ tín dụng từ bộ xử lý thẻ tín dụng Heartland Payment Systems, nhà khai thác cửa hàng tiện lợi 7-Eleven Inc. và tiệm bán thực phẩm Hannaford Brothers Co.

Nhóm tin tặc cyber đã ăn cắp 40 triệu thẻ thanh toán trong cuộc tấn công năm 2013 vào Target Corp và 56 triệu từ Home Depot Inc trong năm 2014.

Thế giới thiệt hại mỗi năm 600 tỷ USD do tấn công mạng. (Ảnh: KT).

Theo báo cáo của Công ty an ninh mạng McAfee và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố hồi tháng 2, thiệt hại do các cuộc tấn công mạng gây ra mỗi năm đã lên tới 600 tỷ USD do năng lực ngày một tinh vi của tin tặc và sự nở rộ của thị trường tội phạm và tiền ảo.

Các chuyên gia cảnh báo các vụ tấn công mạng đang ngày càng dễ dàng do người dùng công nghệ không sử dụng các biện pháp bảo vệ cơ bản, nhiều sản phẩm công nghệ thiếu sự phòng thủ phù hợp, trong khi tội phạm mạng lại sử dụng công nghệ đơn giản và tinh vi để xác định mục tiêu, thiết lập sản phẩm tự động, biến các dữ liệu đánh cắp được thành lợi nhuận./.