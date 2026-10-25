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50 năm vùng kinh tế mới Hà Nội trên đất Lâm Đồng

Chủ Nhật, 19:48, 25/10/2026
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VOV.VN - Ngày 25/10, tại xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội (1976 - 2026). Từ vùng đất hoang sơ, gian khó, nơi đây đã trở thành những vùng quê trù phú, ghi dấu hành trình khai phá và nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng.


Ngày 18/4/1976, những đội viên tiền trạm Gia Lâm đầu tiên có mặt tại Nam Ban. Tiếp đó, các đoàn thanh niên từ Từ Liêm, Đông Anh, Thanh Trì, Ba Đình, Đống Đa và nhiều địa phương của Hà Nội lần lượt lên đường. Chỉ trong hơn 2 năm, hơn 2.600 thanh niên tiền trạm đã khai hoang hơn 1.900 ha đất, mở hàng trăm km đường giao thông, cùng đồng bào các dân tộc địa phương dựng nhà, phát triển sản xuất, hình thành những xóm làng mới.

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Các đại biểu và đông đảo người dân tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Qua 50 năm xây dựng và phát triển, vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng đã hình thành những vùng sản xuất cà phê, dâu tằm, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hạ tầng giao thông, trường học, cơ sở y tế được đầu tư, đời sống người dân ngày càng cải thiện. Tên gọi Lâm Hà, kết hợp từ Lâm Đồng và Hà Nội khi huyện được thành lập năm 1987, trở thành biểu tượng gắn bó giữa 2 địa phương.

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Thôn Ba Đình, xã Nam Ban Lâm Hà rực rỡ cờ hoa chào mừng 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, khẳng định thành quả 50 năm là kết tinh từ công sức, sự hy sinh và tinh thần đoàn kết của nhiều thế hệ.

"Nhìn lại chặng đường 50 năm, chúng ta có cơ sở để khẳng định đó không chỉ là quá trình khai hoang một vùng đất, mà còn là hành trình kiến tạo cuộc sống, gây dựng niềm tin và vun đắp tương lai cho nhiều thế hệ. Thành quả ấy không chỉ được đo bằng những công trình, tuyến đường, hay những vùng sản xuất mới mà còn hiện trọng trong từng mái nhà vững chãi, những lớp học đông vui, từng gia đình có cuộc sống ổn định hơn", ông Hồ Văn Mười nói.

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Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại lễ kỷ niệm, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ khai hoang, xây dựng vùng kinh tế mới

Dịp này, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hội trại truyền thống, triển lãm tư liệu lịch sử và giới thiệu sản phẩm OCOP được tổ chức tại khu vực Lâm Hà, tái hiện hành trình xây dựng vùng kinh tế mới và sự giao thoa văn hóa giữa 2 địa phương.

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Người dân tham quan, tìm hiểu các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của Lâm Đồng tại khu trưng bày trong dịp kỷ niệm

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, Lâm Đồng và Hà Nội đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác toàn diện. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao biểu trưng hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng xây dựng 22 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn. Tỉnh Lâm Đồng cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có nhiều đóng góp trong xây dựng, phát triển vùng kinh tế mới.

Về phía Thủ đô Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, bày tỏ lòng tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời nhấn mạnh mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Lâm Đồng trong giai đoạn mới.

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Không gian trưng bày tư liệu, hình ảnh và hiện vật tái hiện hành trình 50 năm xây dựng, phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

"Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác với tỉnh Lâm Đồng ngày càng sâu sắc, thiết thực và hiệu quả. Đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi rất mong muốn các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân 2 địa phương tiếp tục duy trì những hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệp để tình cảm tiếp tục được gắn bó", bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

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Hội trại truyền thống tái hiện những địa danh thân thuộc của Hà Nội trên đất Lâm Đồng, thể hiện tình gắn bó giữa 2 miền quê sau nửa thế kỷ

Nửa thế kỷ trước, những người con Hà Nội mang theo sức trẻ và khát vọng đến cao nguyên Lâm Đồng khai hoang, lập nghiệp. Hôm nay, các thế hệ tiếp nối đang phát huy thành quả ấy bằng tri thức, công nghệ và tinh thần đổi mới. Từ hành trình khai phá vùng đất mới đến những chương trình hợp tác phát triển hôm nay, nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng tiếp tục được gìn giữ, vun đắp, tạo động lực để 2 địa phương cùng phát triển trong chặng đường mới.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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