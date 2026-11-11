500 doanh nghiệp trong, ngoài nước tham gia Vietnam Foodexpo 2026 tại TP.HCM



Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, cho biết: Điểm nổi bật của sự kiện năm nay là có hơn 90% doanh nghiệp Việt Nam tham dự đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe như HACCP, ISO; hơn 80% sở hữu các chứng nhận quốc tế cao cấp (BRC, FSSC, EU Organic...).

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương (Ảnh: Lệ Hằng)

Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn này có thể chinh phục thị trường khó tính nhất như: Nhật Bản, Mỹ, châu Âu. Đặc biệt, tại triển lãm có gần 100 doanh nghiệp đạt chuẩn Halal. Đây cũng là bước đi chiến lược tầm quốc gia để nông sản Việt tiếp cận trực tiếp thị trường Halal toàn cầu với 2 tỷ người tiêu dùng.

Đại biểu ấn nút khai mạc Vietnam Foodexpo 2026 (Ảnh: Minh Quân)

Tham gia triển lãm có 700 gian hàng của 500 doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2025. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng khu gian hàng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam với quy mô hơn 300 m² tiếp tục là điểm hội tụ những “đại sứ” đại diện cho chất lượng, uy tín và năng lực cạnh tranh của nền sản xuất Việt Nam trên trường quốc tế.

Lãnh đạo Cục xúc tiến thương mại -Bộ Công thương cùng khách mời tham quan gian hàng của doanh nghiệp (Ảnh: BTC)

Ông Rodolphe Lameyse - Tổng Giám đốc Khối thực phẩm và đồ uống Tập đoàn Comexposium, tham gia triển lãm, cho biết: Đơn vị đến đây với một tham vọng xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Tập đoàn muốn cùng đối tác đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam:

“Trên hết, thương mại quốc tế là việc xây dựng các mối liên kết. Đó là tạo ra cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế, đồng thời cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp quốc tế khám phá Việt Nam, tìm hiểu thị trường và phát triển những mối quan hệ hợp tác mới. Mạng lưới SIAL tạo ra một không gian nơi các nhà sản xuất, doanh nghiệp chế biến, người mua, nhà phân phối và các lãnh đạo trong ngành có thể gặp gỡ trực tiếp. Từ đó, các bên có thể phát triển thành mối quan hệ kinh doanh lâu dài", ông Rodolphe Lameyse nói.