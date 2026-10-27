6 phường trung tâm của Đắk Lắk cũng chậm giải ngân vốn đầu tư công

Đây là thông tin được nêu tại buổi làm việc của chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk với lãnh đạo 6 phường khu vực Buôn Ma Thuột, diễn ra chiều 27/10. Cụ thể, lũy kế đến 22 tháng 10, 6 Phường thuộc đô thị Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã thu ngân sách đạt gần 3.900 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi mức thu cả năm của Thành phố Buôn Ma Thuột trước khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các phường Tân Lập, Tân An và Ea Kao, đã hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách cả năm. 3 phường còn lại đã thu đạt từ gần 74% đến 79%.

Lãnh đạo các phường thuộc đô thị Buôn Ma Thuột nêu các vấn đề ở địa phương

Trái ngược với bước tiến về thu ngân sách, việc giải ngân vốn đầu tư công ở vùng thuận lợi nhất tỉnh, đạt kết quả rất thấp. Trong số 570 tỷ đồng phải giải ngân theo kế hoạch, 6 phường mới thực hiện được 42 tỷ đồng, tương đương 7,42% kế hoạch. Tại buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo các phường cho rằng, những tháng còn lại của Quý IV, địa phương sẽ có bước đột phá về giải ngân vốn đầu tư công, nhưng cũng không thể hoàn thành kế hoạch đề ra.

Phân tích về các khó khăn, vướng mắc, các phường đã nêu gần 70 nội dung cần tập trung khắc phục, xử lý. Theo ông Vũ Văn Hưng, bí thư Đảng ủy phường Tân Lập, ngoài các vấn đề của riêng từng phường, có những vấn đề liên phường, cần được tháo gỡ bằng cơ chế chung. Một trong số đó là vấn đề quỹ đất cho tái định cư.

Cần có quỹ đất tái định cư cho cả 6 phường khu vực Buôn Ma Thuột

Cần có một quỹ đất tái định cư chung cho các công việc của tất cả 6 phường. Khi có phường nào thiếu thì có ngay nguồn đó để giải quyết ngay vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng. Còn bây giờ mà từng xã phường đề lo quỹ đất tái định cư thì rất khó chủ động. Tôi thấy đây là vấn đề rất cấp thiết cho sự phát triển chung.

Chủ trì buổi làm việc ông Đỗ Đức Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhận định: mặc dù cấp ủy Đảng và chính quyền các phường ở Buôn Ma Thuột đã có nhiều cố gắng, các sở ngành ngành trong tỉnh cũng tích cực phối hợp tháo gỡ, nhưng việc hoàn thành một số chỉ tiêu kinh tế xã hội, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, vẫn đang là bài toán khó. Ông Đỗ Đức Huy yêu cầu chủ tịch UBND các phường phải đặc biệt cố gắng, vì mỗi phần trăm chỉ tiêu nhiệm vụ ở khu vực này, đều ảnh hưởng lớn tới kết quả chung của toàn tỉnh.

"6 đơn vị này thì yêu cầu phải hoàn thành kịch bản tăng trưởng, lượng hóa đầy đủ các phần còn phải thực hiện theo từng tháng, từng dự án, từng nguồn lực. từng sản phẩm đầu ra, từng đơn vị chủ trì và từng cá nhân phụ trách, kèm theo thời hạn. Tôi yêu cầu kế hoạch và bản kpi của các đồng chí Chủ tịch phường phải hoàn thành ngay trong ngày hôm nay. Và tôi yêu cầu các đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đôn đốc KPI theo những nội dung đó", ông Đỗ Đức Huy chỉ đạo.