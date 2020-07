Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, tính đến hết ngày 30/6, toàn hệ thống thuế đã ban hành 10.490 quyết định hoàn thuế GTGT, với tổng số tiền thuế hoàn là hơn 61.498 tỷ đồng, bằng 47,3% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2020 đã được Quốc hội thông qua, bằng 46,0% so với cả năm 2019, bằng 98,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài việc kiểm soát tốt công tác hoàn thuế GTGT, để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã kiểm soát tốt việc kê khai, kế toán thuế; chú trọng việc kiểm kê, rà soát mã số thuế, đảm bảo kiểm soát, nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế, để đưa vào diện theo dõi, quản lý thuế.

6 tháng, toàn ngành Thuế hoàn 61.498 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng. (Ảnh minh họa: KT)

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, đến ngày 30/6, toàn quốc có 780.109 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 22.576 doanh nghiệp (2,98%) so với thời điểm cuối năm 2019.

Tổng cục Thuế cũng thường xuyên kiểm tra, đối chiếu giữa tình hình thực tế với hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế, đảm bảo kiểm soát, nắm bắt, theo dõi và quản lý thuế kịp thời; đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai diện rộng ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế, dịch vụ thuế điện tử theo kiến trúc và công nghệ mới, với nhiều tiện ích, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện khai thuế thuận lợi, chính xác.

Chú trọng việc rà soát thông tin người nộp thuế trên ứng dụng, kịp thời đôn đốc người nộp thuế bổ sung thông tin thay đổi gửi cơ quan thuế để cập nhật thông tin phục vụ cho công tác quản lý thuế.

Kết quả là việc chấp hành kê khai thuế của người nộp thuế tốt hơn, tỷ lệ tờ khai thuế đã nộp đạt 96% trên tổng số tờ khai phải nộp, tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn đạt 96% trên tổng số tờ khai đã nộp.

Tổng cục Thuế cũng đã tăng cường phối hợp với Kho bạc Nhà nước các cấp để thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời số liệu thu ngân sách, phản ảnh kịp thời số thu ngân sách nhà nước, làm cơ sở giúp Bộ Tài chính, UBND các địa phương, Chính phủ thực hiện điều hành kịp thời công tác thu ngân sách./.