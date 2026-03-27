6 tổ chức quốc tế cam kết hỗ trợ Đà Nẵng gần 70 tỷ đồng

Thứ Sáu, 11:37, 27/03/2026
VOV.VN - Sáng nay (27/3), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (đợt 2) với 6 tổ chức quốc tế cam kết tài trợ gần 2,79 triệu USD, tương đương 70 tỷ đồng.

 

Trong khuôn khổ kế hoạch vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2026–2030, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục ký kết hợp tác với 6 tổ chức, gồm: Habitat for Humanity International (Hoa Kỳ), Korea Food for the Hungry International (Hàn Quốc), Social Assistance Program for Vietnam (Hoa Kỳ), Share Sarangbat (Hàn Quốc), Activity International (Hà Lan) và Catalyste+ (Canada).

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng ký kết Biên bản ghi nhớ

Các tổ chức này cam kết tài trợ nhiều chương trình, dự án thiết thực trên địa bàn thành phố, tập trung vào các lĩnh vực: phát triển bền vững, hỗ trợ sinh kế, giáo dục, y tế, nước sạch, phòng chống thiên tai, hỗ trợ người yếu thế và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, thời gian qua, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện đời sống người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế: “Sáu biên bản ghi nhớ được ký kết hôm nay không chỉ đánh dấu bước phát triển trong quan hệ hợp tác, mà còn khẳng định tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và cam kết đồng hành vì sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng; đồng thời thể hiện niềm tin và tình cảm tốt đẹp mà các tổ chức phi chính phủ nước ngoài dành cho cộng đồng, nhân dân thành phố”.

Đà Nẵng thúc đẩy blockchain, không chạy theo xu hướng

VOV.VN - Chiều 23/3, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Đề án “Thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối tại thành phố đến năm 2030”, khẳng định quan điểm tiếp cận blockchain không theo trào lưu mà xuất phát từ thực tiễn quản trị dữ liệu và phát triển kinh tế số.

 

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, thành phố Đà Nẵng có nhiều tín hiệu tốt trong thu hút đầu tư. Đà Nẵng định hướng lựa chọn các dự án chất lượng cao, thân thiện môi trường, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn bền vững trong khu vực.

VOV.VN - Đà Nẵng đang tăng tốc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố đặt mục tiêu vươn lên nhóm đô thị thông minh hàng đầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số và nâng cao chất lượng quản trị.

VOV.VN - Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra sáng ngày 17/3, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó, không để bị động trước các tình huống thiên tai, sự cố.

