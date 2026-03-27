6 tổ chức quốc tế cam kết hỗ trợ Đà Nẵng gần 70 tỷ đồng

Trong khuôn khổ kế hoạch vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2026–2030, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục ký kết hợp tác với 6 tổ chức, gồm: Habitat for Humanity International (Hoa Kỳ), Korea Food for the Hungry International (Hàn Quốc), Social Assistance Program for Vietnam (Hoa Kỳ), Share Sarangbat (Hàn Quốc), Activity International (Hà Lan) và Catalyste+ (Canada).

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng ký kết Biên bản ghi nhớ

Các tổ chức này cam kết tài trợ nhiều chương trình, dự án thiết thực trên địa bàn thành phố, tập trung vào các lĩnh vực: phát triển bền vững, hỗ trợ sinh kế, giáo dục, y tế, nước sạch, phòng chống thiên tai, hỗ trợ người yếu thế và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, thời gian qua, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện đời sống người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế: “Sáu biên bản ghi nhớ được ký kết hôm nay không chỉ đánh dấu bước phát triển trong quan hệ hợp tác, mà còn khẳng định tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và cam kết đồng hành vì sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng; đồng thời thể hiện niềm tin và tình cảm tốt đẹp mà các tổ chức phi chính phủ nước ngoài dành cho cộng đồng, nhân dân thành phố”.