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Ấn Độ cấm xuất khẩu phế liệu pin lithium-ion nhằm bảo vệ nguồn khoáng sản

Thứ Năm, 06:03, 12/11/2026
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VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ hôm qua (11/11) đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu nguyên liệu thu hồi từ pin lithium-ion đã qua sử dụng, nhằm bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho ngành sản xuất pin, xe điện và công nghệ năng lượng sạch.

Theo thông báo của Bộ Công nghiệp và Thương mại Ấn Độ, lệnh cấm áp dụng đối với loại bột thu được sau quá trình nghiền và xử lý pin lithium-ion thải loại. Quy định có hiệu lực từ ngày 10/11 và được duy trì cho đến khi có thông báo mới.

Loại bột này chứa nhiều kim loại có giá trị như lithium, coban, niken và mangan, vốn là những nguyên liệu quan trọng để sản xuất pin xe điện, thiết bị điện tử và các hệ thống lưu trữ năng lượng.

An Do cam xuat khau phe lieu pin lithium-ion nham bao ve nguon khoang san hinh anh 1
Ảnh minh họa (The Financial Express)

Bộ Công nghiệp và Thương mại Ấn Độ cho biết, mặc dù năng lực tái chế pin trong nước đã tăng đáng kể, nhiều cơ sở vẫn chưa hoạt động hết công suất do thiếu nguyên liệu đầu vào. Trong khi một lượng lớn phế liệu pin được xuất khẩu ra nước ngoài, một số doanh nghiệp Ấn Độ lại phải nhập khẩu nguyên liệu để duy trì sản xuất.

Do đó, lệnh cấm được kỳ vọng giúp các doanh nghiệp tái chế tận dụng tốt hơn năng lực sản xuất hiện có, khuyến khích đầu tư vào công nghệ thu hồi kim loại và giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Chính sách này cũng góp phần thực hiện chương trình phát triển ngành tái chế khoáng sản thiết yếu trị giá khoảng 160 triệu USD, được chính phủ Ấn Độ phê duyệt năm 2025.

Theo các chuyên gia, động thái trên cho thấy Ấn Độ đang đẩy mạnh xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược trong nước, từng bước tự chủ nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất pin và xe điện. Đây cũng là bước đi nhằm giảm phụ thuộc nhập khẩu, phát triển ngành công nghiệp tái chế và nâng cao vị thế của Ấn Độ trong chuỗi cung ứng công nghệ năng lượng sạch toàn cầu trong thời gian tới.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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