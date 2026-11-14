Ấn Độ và Mỹ tiến gần thỏa thuận thương mại - New Delhi kỳ vọng lợi thế thuế quan

Theo một số nguồn tin, Mỹ đã đưa ra những bảo đảm về lợi thế thuế quan tương đối cho hàng hóa Ấn Độ, đáp ứng một trong những yêu cầu quan trọng của New Delhi.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ và Mỹ (ở giữa) tại cuộc họp Ngoại trưởng nhóm Bộ tứ QUAD tại Mỹ mới đây. Ảnh: ANI

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar cho biết, phần lớn những quan ngại còn lại xuất phát từ những điều chỉnh trong chính sách của phía Mỹ. Ông bày tỏ hy vọng hai bên có thể sớm hoàn tất thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh Ấn Độ không chỉ tìm kiếm một thỏa thuận thương mại đơn thuần mà còn phải bảo đảm tính cân bằng và đem lại lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa nước này so với hàng xuất khẩu từ các nền kinh tế có vị thế tương đương.

Theo truyền thông Ấn Độ, đầu tháng này, một nhóm các nhà đàm phán thương mại Mỹ đã tới Ấn Độ để thảo luận về các vấn đề hải quan và tạo thuận lợi thương mại. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Rajesh Agrawal xác nhận các cuộc trao đổi diễn ra tích cực, trong đó hai bên đã giải quyết được một số vấn đề vướng mắc liên quan đến các nội dung này. Hiện các trưởng đoàn đàm phán vẫn duy trì liên lạc trực tuyến.

Đáng chú‎ ý, một số nguồn tin cho biết, Mỹ đã bảo đảm dành cho hàng hóa Ấn Độ lợi thế thuế quan tương đối, trong bối cảnh Washington đang tiếp tục hoàn thiện cơ cấu thuế quan đối với các đối tác thương mại. Đây được xem là bước tiến quan trọng, bởi việc bảo đảm lợi thế cạnh tranh về thuế là một trong những điều kiện then chốt mà New Delhi đặt ra để hoàn tất giai đoạn đầu của thỏa thuận.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ và cũng là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Vì vậy, một thỏa thuận thương mại cân bằng với Mỹ sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho New Delhi. Hai bên hiện đang kỳ vọng có thể sớm hoàn tất thỏa thuận. Giới quan sát cũng chú ý đến khả năng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi về tiến trình này bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại Mỹ vào tháng 12 tới.