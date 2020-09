An Giang: Bắt giữ 5.000 chiếc khẩu trang y tế và nhiều hàng hóa khác không hóa đơn

Chiều nay 2/9, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang xe ô tô khách của Cty TNHH Huệ Nghĩa vận chuyển 5.000 chiếc khẩu trang y tế và số lượng lớn hàng hóa không hóa đơn, chứng từ.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra số hàng

Trước đó, vào khoảng 00h ngày 2/9, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 91, khi đến đoạn thuộc xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh phát hiện xe ô tô khách của Công ty TNHH Huệ Nghĩa biển kiểm soát 67B – 009.37 do tài xế Lê Thanh Tuấn, 34 tuổi, trú tại xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, tỉnh An Giang điều khiển có biểu hiện nghi vấn.



Ngay lập tức Tổ công tác đã phát tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tang vật gồm: 5.000 chiếc khẩu trang y tế và nhiều hàng hóa khác không có hóa đơn chúng từ.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong hầm xe có chở nhiều thùng giấy carton, bên trong chứa: 5.000 chiếc khẩu trang y tế; 240 hộp mỹ phẩm hiệu GUOSHUN; 160 chai thuốc trừ sâu; gần 170 hộp thuốc tây; 34 cặp loa âm thanh nhiều nhãn hiệu khác nhau; 12 bộ dĩa và khoảng 45 kg ly, chén, dĩa, tách...

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Lê Thanh Tuấn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ và bàn giao về đơn vị để tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định./.