Ảnh: Trên công trường thi công cầu Bạch Đằng

Chỉ còn hơn 5 tháng nữa Dự án cầu Bạch Đằng (bắc qua sông Bạch Đằng từ khu vực quận Hải An, TP Hải Phòng đến xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. Cầu nối liền tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng-Hạ Long) sẽ thông xe kỹ thuật, Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng đang phối hợp cùng các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát đẩy nhanh tiến độ. Công ty đã chỉ đạo thi công quyết liệt, sát sao, giải quyết kịp thời các thủ tục pháp lý, thiết kế; nghiệm thu, thanh toán cho các nhà thầu đảm bảo tốt các điều kiện triển khai thi công. Đến thời điểm này, tổng giá trị sản lượng 8 gói thầu xây lắp chính đạt trên 4.269/5.039 tỷ đồng, tương đương 84,72%. Các nhà thầu tiến hành đổ bay nâng cốt nền đường. Các nhà thầu đang tiếp tục nỗ lực, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công. Đồng thời khẳng định sẽ hoàn thành dự án đúng theo cam kết, sẽ hợp long cầu trước ngày 30/4 và hoàn thành toàn bộ cầu trước ngày 30/6. Đến nay, các nhà thầu đã hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường 14km/19,3km toàn tuyến. Đường dẫn đảm bảo tốc độ 100km/h theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Các đơn vị thi công đường dẫn lên cầu. Công tác đảm bảo an toàn lao động cũng cần đặc biệt quan tâm, không vì chạy theo tiến độ mà để mất an toàn lao động trên công trường. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Sở GTVT tích cực giám sát tiến độ./.

Chỉ còn hơn 5 tháng nữa Dự án cầu Bạch Đằng (bắc qua sông Bạch Đằng từ khu vực quận Hải An, TP Hải Phòng đến xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. Cầu nối liền tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng-Hạ Long) sẽ thông xe kỹ thuật, Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng đang phối hợp cùng các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát đẩy nhanh tiến độ. Công ty đã chỉ đạo thi công quyết liệt, sát sao, giải quyết kịp thời các thủ tục pháp lý, thiết kế; nghiệm thu, thanh toán cho các nhà thầu đảm bảo tốt các điều kiện triển khai thi công. Đến thời điểm này, tổng giá trị sản lượng 8 gói thầu xây lắp chính đạt trên 4.269/5.039 tỷ đồng, tương đương 84,72%. Các nhà thầu tiến hành đổ bay nâng cốt nền đường. Các nhà thầu đang tiếp tục nỗ lực, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công. Đồng thời khẳng định sẽ hoàn thành dự án đúng theo cam kết, sẽ hợp long cầu trước ngày 30/4 và hoàn thành toàn bộ cầu trước ngày 30/6. Đến nay, các nhà thầu đã hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường 14km/19,3km toàn tuyến. Đường dẫn đảm bảo tốc độ 100km/h theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Các đơn vị thi công đường dẫn lên cầu. Công tác đảm bảo an toàn lao động cũng cần đặc biệt quan tâm, không vì chạy theo tiến độ mà để mất an toàn lao động trên công trường. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Sở GTVT tích cực giám sát tiến độ./.