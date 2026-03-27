Áp thuế 0% với xăng dầu, nhiên liệu bay: Doanh nghiệp cần lưu ý mã khai báo mới

Thực hiện Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng mức thuế trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia, Cục Thuế đã có công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc trên toàn quốc khẩn trương triển khai việc áp dụng mức thuế mới đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Đồng thời, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách cũng được yêu cầu thực hiện đồng bộ nhằm đảm bảo người nộp thuế nắm rõ và thực hiện đúng quy định.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay được áp dụng là 0 đồng/lít. Bên cạnh đó, các mặt hàng này thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đồng thời, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại cũng được điều chỉnh về mức 0%.

Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay được áp dụng là 0 đồng/lít

Để đảm bảo việc thực thi hiệu quả, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ điều kiện triển khai, đồng thời tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, việc phổ biến chính sách được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo sự thống nhất trong toàn hệ thống.

Song song với cơ quan thuế, Cục Hải quan cũng có văn bản gửi các chi cục hải quan khu vực, yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm túc, thống nhất các nội dung của quyết định trên toàn hệ thống.

Để đảm bảo việc thực hiện thống nhất, Cục Hải quan hướng dẫn chi tiết cách thức khai báo thuế GTGT trên hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS.

Xăng RON95 giảm tiếp 5.620 đồng/lít về mức 24.330 đồng/lít VOV.VN - Từ 00h00 ngày 27/3, giá bán lẻ các mặt hàng xăng và 2 loại dầu trong nước được điều chỉnh giảm tiếp theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Theo đó, đối với các tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu đăng ký từ 24 giờ ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026, doanh nghiệp cần lựa chọn mã VK240 tại chỉ tiêu “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác”. Đây là mã dùng để xác định hàng hóa thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại Quyết định 482/QĐ-TTg.

Bên cạnh yêu cầu thực hiện đúng quy định, Cục Hải quan cũng đề nghị các chi cục hải quan khu vực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt chính sách mới, thực hiện đúng quy định, đồng thời tận dụng hiệu quả các ưu đãi về thuế trong giai đoạn áp dụng.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng còn nhiều biến động, việc ban hành và hướng dẫn kịp thời chính sách thuế được xem là giải pháp điều hành linh hoạt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.