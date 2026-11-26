UBND xã Tân Lợi vừa phối hợp với Ban Quản lý các KCN, Khu kinh tế TP Đồng Nai tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các KCN Đông Nam Đồng Phú (thuộc xã Tân Lợi và phường Đồng Phú - hai địa phương thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ).

Cực tăng trưởng công nghiệp mới rộng gần 4.200 ha

Theo đồ án quy hoạch do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp trình bày, các KCN Đông Nam Đồng Phú tọa lạc tại khu vực phía Bắc TP. Đồng Nai, nằm dọc theo trục đường Đồng Phú – Bình Dương (song song với tuyến ĐT.741).

Bản đồ sử dụng đất quy hoạch (ảnh: Ban Quản lý các KCN)

Tổng diện tích quy hoạch dự án lên tới gần 4.198 ha; trong đó, địa bàn xã Tân Lợi chiếm phần lớn với hơn 3.146 ha, phường Đồng Phú hơn 1.053 ha. Hiện trạng khu vực này chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp trồng cao su và cây lâu năm (chiếm 95,39%).

Về định hướng, KCN Đông Nam Đồng Phú sẽ được đầu tư xây dựng theo mô hình hiện đại, thông minh, sinh thái, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hệ thống hạ tầng kết nối cũng được quy hoạch đồng bộ với tuyến đường trục Đồng Phú – Bình Dương lộ giới 65m cùng 5 trục giao thông liên kết trực tiếp ra đường ĐT.741.

Ông Trần Tự Nghĩa, Trưởng phòng Quản lý địa bàn và Xây dựng, Ban Quản lý các KCN và Khu kinh tế TP Đồng Nai cho biết, các KCN ở khu vực phía Nam của thành phố hiện đã đạt tỷ lệ lấp đầy rất cao, quỹ đất công nghiệp không còn nhiều. Do đó, việc dịch chuyển và mở rộng không gian phát triển công nghiệp về phía Bắc là bước đi chiến lược tất yếu.

“Lấy ý kiến của người dân hôm nay mục tiêu là để thực hiện công tác lập quy hoạch phân khu các KCN Đông Nam Đồng Phú. Đây là bước thực hiện theo đúng quy định. Khu công nghiệp này cũng được định hướng trở thành một khu công nghiệp sinh thái. Khi phát triển, dự án sẽ thu hút được rất nhiều nhà đầu tư vào hoạt động, qua đó góp sức phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương và toàn khu vực phía Bắc”.

Phối cảnh KCN Đông Nam Đồng Phú (ảnh: Ban Quản lý các KCN)

Là địa phương có diện tích đất nằm trong vùng quy hoạch lớn nhất, chính quyền xã Tân Lợi kỳ vọng đồ án sớm được phê duyệt và đi vào thực tế để tạo cú hích thay đổi diện mạo vùng nông thôn.

Bà Phạm Thị Hiền, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Lợi nhận định: “Xã Tân Lợi sở hữu vị trí kết nối với cầu Mã Đà. Khi dự án chính thức đi vào hoạt động và thu hút các nhà đầu tư, đây sẽ là nguồn lực lớn giúp giải quyết hiệu quả bài toán việc làm cho lao động tại chỗ. Thứ hai, dự án sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách cho địa phương nói riêng và cả thành phố nói chung, từ đó tạo điều kiện giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn”.

Người dân mong tránh quy hoạch treo

Tại hội nghị, đa số người dân bày tỏ sự đồng thuận cao với chủ trương phát triển công nghiệp của địa phương, song thẳng thắn kiến nghị việc lập quy hoạch phải gắn liền với năng lực triển khai thực tế. Người dân mong muốn chính quyền đặt quyền lợi và sự đồng thuận của nhân dân lên hàng đầu, tránh tình trạng quy hoạch treo kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế.

Đông người dân đến nghe thông tin về việc lập quy hoạch đồ án (ảnh: Hoàng Dương)

Bên cạnh tiến độ, các vấn đề sát sườn như đơn giá bồi thường, chính sách hỗ trợ tái định cư, đào tạo chuyển đổi nghề và thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích còn lại sau thu hồi cũng được người dân đặc biệt quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Nam, một người dân có đất nằm trong vùng quy hoạch dự án bày tỏ băn khoăn: “Người dân muốn biết cụ thể khi nào dự án triển khai và thực hiện trong vòng bao nhiêu năm? Giai đoạn 1 triển khai bao nhiêu ha, giai đoạn 2 bao nhiêu ha? Bên cạnh đó, trong quy hoạch hơn 4.000 ha này, cơ quan chức năng phải đặc biệt quan tâm đến việc bố trí tái định cư, giá cả đền bù, để người dân nắm rõ, yên tâm ổn định cuộc sống”.

Đại diện Ban Quản lý các KCN và Khu kinh tế TP Đồng Nai cho biết, hội nghị lấy ý kiến cộng đồng mới là bước đi đầu tiên, bắt buộc trong quy trình lập đồ án quy hoạch. Sau khi quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chức năng mới tiến hành lựa chọn nhà đầu tư. Khi có nhà đầu tư chính thức, đơn vị này sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức họp dân, công khai và lấy ý kiến cụ thể về phương án thu hồi đất, chính sách đền bù, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định pháp luật.

Người dân mong muốn sớm phê duyệt đồ án và có giá bồi thường thỏa đáng (ảnh: Hoàng Dương)

Đáng chú ý, trước khi quy hoạch phân khu này được đưa ra lấy ý kiến, một tập đoàn bất động sản công nghiệp lớn tại TP.HCM từng đề xuất khảo sát khoảng 6.200 ha tại xã Tân Lợi và phường Đồng Phú để nghiên cứu phát triển tổ hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ.

Ăn theo thông tin quy hoạch, thời gian gần đây, giới môi giới bất động sản đã đẩy giá đất khu vực này lên cao. Thậm chí, xuất hiện tình trạng nhiều nhà đầu tư đổ xô đi săn mua đất nằm trong vùng dự kiến quy hoạch để đón đầu tiền bồi thường, hoặc gom đất vùng ven để "lướt sóng", tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và nguy cơ chôn vốn nếu quy hoạch có sự điều chỉnh.

Trước thực trạng này, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cùng các nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo, thận trọng khi giao dịch bất động sản tại khu vực. Đặc biệt, việc mua bán bằng giấy tay hoặc đặt cọc thiếu cơ sở pháp lý tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp cao, dễ dẫn đến mất trắng tiền cọc hoặc không đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định.