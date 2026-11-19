Dự án được triển khai nhằm tăng cường khả năng truyền tải cho đường dây hiện hữu, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Bắc nói chung cũng như thành phố Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Đồng thời, dự án hỗ trợ các đường dây trong khu vực tăng cường khả năng vận hành an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia, tạo mối liên kết mạnh mẽ giữa các vùng và giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải.

Phối cảnh dự án

Dự án bao gồm phần đường dây 220kV với việc xây dựng mới tuyến đường dây trên không dài khoảng 18,5km kết hợp đoạn tuyến cáp ngầm dài khoảng 0,4km. Bên cạnh đó, dự án thực hiện mở rộng ngăn lộ 220kV tại Trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa gồm lắp đặt thiết bị mới cho 02 ngăn lộ trên phần diện tích đất dự phòng, trang bị các hệ thống điều khiển, bảo vệ, SCADA cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Các địa điểm thực hiện dự án trải rộng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh (xã Hợp Thịnh, xã Hoàng Vân) và tỉnh Thái Nguyên (phường Vạn Xuân, xã Phú Bình và xã Điềm Thụy). Tổng mức đầu tư của dự án là gần 649 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, với tiến độ đặt ra là hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công chậm nhất đến Quý I/2028, hoàn thành xây dựng để đưa công trình vào vận hành khai thác chậm nhất đến Quý II/2029.

Để dự án được triển khai thuận lợi, đúng quy định, UBND thành phố Bắc Ninh giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và địa phương. Theo đó, Sở Công Thương chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp trong nội dung thẩm định, đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quyết định.

Các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính và ngành Thuế thành phố Bắc Ninh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. UBND các xã Hợp Thịnh và Hoàng Vân có trách nhiệm chủ trì công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, điện lực và an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, thành phố cũng đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia trong suốt quá trình thực hiện dự án.