  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắc Ninh đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế

Thứ Hai, 07:00, 16/03/2026
VOV.VN - Trong thời gian vừa qua Thuế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thực hiện Quyết định số 301/QĐ-BTC ngày 12/2/2026 của Bộ Tài chính về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần. Theo đó, từ tháng 3/2026, cơ quan thuế tiếp tục cử công chức tham gia tiếp nhận, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và tại các xã, phường lõi (trung tâm các huyện, thị xã, thành phố cũ). Việc bố trí công chức thuế làm việc trực tiếp tại các trung tâm giúp người nộp thuế được hỗ trợ kịp thời trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế.

bac ninh day manh tiep nhan, giai quyet thu tuc hanh chinh thue hinh anh 1
Cán bộ Thuế cơ sở 1 tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế trên môi trường điện tử

Đáng chú ý, cơ quan thuế tiếp tục không tổ chức bộ phận “một cửa” tại trụ sở để tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính thuế, văn bản, tài liệu của người nộp thuế; đồng thời không tiếp nhận trực tiếp bản giấy đối với 223 thủ tục hành chính thuế thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Người nộp thuế thực hiện gửi hồ sơ đối với toàn bộ 223 thủ tục này thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và theo dõi kết quả xử lý của cơ quan thuế trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế khuyến khích người nộp thuế gửi các vướng mắc về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, phản ánh, kiến nghị cũng như tham gia khảo sát đo lường mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan thuế qua Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gdt.gov.vn

Trường hợp người nộp thuế chưa thể gửi hồ sơ qua cổng điện tử, có thể đến quầy giao dịch của cơ quan thuế tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc tại các xã, phường lõi gần nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (không phụ thuộc địa giới hành chính) để được công chức thuế hướng dẫn thực hiện thủ tục trực tuyến. Nếu do nguyên nhân khách quan không thể gửi hồ sơ điện tử, cơ quan thuế sẽ hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ giấy, thực hiện quét và số hóa để xử lý theo quy định.

Đối với các trường hợp bất khả kháng không thể đến các Trung tâm Phục vụ hành chính công, tổ chức và cá nhân có thể gửi hồ sơ thủ tục hành chính thuế qua dịch vụ bưu chính. Ngoài ra, các văn bản có chữ ký, đóng dấu hoặc hồ sơ giải trình theo yêu cầu của cơ quan thuế ngoài danh mục 223 thủ tục hành chính thuế cũng được khuyến khích gửi qua đường bưu chính nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí.

Việc đẩy mạnh tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế trên môi trường điện tử không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế mà còn tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, qua đó cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tiến Dũng/VOV.VN
Tin liên quan

Cận cảnh tuyến đường 4,2 km trị giá hơn 460 tỷ đồng ở Bắc Ninh
Cận cảnh tuyến đường 4,2 km trị giá hơn 460 tỷ đồng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông từ ĐT277 đến Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ (tỉnh Bắc Ninh) hơn 460 tỷ đồng hiện nay đang gấp rút hoàn thành, dự kiến thông xe vào tháng 6 năm nay.

Bắc Ninh tổng rà soát các hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội
Bắc Ninh tổng rà soát các hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

VOV.VN - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh về việc kiểm tra, rà soát hồ sơ các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Hoàn thiện đồng bộ hạ tầng các khu chung cư, nhà ở xã hội ở Bắc Ninh
Hoàn thiện đồng bộ hạ tầng các khu chung cư, nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu rà soát, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội tại các khu chung cư và nhà ở xã hội đã và đang xây dựng trên địa bàn tỉnh.

