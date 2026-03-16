Bắc Ninh đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế

Thực hiện Quyết định số 301/QĐ-BTC ngày 12/2/2026 của Bộ Tài chính về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần. Theo đó, từ tháng 3/2026, cơ quan thuế tiếp tục cử công chức tham gia tiếp nhận, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và tại các xã, phường lõi (trung tâm các huyện, thị xã, thành phố cũ). Việc bố trí công chức thuế làm việc trực tiếp tại các trung tâm giúp người nộp thuế được hỗ trợ kịp thời trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế.

Cán bộ Thuế cơ sở 1 tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế trên môi trường điện tử

Đáng chú ý, cơ quan thuế tiếp tục không tổ chức bộ phận “một cửa” tại trụ sở để tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính thuế, văn bản, tài liệu của người nộp thuế; đồng thời không tiếp nhận trực tiếp bản giấy đối với 223 thủ tục hành chính thuế thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Người nộp thuế thực hiện gửi hồ sơ đối với toàn bộ 223 thủ tục này thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và theo dõi kết quả xử lý của cơ quan thuế trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế khuyến khích người nộp thuế gửi các vướng mắc về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, phản ánh, kiến nghị cũng như tham gia khảo sát đo lường mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan thuế qua Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gdt.gov.vn

Trường hợp người nộp thuế chưa thể gửi hồ sơ qua cổng điện tử, có thể đến quầy giao dịch của cơ quan thuế tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc tại các xã, phường lõi gần nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (không phụ thuộc địa giới hành chính) để được công chức thuế hướng dẫn thực hiện thủ tục trực tuyến. Nếu do nguyên nhân khách quan không thể gửi hồ sơ điện tử, cơ quan thuế sẽ hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ giấy, thực hiện quét và số hóa để xử lý theo quy định.

Đối với các trường hợp bất khả kháng không thể đến các Trung tâm Phục vụ hành chính công, tổ chức và cá nhân có thể gửi hồ sơ thủ tục hành chính thuế qua dịch vụ bưu chính. Ngoài ra, các văn bản có chữ ký, đóng dấu hoặc hồ sơ giải trình theo yêu cầu của cơ quan thuế ngoài danh mục 223 thủ tục hành chính thuế cũng được khuyến khích gửi qua đường bưu chính nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí.

Việc đẩy mạnh tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế trên môi trường điện tử không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế mà còn tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, qua đó cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh.