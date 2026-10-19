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Bắc Ninh thanh tra dự án nhà ở xã hội EcoHome Sông Thương sau vụ làm giả hồ sơ

Thứ Hai, 17:34, 19/10/2026
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VOV.VN - Thanh tra TP Bắc Ninh tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật tại dự án nhà ở xã hội EcoHome Sông Thương trong 45 ngày, trong bối cảnh cơ quan công an đang điều tra vụ làm giả hồ sơ để trục lợi chính sách mua nhà tại dự án này.

Thanh tra TP Bắc Ninh vừa công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại dự án Khu nhà ở xã hội số 2, khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam TP Bắc Giang (nay thuộc phường Bắc Giang và phường Tân Tiến, TP Bắc Ninh), có tên thương mại là EcoHome Sông Thương.

Theo quyết định, nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, nghĩa vụ tài chính, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các vấn đề liên quan khác.

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Thanh tra TP Bắc Ninh công bố Quyết định thanh tra tại Dự án EcoHome Sông Thương

Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định và tiến hành thanh tra trực tiếp, không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định. Thời kỳ thanh tra được xác định từ khi triển khai dự án đến thời điểm thanh tra; những nội dung liên quan có thể được xem xét trước hoặc sau thời kỳ này theo quy định.

Tại hội nghị công bố quyết định, đại diện UBND phường Tân Tiến và UBND phường Bắc Giang bày tỏ mong muốn thông qua hoạt động thanh tra, những khó khăn, vướng mắc của dự án sẽ được làm rõ, từ đó có giải pháp khắc phục, tháo gỡ, bảo đảm tiến độ và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hai địa phương cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện chủ đầu tư, bà Nguyễn Thúy Phượng (Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô) cho biết sẽ nghiêm túc chấp hành quyết định thanh tra, chỉ đạo các bộ phận liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Khởi công từ tháng 4/2025, dự án EcoHome Sông Thương có tổng vốn đầu tư 1.145 tỷ đồng, quy mô 1.032 căn hộ, trong đó có 826 căn để bán và 206 căn cho thuê.

bac ninh thanh tra du an nha o xa hoi ecohome song thuong sau vu lam gia ho so hinh anh 2
Dự án nhà ở EcoHome Sông Thương

Đáng chú ý, trước đó, tháng 6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi làm giả tài liệu nhằm trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội tại dự án này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10/2025, Phạm Văn Hưng (SN 1979) cấu kết với Nguyễn Thị Bình (SN 1983) và Nguyễn Bá Toản (SN 1983), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xây lắp Gia Phát, làm giả 6 bộ hồ sơ mua nhà ở xã hội tại EcoHome Sông Thương. Với mỗi bộ hồ sơ, Hưng thu lợi từ 1-5 triệu đồng.

Ngoài ra, Phùng Đức Quyền (SN 1991) bị xác định trực tiếp làm giả 11 bộ hồ sơ. Quyền còn cấu kết với Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1991) làm giả thêm 3 bộ hồ sơ cho khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại dự án nhằm hưởng hoa hồng môi giới căn hộ.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật.

 

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
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