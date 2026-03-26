Bắc Ninh thu hút hơn 1,3 tỷ USD đầu tư vào khu công nghiệp trong quý I

Thứ Năm, 18:34, 26/03/2026
VOV.VN - Nhờ tiếp tục thực hiện hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh từ đầu năm đến nay tỉnh Bắc Ninh tổng vốn đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp đạt hơn 1,3 tỷ USD, đạt hơn 80% kế hoạch năm.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, nhờ tiếp tục thực hiện hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nên công tác thu hút đầu tư vào khu công nghiệp tiếp tục đạt kết quả cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Quý I, thu hút hơn 1,3 tỷ USD đầu tư vào khu công nghiệp

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh cấp mới 62 dự án với tổng vốn đăng ký đạt hơn 400 triệu USD. Trong đó, 40 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 298,83 triệu USD; 22 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 110,4 triệu USD. Cùng đó, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 318 lượt dự án đầu tư thứ cấp, tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 696,92 triệu USD. Ngoài ra còn có hơn 200 triệu USD đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp.

Lũy kế, từ đầu năm đến nay tổng vốn đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp đạt hơn 1,3 tỷ USD, đạt hơn 80% kế hoạch năm.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thu hút hiệu quả đầu tư vào khu công nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tập trung phối hợp đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng diện tích còn lại của các khu công nghiệp và khu công nghiệp mới.

Tiến Dũng/VOV.VN
Thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ than Bố Hạ ở Bắc Ninh
Thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ than Bố Hạ ở Bắc Ninh

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (than) tại khu vực mỏ than Bố Hạ (khu Nam), xã Bố Hạ, nhằm đảm bảo việc đóng cửa mỏ được thực hiện đúng quy định pháp luật, an toàn và hiệu quả.

Bắc Ninh đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế

VOV.VN - Trong thời gian vừa qua Thuế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cận cảnh tuyến đường 4,2 km trị giá hơn 460 tỷ đồng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông từ ĐT277 đến Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ (tỉnh Bắc Ninh) hơn 460 tỷ đồng hiện nay đang gấp rút hoàn thành, dự kiến thông xe vào tháng 6 năm nay.

