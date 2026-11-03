Bắc Ninh yêu cầu khắc phục vi phạm tại khu tập kết nông sản trên đất nông nghiệp

Như Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã thông tin, khu chợ tạm trên đất nông nghiệp tại phường Võ Cường (Bắc Ninh), nơi xảy ra tình trạng thu tiền sai quy định, thực chất là điểm tập kết, trung chuyển nông sản tạm thời của các tiểu thương kinh doanh rau, củ, quả. Trước những vi phạm về sử dụng đất, UBND phường Võ Cường yêu cầu cá nhân liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

UBND phường Võ Cường yêu cầu bà Phạm Thị Anh khắc phục vi phạm trên diện tích khoảng 3.655 m² đất nông nghiệp tại xứ đồng Chùa, tổ dân phố Dương Ổ. Trên khu đất hiện tồn tại các công trình nhà, lán tạm phục vụ hoạt động kinh doanh, tập kết và trung chuyển nông sản.

Điểm tập kết buôn bán rau củ quả, hàng nông sản trên địa bàn phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh

Theo UBND phường Võ Cường, ngày 6/10/2026, Chủ tịch UBND phường đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Anh về hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Với hành vi này, bà Phạm Thị Anh bị xử phạt 30 triệu đồng. Ngày 8/10/2026, cá nhân vi phạm đã chấp hành nộp phạt. Tuy nhiên, đến nay, bà Phạm Thị Anh vẫn chưa thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt.

Trước thực trạng trên, UBND phường Võ Cường yêu cầu bà Phạm Thị Anh nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả; đồng thời dừng ngay hoạt động thi công xây dựng và việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

Địa phương cũng yêu cầu bà Phạm Thị Anh báo cáo kết quả thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả về UBND phường thông qua Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.

UBND phường Võ Cường nhấn mạnh, mọi hoạt động tiếp tục sử dụng, cho thuê hoặc khai thác công trình vi phạm đều không được phép. Trường hợp không nghiêm túc chấp hành, để xảy ra các sự cố như cháy nổ, sạt lở, tai nạn lao động, mất an toàn kết cấu công trình, ảnh hưởng đến an ninh trật tự hoặc gây thiệt hại về người và tài sản, bà Phạm Thị Anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.