Thực hiện kết luận của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh tại buổi kiểm tra hiện trường Dự án cầu đường sắt Cẩm Lý Km24+134, tuyến đường sắt Kép - Hạ Long (theo Thông báo số 677/TB-BXD ngày 16/11/2026), UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án.

Toàn cảnh dự án

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phan Thế Tuấn yêu cầu UBND xã Cẩm Lý và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Lục Nam khẩn trương, nghiêm túc phối hợp với Ban Quản lý dự án Đường sắt tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, khó khăn, vướng mắc còn lại trong công tác GPMB.

Việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư phải được triển khai khẩn trương, bảo đảm tiến độ thi công dự án theo đúng yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Thành phố Bắc Ninh yêu cầu khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng cầu đường sắt Cẩm Lý

Đối với Ban Quản lý dự án Đường sắt, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tổ chức GPMB đầy đủ theo phạm vi, ranh giới dự án, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ đề ra.