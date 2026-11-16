English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắc Ninh yêu cầu xử lý dứt điểm 32 căn hộ tại Dự án Khách sạn Mường Thanh

Thứ Hai, 16:24, 16/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND TP Bắc Ninh yêu cầu chủ đầu tư dự án Khách sạn Mường Thanh khẩn trương thanh lý, chấm dứt giao dịch 32 căn hộ với cư dân, hoàn trả hiện trạng công trình và tự chịu toàn bộ chi phí, trách nhiệm phát sinh.

Mới đây, UBND TP Bắc Ninh vừa ban hành Văn bản số 12716/UBND-KTN về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại dự án Khách sạn Mường Thanh Bắc Ninh. Văn bản do Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Quang Khải ký, trong đó đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan.

UBND TP Bắc Ninh yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên khẩn trương hoàn thành việc thanh lý, chấm dứt 32 căn hộ với cư dân; đồng thời hoàn trả hiện trạng công trình theo đúng quy định của pháp luật.

bac ninh yeu cau xu ly dut diem 32 can ho tai du an khach san muong thanh hinh anh 1
Dự án khách sạn Mường Thanh Bắc Ninh

Toàn bộ chi phí, nghĩa vụ tài chính và các trách nhiệm phát sinh trong quá trình thực hiện do doanh nghiệp tự chịu. Chủ đầu tư cũng phải chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp và bồi thường thiệt hại (nếu phát sinh) liên quan đến quá trình triển khai dự án.

Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xử lý những tồn tại tại dự án, đặc biệt liên quan đến quyền và nghĩa vụ giữa chủ đầu tư với các khách hàng đã giao dịch 32 căn hộ. 

UBND thành Bắc Ninh giao Công an thành phố theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với các khách hàng chưa thanh lý, chấm dứt hợp đồng; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, không để phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp.

Theo văn bản của UBND TP Bắc Ninh, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên thực hiện thủ tục tự nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư là Sở Tài chính và tiếp tục thực hiện dự án theo quy định pháp luật, Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 4/1/2016.

Các sở, ngành được giao căn cứ chức năng, nhiệm vụ và hồ sơ dự án để rà soát, hoàn thiện các điều kiện, thủ tục pháp lý liên quan đến quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, đất đai, môi trường… bảo đảm công trình chỉ được đưa vào khai thác, sử dụng khi đáp ứng đầy đủ quy định.

bac ninh yeu cau xu ly dut diem 32 can ho tai du an khach san muong thanh hinh anh 2
UBND thành phố ban hành văn bản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại dự án Khách sạn Mường Thanh

Trong đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND phường Kinh Bắc hoàn thiện hồ sơ về xây dựng, quy hoạch phân khu và tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng khi đủ điều kiện.

UBND phường Kinh Bắc chủ trì việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, bao gồm tổng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật của dự án, bảo đảm phù hợp với quy định, các cấp quy hoạch và hiện trạng công trình.

Công an thành phố có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục về phòng cháy, chữa cháy, đồng thời theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ dân sự với khách hàng.

Về phía Sở Tài chính, cơ quan này chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp của hồ sơ tham mưu và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng trình tự.

UBND TP Bắc Ninh cũng yêu cầu chủ đầu tư chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương; thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý, chấp hành xử phạt vi phạm hành chính, khắc phục các tồn tại (nếu có) và hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Kinh Bắc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắc Ninh thanh tra dự án nhà ở xã hội EcoHome Sông Thương sau vụ làm giả hồ sơ
Bắc Ninh thanh tra dự án nhà ở xã hội EcoHome Sông Thương sau vụ làm giả hồ sơ

VOV.VN - Thanh tra TP Bắc Ninh tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật tại dự án nhà ở xã hội EcoHome Sông Thương trong 45 ngày, trong bối cảnh cơ quan công an đang điều tra vụ làm giả hồ sơ để trục lợi chính sách mua nhà tại dự án này.

Bắc Ninh thanh tra dự án nhà ở xã hội EcoHome Sông Thương sau vụ làm giả hồ sơ

Bắc Ninh thanh tra dự án nhà ở xã hội EcoHome Sông Thương sau vụ làm giả hồ sơ

VOV.VN - Thanh tra TP Bắc Ninh tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật tại dự án nhà ở xã hội EcoHome Sông Thương trong 45 ngày, trong bối cảnh cơ quan công an đang điều tra vụ làm giả hồ sơ để trục lợi chính sách mua nhà tại dự án này.

Bắc Ninh tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành hơn 135.000 căn
Bắc Ninh tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành hơn 135.000 căn

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, trong đó tối thiểu 135.002 căn nhà ở xã hội vào năm 2030.

Bắc Ninh tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành hơn 135.000 căn

Bắc Ninh tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành hơn 135.000 căn

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, trong đó tối thiểu 135.002 căn nhà ở xã hội vào năm 2030.

Hai dự án người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở Bắc Ninh
Hai dự án người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản công bố danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Hai dự án người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở Bắc Ninh

Hai dự án người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản công bố danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Bắc Ninh chạy đua hoàn thành gần 20.000 căn nhà ở xã hội năm 2026
Bắc Ninh chạy đua hoàn thành gần 20.000 căn nhà ở xã hội năm 2026

VOV.VN - Là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ khởi công và triển khai hàng loạt dự án NOXH trên địa bàn.

Bắc Ninh chạy đua hoàn thành gần 20.000 căn nhà ở xã hội năm 2026

Bắc Ninh chạy đua hoàn thành gần 20.000 căn nhà ở xã hội năm 2026

VOV.VN - Là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ khởi công và triển khai hàng loạt dự án NOXH trên địa bàn.

Bắc Ninh tổng rà soát các hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội
Bắc Ninh tổng rà soát các hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

VOV.VN - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh về việc kiểm tra, rà soát hồ sơ các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Bắc Ninh tổng rà soát các hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Bắc Ninh tổng rà soát các hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

VOV.VN - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh về việc kiểm tra, rà soát hồ sơ các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp