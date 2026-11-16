Bắc Ninh yêu cầu xử lý dứt điểm 32 căn hộ tại Dự án Khách sạn Mường Thanh

Mới đây, UBND TP Bắc Ninh vừa ban hành Văn bản số 12716/UBND-KTN về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại dự án Khách sạn Mường Thanh Bắc Ninh. Văn bản do Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Quang Khải ký, trong đó đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan.

UBND TP Bắc Ninh yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên khẩn trương hoàn thành việc thanh lý, chấm dứt 32 căn hộ với cư dân; đồng thời hoàn trả hiện trạng công trình theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án khách sạn Mường Thanh Bắc Ninh

Toàn bộ chi phí, nghĩa vụ tài chính và các trách nhiệm phát sinh trong quá trình thực hiện do doanh nghiệp tự chịu. Chủ đầu tư cũng phải chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp và bồi thường thiệt hại (nếu phát sinh) liên quan đến quá trình triển khai dự án.

Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xử lý những tồn tại tại dự án, đặc biệt liên quan đến quyền và nghĩa vụ giữa chủ đầu tư với các khách hàng đã giao dịch 32 căn hộ.

UBND thành Bắc Ninh giao Công an thành phố theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với các khách hàng chưa thanh lý, chấm dứt hợp đồng; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, không để phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp.

Theo văn bản của UBND TP Bắc Ninh, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên thực hiện thủ tục tự nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư là Sở Tài chính và tiếp tục thực hiện dự án theo quy định pháp luật, Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 4/1/2016.

Các sở, ngành được giao căn cứ chức năng, nhiệm vụ và hồ sơ dự án để rà soát, hoàn thiện các điều kiện, thủ tục pháp lý liên quan đến quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, đất đai, môi trường… bảo đảm công trình chỉ được đưa vào khai thác, sử dụng khi đáp ứng đầy đủ quy định.

UBND thành phố ban hành văn bản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại dự án Khách sạn Mường Thanh

Trong đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND phường Kinh Bắc hoàn thiện hồ sơ về xây dựng, quy hoạch phân khu và tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng khi đủ điều kiện.

UBND phường Kinh Bắc chủ trì việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, bao gồm tổng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật của dự án, bảo đảm phù hợp với quy định, các cấp quy hoạch và hiện trạng công trình.

Công an thành phố có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục về phòng cháy, chữa cháy, đồng thời theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ dân sự với khách hàng.

Về phía Sở Tài chính, cơ quan này chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp của hồ sơ tham mưu và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng trình tự.

UBND TP Bắc Ninh cũng yêu cầu chủ đầu tư chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương; thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý, chấp hành xử phạt vi phạm hành chính, khắc phục các tồn tại (nếu có) và hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.