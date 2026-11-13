Bài toán hàng trăm tỷ USD vốn và kỳ vọng từ Trung tâm Tài chính Quốc tế

Mở rộng kênh huy động vốn, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế

Theo TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia, từ nay đến năm 2030, mỗi năm Việt Nam cần huy động khoảng 280-300 tỷ USD, với tốc độ tăng vốn đầu tư bình quân 14%/năm. Giai đoạn 2021-2030, tổng nhu cầu vốn gần 1.500 tỷ USD. Trong đó, khu vực nhà nước đáp ứng khoảng 20-22%, phần còn lại do khu vực tư nhân trong nước và quốc tế đóng góp.

Riêng TP.HCM cần khoảng 1,7 triệu tỷ đồng mỗi năm, tương đương 22% nhu cầu vốn cả nước, trong đó 70-80% từ nguồn vốn tư nhân. Tuy nhiên, cơ cấu cung ứng vốn hiện vẫn phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng.

Từ nay đến năm 2030, mỗi năm Việt Nam cần huy động khoảng 280-300 tỷ USD, với tốc độ tăng vốn đầu tư bình quân 14%/năm (Ảnh minh họa: KT)

Theo ông Lực, tín dụng ngân hàng đang chiếm khoảng 51% tổng lượng vốn, trong khi thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp chỉ chiếm 13-14%. “Dứt khoát Việt Nam phải phát triển thị trường vốn”, ông Lực nhấn mạnh.

Vị chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán, hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức Investment Grade trước năm 2030; đồng thời phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC), thị trường tài sản số, tín chỉ carbon và xử lý khoảng 1.500 dự án tồn đọng.

Ông cũng lưu ý, quy mô thị trường tài chính Việt Nam hiện tương đương 328% GDP, tín dụng/GDP khoảng 144% và có thể lên 180% vào năm 2030. Trong khi đó, hệ thống thể chế, khung pháp lý sandbox cho các mô hình mới và hiệu quả phân bổ vốn vẫn còn những điểm nghẽn.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn lớn, VIFC được kỳ vọng tạo thêm kênh kết nối các định chế tài chính quốc tế với các dự án trong nước. Đặc biệt, khi TP.HCM mở rộng không gian phát triển, kết nối với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, nhu cầu huy động nguồn lực cho công nghiệp, dịch vụ, thương mại, kinh tế biển và logistics ngày càng lớn.

Bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho biết, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam được thiết kế theo nguyên tắc “một trung tâm, hai điểm đến”, trên cơ sở một nghị quyết và 8 nghị định hướng dẫn.

Hai điểm đến tại TP.HCM và Đà Nẵng hoạt động theo một hệ thống quy tắc, quy định, quy chế và cơ chế giám sát thống nhất. Mỗi địa phương có cơ quan điều hành trực tiếp nhưng cùng hoạt động trong khuôn khổ chung của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế, do một Phó Thủ tướng phụ trách điều phối.

Việt Nam hút gần 55 tỷ USD vốn ngoại, cao nhất từ năm 2009 VOV.VN - Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/11, tính đến ngày 31/10/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay.

Theo Nghị định số 323/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, các bộ tiêu chí và điều kiện tiếp cận được áp dụng thống nhất tại cả hai địa điểm. Trong đó, TP.HCM tập trung vào các sản phẩm tài chính chuyên sâu và hoạt động tài chính truyền thống; Đà Nẵng hướng đến tài chính công nghệ, đồng sáng tạo và các lĩnh vực tài chính hiện đại.

Trong giai đoạn 2026-2027, Hội đồng Điều hành và các cơ quan điều hành tại hai địa phương đang lựa chọn các nhóm sản phẩm ưu tiên. Trọng tâm trước mắt là tài trợ vốn cho các dự án lớn, hạ tầng trọng điểm; phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu dự án; đồng thời thu hút các quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ và công ty quản lý tài sản.

Theo bà Đào Thanh Hương, các sản phẩm cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường và nhà đầu tư. Việt Nam sẽ phải vừa triển khai, vừa hoàn thiện cơ chế trong thực tiễn, với nguyên tắc thận trọng nhưng không chậm trễ.

Các công cụ như trái phiếu xanh, trái phiếu hạ tầng có thể giúp kết nối nhà đầu tư với những dự án đường sá, lưới điện và các ngành công nghiệp tương lai, đưa dòng vốn quốc tế đến những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu đầu tư lớn.

Hoàn thiện thể chế, xây dựng niềm tin với nhà đầu tư quốc tế

Để VIFC vận hành an toàn và đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, bên cạnh khung pháp lý và sản phẩm tài chính, cơ chế quản lý, giám sát đóng vai trò quan trọng.

Theo định hướng của Bộ Tài chính, VIFC sẽ áp dụng mô hình giám sát hai tầng, gồm giám sát trực tiếp tại địa phương và giám sát chuyên ngành của các cơ quan Trung ương như Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính. Bà Đào Thanh Hương cho biết, cơ chế này nhằm bảo đảm hoạt động của trung tâm an toàn, minh bạch và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Ở góc độ nhà đầu tư, ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch Knapper Global Advisors, Cố vấn VIFC-HCMC cho rằng, các tổ chức tài chính cần có cam kết gắn bó lâu dài và sự hiện diện thực chất tại trung tâm, bao gồm đội ngũ nhân sự, sản phẩm và dự án cụ thể. Điều này không có nghĩa các tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam phải chuyển trụ sở chính đến VIFC, mà là xây dựng cơ sở hoạt động chuyên biệt tại đây.

TP.HCM tập trung vào các sản phẩm tài chính chuyên sâu và hoạt động tài chính truyền thống

Ông Marc Knapper nhấn mạnh yêu cầu duy trì tiêu chuẩn cao đối với các tổ chức tham gia, từ năng lực tài chính, chất lượng quản trị đến uy tín trên thị trường. Các định chế nước ngoài không chỉ đóng vai trò nhà đầu tư mà còn cần trở thành đối tác trong quá trình phát triển, tham gia tài trợ những dự án năng lượng, hạ tầng và đổi mới sáng tạo mà Việt Nam đang cần.

Qua trao đổi với nhà đầu tư từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), ông Marc Knapper cho biết, Việt Nam nhận được sự quan tâm đối với các cơ hội hợp tác dài hạn. Tuy nhiên, để thu hút dòng vốn, VIFC cần đáp ứng ba yêu cầu: khung pháp lý rõ ràng, chính sách nhất quán; khả năng kết nối thị trường và dẫn vốn vào các lĩnh vực có nhu cầu đầu tư lớn; cùng nguồn nhân lực chất lượng cao, kết hợp phát triển chuyên gia trong nước và thu hút nhân lực quốc tế giàu kinh nghiệm.

“Các trung tâm tài chính lớn không hình thành chỉ nhờ một nghị định hay một quy định riêng lẻ, mà được xây dựng từ những quyết định nhất quán, có thể dự đoán của chính quyền và cơ quan điều hành. Đối với Việt Nam, tài chính còn có thể trở thành một trụ cột hợp tác quan trọng tiếp theo trong quan hệ với Mỹ, bên cạnh thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân”, ông Marc Knapper nhận định.

Ông cũng nhấn mạnh: “Mọi trung tâm tài chính đều bắt đầu tư niềm tin. Nền tảng pháp lý cho VIFC đã được xây dựng với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhà đầu tư sẽ đến vì nhiều quyết định đúng đắn và cách niềm tin được xây dựng. Tôi tin rằng VIFC với nhân tài, năng lượng của mình sẽ xây dựng thành một trung tâm tài chính lớn tại châu Á”.

Với mô hình “Một trung tâm, hai điểm đến”, VIFC được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa dòng vốn quốc tế và nhu cầu phát triển trong nước. Việc hoàn thiện thể chế, phát triển sản phẩm tài chính phù hợp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng thu hút dòng vốn dài hạn của trung tâm.