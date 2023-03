Bàn giao mặt bằng dự án KCN Vsip 2 Bắc Ninh còn nhiều 'lùm xùm'

Thôn Trác Bút, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh có diện tích thu hồi nhiều nhất trong Dự án Khu công nghiệp (KCN) Vsip 2 với 76,6 ha của 384 hộ dân. Tuy vậy, đến thời điểm này, theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN vẫn còn nhiều hộ dân địa phương chưa đồng thuận với quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

Là một trong những hộ dân không đồng tình với quyết định thu hồi đất, ông Mẫn Bá Mạc, ở thôn Trác Bút, huyện Yên Phong cho biết lý do chưa đồng tình là bởi mức giá đền bù chưa phù hợp.

"Mức giá đền bù 158 triệu đồng/sào (360 m2) là quá thấp. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm có điều chỉnh kịp thời về khung giá đất để người dân không bị thiệt thòi quá khi nhường đất để phát triển khu công nghiệp"- ông Mẫn Bá Mạc cho biết.

Hàng chục hộ dân thôn Trác Bút chưa đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án KCN Vsip 2 Bắc Ninh.

Ngoài lý do về mức giá đền bù, đại diện một số hộ dân thôn Trác Bút cho biết, đến thời điểm này chính quyền địa phương vẫn chưa giải quyết hết các phần tồn tại trong lần thu hồi đất trước đó cho dự án KCN Yên Phong 2C do Công ty Viglacera làm chủ đầu tư cũng là lý do khiến họ chưa đồng ý giao đất cho dự án KCN Vsip 2.

KCN thương mại và dịch vụ VSIP Bắc Ninh II (KCN Vsip 2) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 15/1/2019.

Dự án này do Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh làm chủ đầu tư có diện tích hơn 273 ha thuộc các xã Tam Giang, Yên Phụ, Hòa Tiến và thị trấn Chờ (huyện Yên Phong), hiện đang trong quá trình thu hồi, giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh dự án đền bù, giải phóng mặt bằng đất tại KCN VSIP Bắc Ninh II tại huyện Yên Phong.

Trước sự việc trên, trao đổi với VOV.VN, ông Nguyễn Văn Linh- Chủ tịch UBND thị trấn Chờ (huyện Yên Phong) cho biết, về mức giá thu hồi thì Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Yên Phong phải thực hiện theo đúng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định với mức giá là 158 triệu đồng/sào.

"Bản thân chúng tôi cũng rất mong muốn người dân được nhận mức đền bù cao hơn nhưng giá thu hồi thì phải theo quy định của pháp luật hiện hành và khung giá đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. Chúng tôi chỉ biết kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền nghiên cứu có mức hỗ trợ thêm cho địa phương."- ông Nguyễn Văn Linh cho biết.

Bản đồ Dự án Khu công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh II.

Liên quan đến việc người dân phản ánh đến thời điểm này chính quyền địa phương chưa giải quyết hết các phần tồn tại trong lần thu hồi đất trước đó cho dự án KCN Yên Phong 2C do Công ty Viglacera làm chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Linh khẳng định, những nguyện vọng của người dân có những vấn đề đã được giải quyết, có những vấn đề đang trong quá trình thực hiện theo quy định của pháp luật.

Người dân sinh sống tại thôn Trác Bút, thị trấn Chờ muốn đi qua khu vực Viglacera làm ăn sinh sống phải đi qua đường ống cống, do khi thi công xong KCN, con đường cũ không còn được nguyên vẹn.

Cũng theo ông Linh, hiện ở thôn Trác Bút cũng đang thực hiện 2 dự án đất đấu giá để tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương. Dự án đã kiểm đếm, đo đạc, trình quy hoạch 1/500. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có quyết định giao 7ha đất cho UBND thị trấn Chờ làm chủ đầu tư thực hiện xây dựng nghĩa trang của thôn Trác Bút.

Bên cạnh đó, Công ty Viglacera cũng đang thực hiện việc xây dựng đường hoàn trả, còn đường đấu nối sang KCN Yên Phong 2C đang đợi quy hoạch để xây dựng.

