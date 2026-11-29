Hoàn thành bàn giao mặt bằng trước 30/4/2027

Ngày 29/11, UBND phường Cát Lái tổ chức hội nghị thông tin đến người dân về chủ trương đầu tư và kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, kết nối nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3.

Tại hội nghị, các hộ dân và tổ chức trong phạm vi ảnh hưởng đã nghe công bố thông tin về dự án, kế hoạch thu hồi đất và trao đổi với chính quyền địa phương.

Ông Phạm Văn Lành, Phó Chủ tịch UBND phường Cát Lái (ảnh: Hà Khánh)

Theo kế hoạch, phường Cát Lái dự kiến thu hồi khoảng 15,12 ha đất. Có 43 hộ dân và tổ chức cùng 35 ngôi mộ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM là chủ đầu tư.

Từ ngày 16/12/2026 đến trước ngày 15/1/2027, phường sẽ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án được phê duyệt và vận động người dân bàn giao mặt bằng. Phường phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30/4/2027.

Ông Phạm Văn Lành, Phó Chủ tịch UBND phường Cát Lái, cho biết đây là một trong những dự án trọng điểm của TP.HCM, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm ùn tắc giao thông tại khu vực cảng Cát Lái.

Phối cảnh nút giao đường Liên cảng - Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 (ảnh: Ban Giao thông)

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị, phường đã phối hợp với chủ đầu tư rà soát phạm vi sử dụng đất, khảo sát xã hội học, điều tra và đo đạc sơ bộ để phục vụ công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Phường cũng đã báo cáo UBND TP.HCM về việc điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2.000, hoàn tất lấy ý kiến người dân và ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch để làm cơ sở triển khai.

"Trong tất cả các buổi họp của phường, tiếp xúc với nhân dân hay là trong tất cả các hội nghị thì chúng tôi đều thông tin đến các khu phố, đến người dân về những dự án trọng điểm của phường Cát Lái trong thời gian tới. Từng bước, từng bước một để chúng tôi nhằm tạo được sự đồng tình của bà con nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện. Do đó thì từ những bước chuẩn bị từ xa và từ sớm như vậy thì thông tin đến với bà con nhân dân được đầy đủ hơn, giúp cho việc triển khai của phường được thuận lợi hơn.", ông Phạm Văn Lành cho biết.

Người dân đồng thuận

Tại hội nghị, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình với chủ trương đầu tư, kỳ vọng tuyến đường mới sẽ giúp vận chuyển hàng hóa qua cụm cảng thuận lợi hơn và giảm ùn tắc trên các tuyến đường hiện hữu.

Người dân mong muốn việc bố trí tái định cư bảo đảm “nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn so với nơi ở cũ”. Các hộ cũng đề nghị phường thông báo sớm kế hoạch và hỗ trợ thực hiện các thủ tục về nhà, đất.

ông Lê Xuân Bình, người dân khu phố 22, phường Cát Lái phát biểu (ảnh: Hà Khánh)

"Người dân hoàn toàn ủng hộ dự án này, đây cũng là một chủ trương đúng. Mong rằng chính quyền địa phương sau hội nghị này sẽ thực hiện một cách đồng bộ, nhanh chóng, chính xác, minh bạch và hiệu quả. Hãy làm hết trách nhiệm của mình nhưng phải bám lấy chủ trương, đường lối của Đảng và thể hiện lòng thương yêu người dân trong diện di dời giải tỏa để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, và người dân chúng tôi cũng thấy thấu tình đạt lý." ông Lê Xuân Bình, người dân khu phố 22, phường Cát Lái nói.

Lãnh đạo phường trao đổi với người dân (ảnh: Hà Khánh)

Tại hội nghị, người dân đã cử đại diện 2 hộ dân và 1 tổ chức tham gia hội đồng bồi thường của phường.

Thời gian tới, chủ đầu tư sẽ phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án. UBND phường Cát Lái sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định./.

Đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu có tổng mức đầu tư gần 8.800 tỷ đồng Phối cảnh dự án (ảnh: Ban Giao thông) Dự án Xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu – nút giao cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư ngày 6/2/2026. Dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu là dự án nhóm A, sử dụng vốn ngân sách TP.HCM. Trong tổng mức đầu tư gần 8.800 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 1.440 tỷ đồng, chi phí xây lắp và thiết bị hơn 5.900 tỷ đồng. Phần còn lại dành cho tư vấn, quản lý dự án và dự phòng. Tuyến đường dài 5,9 km, rộng 60 m, đi qua hai phường Cát Lái và Long Trường (TP Thủ Đức cũ). Điểm đầu giao với đường Nguyễn Thị Định, điểm cuối tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3. Dự án gồm các cầu, cầu cạn và nút giao, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026–2029. Theo UBND TP.HCM, phương tiện ra vào cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu hiện chủ yếu lưu thông qua các tuyến Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công, Đồng Văn Cống và Mai Chí Thọ. Ùn tắc thường xuyên trên các tuyến này ảnh hưởng đến hoạt động khai thác cảng, làm tăng chi phí vận tải và tác động đến đời sống người dân. Tuyến đường mới sẽ kết nối cụm cảng với mạng lưới giao thông liên vùng, gồm Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Dự án được kỳ vọng rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ hoạt động logistics xuất nhập khẩu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ cảng Cát Lái.