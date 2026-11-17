Tại đây, các doanh nghiệp được phổ biến những chính sách thuế mới. Đó là: Luật Quản lý thuế mới về quản lý dữ liệu trong giao dịch; quy định mới về các trường hợp miễn thuế nhà thầu, về thương mại điện tử khi mua hàng hóa của nhà cung cấp nước ngoài thông qua sàn có chức năng thanh toán…

Doanh nghiệp dự hội nghị tọa đàm (Ảnh: Đức Mỹ)

Buổi đối thoại tập trung thảo luận các vấn đề về hoàn thuế VAT trong xuất, nhập khẩu, thuế nhà thầu; việc xử lý hóa đơn điện tử trong xuất khẩu khi sai tỷ giá; trường hợp doanh nghiệp có mua hàng thật, chuyển khoản thật, nhưng bị cung cấp hóa đơn giả thì xử lý như thế nào; việc chứng minh đầu vào khi thu mua nông sản trực tiếp từ nông dân…

Toàn cảnh Hội nghị tọa đàm (Ảnh: Lệ Hằng)

Tại đây, nhiều doanh nghiệp cũng quan tâm đến vấn đề bảo mật thông tin của doanh nghiệp khi ngành thuế sử dụng AI cho việc phân tích, xử lý và kiểm tra các dữ liệu về tài chính, kế toán của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng thuế TP.HCM cho biết, Luật Quản lý thuế có quy định về trách nhiệm bảo mật thông tin người nộp thuế. Theo đó, cơ quan thuế, cán bộ thuế, công chức thuế và các tổ chức làm dịch vụ thuế phải có trách nhiệm bảo mật thông tin cho người nộp thuế. Trong quá trình xử lý công việc phải đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo vệ thông tin của người nộp thuế. Luật cũng nghiêm cấm nhập, tải lên hoặc chia sẻ các thông tin lên các công cụ AI công cộng hoặc các dịch vụ AI bên thứ ba, trừ những trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (Ảnh: Lệ Hằng)

Qua giải đáp của cơ quan thuế, nhiều doanh nghiệp cho biết đã cập nhật nhiều chính sách mới về thuế, được giải đáp cụ thể một số vướng mắc.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho rằng: "Cuộc đối thoại làm rõ để hiểu đúng pháp luật, có những vấn đề từ thực tiễn phát sinh mà doanh nghiệp có thể gặp những vướng mắc do quy định của pháp luật còn thiếu hoặc có quy định khác nhau trong các văn bản quy phạm pháp luật. Cơ quan thuế cũng nắm bắt được những vấn đề này để tổng hợp, báo cáo với các cơ quan chức năng của Chính phủ trong quá trình hoàn thiện chính sách. Cơ quan thuế địa phương đã hết sức quan tâm, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp".