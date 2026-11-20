Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm

Sau phản ánh của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) ngày 12/11, “Phường Khương Đình, Hà Nội: Hàng loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng, PCCC vẫn ngang nhiên hoạt động” nêu hiện trạng các cửa hàng, gara ô tô, xưởng sửa chữa ô tô… trên đường Nguyễn Xiển, phường Khương Đình vẫn sáng đèn và hoạt động bất chấp yêu cầu dừng hoạt động và việc “cắt điện, cắt nước” của chính quyền. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Công văn số 6396/UBND-TTDLCNS ngày 14/11 của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao UBND phường Khương Đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam phản ánh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có); báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 20/11.

Khu vực xây dựng trên đất nông nghiệp và lấn chiếm đất công mặt đường Nguyễn Xiển (Khương Đình, Hà Nội)

14 cơ sở kinh doanh vẫn chưa chấp hành

Ngày 18/11, UBND phường Khương Đình có Công văn số 3789 kiểm tra, xử lý thông tin Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phản ánh.

UBND phường Khương Đình cho biết, về nguồn gốc đất và hiện trạng quản lý sử dụng, khu vực các cửa hàng, gara, xưởng sửa chữa ô tô... mà Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam phản ánh chủ yếu nằm trên khu đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp. Từ thời điểm sáp nhập địa giới hành chính 2 cấp, khu đất này cùng các công trình xây dựng hiện hữu trên đất được chuyển từ phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (nay là phường Định Công) sang địa giới hành chính phường Khương Đình quản lý.

Thực hiện xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp, UBND phường Khương Đình đã tổ chức tuyên truyền, vận động kết hợp với các biện pháp giải tỏa, yêu cầu ngừng hoạt động, cắt điện, nước... Đến nay, có 13/27 cửa hàng, gara ôtô, xưởng sửa chữa chấp hành việc ngừng hoạt động; tiến hành giải tỏa các vi phạm chiếm đất, cắm mốc và quây tôn quản lý đối với 2 thửa đất công tại khu đất nông nghiệp trên.

Đối với 14 cơ sở còn chưa chấp hành, UBND phường Khương Đình tiếp tục đôn đốc việc cung cấp hồ sơ từ UBND phường Định Công, từ các hộ dân đang sử dụng đất, sử dụng công trình trên đất để củng cố căn cứ pháp lý và có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo việc chấp hành việc ngừng kinh doanh vi phạm trên đất nông nghiệp nêu trên, UBND phường đã có Văn bản gửi các cơ quan kinh doanh điện, nước ngừng cung cấp có hiệu quả đối với các cửa hàng kinh doanh tại khu vực nêu trên. Hiện nay, UBND phường đã thực hiện việc niêm yết các Thông báo yêu cầu ngừng các hoạt động kinh doanh và cung cấp tài liệu, giấy tờ có liên quan trước ngày 21/11 và tự tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 25/11.

bãi trông giữ xe không phép tại trong ngõ 7P Hoàng Đạo Thành

Bãi xe không phép và khu đất công lấn chiếm cũng được lên kế hoạch xử lý

Không chỉ xây dựng cơ sở kinh doanh trên đất nông nghiệp, vẫn hoạt động khi đã có yêu cầu dừng hoạt động của chính quyền, khu đất công hơn 300 m2 đang bị lấn chiếm làm gara ô tô, bãi trông giữ xe không phép tại trong ngõ 7P Hoàng Đạo Thành vẫn tồn tại và hoạt động.

Về vấn đề này, ông Lưu Đình Lượng, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình cho biết: “Trong tuần cuối của tháng 11, UBND phường sẽ thực hiện xử lý việc lấn chiếm khu đất công; về bãi trông giữ xe không phép, UBND phường đang lên kế hoạch xử lý”.

Câu chuyện vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công, các bãi trông giữ xe không phép vẫn hoạt động không mới nhưng vẫn nguyên tính thời sự. Chính quyền cơ sở đã thực hiện rà soát, kiểm tra và xử lý nhưng vẫn tồn tại điều này khiến dư luận đặt dấu hỏi về hiệu quả xử lý vi phạm? Trong khi đó, UBND TP Hà Nội chỉ đạo, các đơn vị phải tập trung xử lý dứt điểm những cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, đặc biệt là nhóm công trình đã có quyết định đình chỉ hoặc bị ngừng cung cấp điện, nước nhưng vẫn cố tình hoạt động.