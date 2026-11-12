6 giá trị tạo sức hút cho “kiệt tác” căn hộ cao tầng Eurowindow Sport Garden

Được phát triển bởi Eurowindow Holding, Sport Tower và Garden Tower gồm 20 tầng nổi, 1 tầng hầm, cung cấp 459 căn hộ và 33 căn shophouse khối đế. Hai tòa tháp sắp ra mắt tạo dấu ấn từ 6 giá trị, đáp ứng nhu cầu của những gia đình tìm kiếm tổ ấm hiện đại giữa trung tâm thủ phủ tỉnh Nghệ An.

Vị trí trung tâm kết nối nhịp sống năng động

Tọa lạc tại phường Thành Vinh, Nghệ An, sát giao điểm đường Trần Nguyên Hãn và Đại lộ Vinh Quang, hai tòa căn hộ thừa hưởng lợi thế kết nối của khu đô thị thể thao, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden.

Sport Tower và Garden Tower là hai tòa chung cư đầu tiên đạt chứng chỉ công trình xanh quốc tế tại Nghệ An

Từ đây, cư dân thuận tiện tiếp cận chợ Vinh, siêu thị, trường học, bệnh viện và trung tâm hành chính chỉ trong bán kính hơn 1 km. Việc đưa con đến trường, mua sắm hay chăm sóc sức khỏe nhờ đó trở nên dễ dàng, giúp mỗi gia đình có thêm thời gian cho sinh hoạt và nghỉ ngơi.

Công trình xanh nâng chất lượng an cư

Sport Tower và Garden Tower là hai tòa chung cư cao cấp đầu tiên tại Nghệ An đạt chứng chỉ công trình xanh quốc tế EDGE, mang lại những lợi ích thiết thực tiết kiệm chi phí sinh hoạt và nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Việc sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời, thiết kế hệ thống thông gió tự nhiên góp phần giảm nhu cầu tiêu thụ điện trong quá trình vận hành. Sử dụng hệ cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Low-E giúp cách âm, cách nhiệt. Các giải pháp này giúp căn hộ hạn chế hấp thụ nhiệt, đón ánh sáng và lưu thông không khí tự nhiên, mang lại không gian sống thoáng đãng, dễ chịu, đồng thời hỗ trợ tiết kiệm chi phí sử dụng năng lượng.

Chất lượng môi trường sống của cư dân còn được chủ đầu tư chăm chút qua việc đầu tư, ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến đạt chuẩn A, cho phép tái sử dụng nước để tưới cây, góp phần tiết kiệm nguồn nước sạch. Thùng rác thông minh tự động đóng mở, báo đầy về trung tâm, hạn chế côn trùng và mùi, giúp giữ gìn vệ sinh khu ở.

Việc triển khai đồng bộ những giải pháp xanh toàn diện vừa gia tăng sự tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày, vừa góp phần giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên, để mỗi gia đình cùng chung tay xây dựng lối sống bền vững ngay tại tổ ấm của mình.

Trải nghiệm hai phong cách kiến trúc tạo dấu ấn riêng

Nằm trong phân khu Tân cổ điển, Sport Tower mang vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch, phù hợp với những gia đình yêu thích sự tinh tế trong không gian sống.

Garden Tower thuộc phân khu Địa Trung Hải, lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc phóng khoáng, hướng tới nhịp sống thư thái và gần gũi thiên nhiên.

Hai ngôn ngữ kiến trúc mang đến những trải nghiệm khác biệt mà vẫn hài hòa với cảnh quan từng phân khu. Chủ nhân có thể tìm thấy tổ ấm phù hợp với sở thích cá nhân, cùng thụ hưởng tiêu chuẩn tiện nghi và hệ sinh thái chung của khu đô thị.

Thiết kế tối ưu cho sinh hoạt gia đình

Các căn hộ 1 và 2 phòng ngủ có diện tích từ 39,6–63,9 m², đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Đáng chú ý, 100% phòng ngủ có cửa sổ đón ánh sáng, gió tự nhiên, mang lại sự thoáng đãng cho không gian nghỉ ngơi.

Phòng khách, phòng ăn và bếp được tính toán hợp lý để tạo không gian sinh hoạt chung thuận tiện để các thành viên trò chuyện, quây quần. Logia được tính toán vị trí đặt máy giặt, khu phơi đồ và cục nóng điều hòa, có hệ nan che bảo đảm thẩm mỹ.

Các căn hộ được thiết kế tinh tế, tỉ mỉ, tối ưu công năng.

Vật liệu bàn giao cao cấp, đảm bảo an toàn cho cư dân

Chất lượng căn hộ được thể hiện qua hệ cửa sổ, cửa logia Eurowindow. Hệ cửa góp phần hạn chế tiếng ồn, giảm truyền nhiệt, hỗ trợ tiết kiệm điện khi sử dụng điều hòa.

Mỗi căn hộ được hoàn thiện với cửa chính là cửa gỗ chống cháy tích hợp khóa thông minh, sàn gỗ công nghiệp cao cấp và trần thạch cao. Riêng khu vệ sinh sử dụng thạch cao chống ẩm, gạch lát chống trơn, cửa composite cùng thiết bị vệ sinh hiện đại. Cửa gỗ thông phòng và hệ thống điều hòa bổ sung sự tiện nghi cho sinh hoạt.

Các tòa nhà còn được trang bị thang máy tốc độ cao, điều hòa tại sảnh tầng một và hành lang các tầng sử dụng năng lượng điện mặt trời. Camera giám sát 24/7 kết hợp đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp góp phần mang lại sự an tâm cho cư dân.

Hệ tiện ích đa tầng đáp ứng nhu cầu mọi lứa tuổi

Tại mỗi tòa nhà, cư dân có thể đọc sách ở thư viện, giải trí ở phòng karaoke, luyện tập bóng bàn hoặc chơi bi-a. Vườn hoa riêng với đường dạo bộ, ghế nghỉ và sân chơi trẻ em mở thêm không gian thư giãn, gặp gỡ cộng đồng cư dân văn minh.

Phòng luyện tập bóng bàn tại tòa chung cư

Ngay trong nội khu, gần 100 tiện ích của Eurowindow Sport Garden đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Sân pickleball, sân tập golf, cầu lông, tennis, phòng gym, yoga và bể bơi bốn mùa,... mang đến nhiều lựa chọn rèn luyện thể chất và duy trì lối sống năng động mỗi ngày. Bảy công viên, vườn hoa không chỉ đóng vai trò là lá phổi xanh điều hòa không khí, còn tạo điều kiện để các thế hệ cư dân cùng tận hưởng lối sống giao hòa với thiên nhiên.

Sự kết nối giữa tiện ích nội tòa và toàn khu đô thị giúp Sport Tower, Garden Tower đưa lối sống năng động, cân bằng vào nhịp sinh hoạt hằng ngày của cư dân.