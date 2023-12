Bà Rịa-Vũng Tàu có 7 khu đất đủ điều kiện đấu giá trong năm 2024

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đối với 6 khu đất đấu giá theo kế hoạch năm 2023, sau khi rà soát các điều kiện, việc triển khai các công việc còn lại để tổ chức đấu giá không kịp thực hiện trong năm 2023, do các thủ tục phê duyệt chậm và công tác xác định giá khởi điểm có vướng mắc. Vì vậy, Sở đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đấu giá năm 2023 chuyển sang Quý II năm 2024.

Đối với 14 khu đất công thuộc dự kiến đấu giá năm 2024, đến nay UBND tỉnh đã phê duyệt phương án đấu giá đối với 3/14 khu đất và quyết định đấu giá đối với 1 khu đất, đang xem xét phê duyệt các nội dung liên quan đến 2 khu đất khác.

Khu đất chợ du lịch (cũ) TP. Vũng Tàu sẽ đưa vào đấu giá 2024 (Ảnh: Lưu Sơn)

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, qua rà soát 14 khu đất dự kiến đấu giá năm 2024, chỉ có 1 khu đất không vướng mắc về đất đai, quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kết nối,... đảm bảo điều kiện để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án ngay sau khi trúng đấu giá.

Như vậy, trong tổng số 20 khu đất (tính cả 6 khu đất theo kế hoạch đấu giá năm 2023) đến nay, qua rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ có 7 khu đất đảm bảo điều kiện về hạ tầng, quy hoạch, đất đai. Đó là khu đất chợ du lịch cũ; Mũi Nghinh Phong; khu đất tại Phường 11 (thu hồi của Công ty TNHH Sáng kiến ý tưởng quốc tế Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu); kho hải sản Long Hải; khu đất thu hồi của Tổng Công ty mía đường II; khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Thành Chí ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền và khu đất 1,7ha tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

Khu đất Mũi Nghinh Phong, TP Vũng Tàu (Ảnh: HN)

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đối với các khu đất không đủ cơ sở dữ liệu, cần xác định giá khởi điểm để áp dụng phương pháp so sánh và phương pháp thặng dư. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể tỷ lệ điều chỉnh mức giá do các yếu tố khác biệt của các thửa đất so sánh với thửa đất cần định giá, làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Trường hợp đề xuất trên vẫn không được chấp thuận, đề nghị UBND tỉnh thay đổi hình thức sử dụng đất từ “thuê đất trả tiền một lần” đã được phê duyệt, thành “thuê đất trả tiền hàng năm” nhằm thực hiện việc xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.