Điều gì tạo nên sức hút bùng nổ của The Privé?

Tuần qua, sự kiện The Glory Race đầy bùng nổ đã giúp The Privé tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường.

Hơn 60 đại lý phân phối và 1.700 đại sứ kinh doanh

Sức hút của The Privé được thể hiện rõ qua quy mô của sự kiện The Glory Race, khi quy tụ hơn 60 đại lý phân phối cùng 1.700 đại sứ kinh doanh trên toàn quốc. Không khí sôi động xuyên suốt chương trình phản ánh sự quan tâm lớn của hệ thống phân phối, đồng thời đưa The Glory Race trở thành một trong những sự kiện có quy mô nổi bật và gây tiếng vang trên thị trường bất động sản trong thời gian gần đây.

Đông đảo các đơn vị phân phối và đại sứ kinh doanh tham dự sự kiện The Glory Race, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của dự án The Privé

Theo đánh giá của lãnh đạo nhiều đơn vị phân phối, The Privé thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ hội tụ những giá trị ngày càng khan hiếm tại khu trung tâm mới của TP.HCM. Không chỉ sở hữu quỹ đất ven sông quy mô lớn, liền kề Thủ Thiêm, The Privé còn được định vị là tài sản có khả năng lưu giữ và chuyển giao giá trị qua nhiều thế hệ. Đây cũng là xu hướng ngày càng rõ nét của nhóm khách hàng có năng lực tài chính cao khi lựa chọn bất động sản không chỉ dựa trên tiềm năng tăng giá, mà còn hướng đến giá trị tích lũy bền vững và di sản truyền đời.

Bên cạnh đó, The Privé được phát triển theo mô hình compound khép kín với 12 tòa tháp trên quỹ đất bên sông, mật độ xây dựng khoảng 25%; phần lớn diện tích dành cho cảnh quan, mặt nước và hệ thống tiện ích nội khu như hồ bơi điện phân muối 3.000 m², 7 phòng gym hiện đại, 5 phòng tiệc fine dining cùng nhiều không gian trải nghiệm độc bản dành riêng cho cư dân.

7 hạ tầng trọng điểm và cú hích tăng giá The Privé

Một trong những yếu tố được các đơn vị phân phối và giới đầu tư đặc biệt quan tâm là dư địa gia tăng giá trị của The Privé trong dài hạn.

The Privé được hưởng lợi từ mạng lưới 7 công trình hạ tầng trọng điểm đang định hình diện mạo trung tâm mới của TP.HCM. Nổi bật trong đó là nút giao An Phú, tuyến Metro số 1 và số 2, đường sắt cao tốc Bắc – Nam, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Trung tâm TDTT Quốc gia Rạch Chiếc cùng định hướng phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế và Trung tâm Hành chính mới tại Thủ Thiêm. Sự cộng hưởng của các động lực hạ tầng này được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng kết nối, gia tăng giá trị bất động sản và tạo dư địa tăng trưởng dài hạn cho khu vực Nam Rạch Chiếc.

Theo dữ liệu nửa đầu năm 2026 của JLL, thị trường căn hộ TP.HCM ghi nhận khoảng 3.600 giao dịch thành công, với tỷ lệ hấp thụ lũy kế đạt trên 99,3%. Dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển về các dự án sở hữu pháp lý minh bạch, tiến độ triển khai rõ ràng và có khả năng hưởng lợi từ quy hoạch, hạ tầng.

Hệ thống hạ tầng trọng điểm đồng loạt được đầu tư và hoàn thiện được kỳ vọng sẽ tạo cú hích tăng giá cho The Privé trong những năm tới

Các chuyên gia nhận định, động lực tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn tới sẽ không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm truyền thống mà còn mở rộng sang các cực phát triển mới, được dẫn dắt bởi hệ thống metro, hạ tầng liên vùng và các trung tâm kinh tế mới. Với vị trí tại Nam Rạch Chiếc, liền kề Thủ Thiêm, The Privé được đánh giá là một trong những dự án hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng này.

Trước sự kiện The Glory Race, The Privé cũng ghi nhận kết quả bán hàng tích cực khi toàn bộ 1.027 sản phẩm của giai đoạn đầu được giao dịch thành công chỉ sau ba ngày. Riêng Cloud9 Tower, tòa tháp thứ 9 của dự án, tiếp tục thu hút lượng lớn khách hàng quan tâm và giao dịch trong đợt mở bán giữa tháng 6/2026.

5 năm an tâm tuyệt đối

Bên cạnh lợi thế về vị trí và tiềm năng gia tăng giá trị, The Privé còn thu hút khách hàng nhờ chính sách tài chính được thiết kế theo hướng giảm áp lực dòng tiền trong giai đoạn đầu sở hữu.

Đại diện chủ đầu tư giới thiệu chính sách "5 năm an tâm tuyệt đối" dành cho khách hàng

Theo đó, khách hàng mua căn hộ The Privé được hỗ trợ 100% lãi suất trong 24 tháng đầu. Trong 36 tháng tiếp theo, mức lãi suất được giới hạn tối đa 9,9%, đồng thời được ân hạn nợ gốc lên đến 60 tháng. Chính sách này tháo bỏ hoàn toàn mọi e ngại về lãi suất và giúp khách hàng an tâm về kế hoạch tài chính, dòng tiền và tự tin tiếp cận các sản phẩm bất động sản hạng sang trong giai đoạn thị trường phục hồi.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh bằng giá trị thực, những dự án hội tụ đầy đủ vị trí chiến lược, dư địa tăng giá nhờ hạ tầng và chính sách tài chính linh hoạt được dự báo sẽ tiếp tục dẫn dắt thanh khoản. Đây cũng là những lợi thế được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên sức hút của The Privé trong nửa cuối năm 2026.

Để khám phá chi tiết về không gian sống độc bản và những giá trị tinh hoa tại The Privé, vui lòng truy cập website chính thức của dự án: https://theprive.vn