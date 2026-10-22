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Eurowindow Twin Parks: Không gian "đáng sống", giàu trải nghiệm thực tế

Thứ Năm, 18:46, 22/10/2026
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VOV.VN - Tọa lạc tại trung tâm Gia Lâm – tâm điểm phát triển năng động phía Đông Hà Nội, Eurowindow Twin Parks sở hữu không gian sống xanh, pháp lý hoàn thiện cùng dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là những yếu tố tạo nên sức hút bền vững của dự án.

Môi trường sống xanh chạm tới cảm xúc

Nằm trên trục đường huyết mạch Thành Trung, Eurowindow Twin Parks có vị trí đắt giá khi được bao bọc bởi công viên trung tâm quy hoạch rộng đến 31ha. Lợi thế “vành đai xanh” kết hợp cùng chuỗi 3 khu vườn chủ đề An Viên – Lam Viên – Long Viên ngay trong nội khu đã tạo nên một “Khu đô thị hai công viên” hiếm hoi giữa trung tâm Gia Lâm, nơi sắc xanh thiên nhiên hòa cùng nhịp sống hiện đại.

Môi trường sống trong lành là trải nghiệm thực sự đáng giá đối với đời thường của các cư dân sinh sống tại khu đô thị. Ông H.Q.T, một cư dân Eurowindow Twin Parks, chia sẻ: “Gia đình tôi chọn Eurowindow Twin Parks vì muốn các cháu có không gian phát triển tự nhiên. So với ngôi nhà trong ngõ ngột ngạt ở nội đô trước đây, việc mỗi ngày được dạo bộ dưới những hàng cây xanh, tập thể dục hay cùng trẻ nhỏ hàng xóm chơi đùa ngay bên hiên nhà, khám phá thế giới tự nhiên giúp cải thiện sức khỏe, tăng đề kháng, hạn chế ốm vặt.”

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Con cái vui đùa cùng bố mẹ tại khuôn viên nội khu

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, giá trị tiện ích thiết thực, điển hình như nhà đỗ xe 3 tầng rộng rãi giúp giải quyết bài toán không gian đỗ xe cho cư dân, không lo mưa nắng, di chuyển đi lại khi gửi xe xa.

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Bầu không khí trong lành, xanh mát tại Eurowindow Twin Parks mang lại năng lượng tích cực cho cư dân mỗi ngày

Tinh tế trong từng chi tiết kiến trúc

Không chỉ dừng lại ở cảnh quan bên ngoài, Eurowindow Twin Parks khẳng định chất lượng sống vượt trội ngay trong từng ngôi nhà. Tất cả biệt thự, liền kề tại đây đều mang phong cách Tân cổ điển châu Âu sang trọng, quy hoạch theo mô hình ô bàn cờ mở giúp tối ưu không gian thông thoáng và thuận tiện kết nối, di chuyển.

Đặc biệt, là sản phẩm được phát triển bởi Eurowindow Holding, mỗi căn nhà đều được trang bị hệ thống cửa hộp kính Eurowindow cao cấp với khả năng cách âm, cách nhiệt, mang lại sự riêng tư cho gia chủ. Những chi tiết thiết kế tinh tế như logia thiết kế lắp ẩn điều hòa tinh tế, mái kính lấy sáng tự nhiên... không chỉ nâng tầm thẩm mỹ mà còn giúp tối ưu hóa công năng và tiết kiệm năng lượng cho gia chủ.

eurowindow twin parks khong gian dang song , giau trai nghiem thuc te hinh anh 3
Các căn biệt thự, liền kề mang phong cách Tân cổ điển châu Âu được trang bị hệ cửa hộp kính Eurowindow cao cấp

Lựa chọn an cư tại Eurowindow Twin Parks cư dân có đặc quyền trải nghiệm hệ sinh thái 35 tiện ích nội khu đẳng cấp như bể bơi, sân tennis, sân chơi trẻ em... và thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu vượt trội của Gia Lâm như Bệnh viện Vinmec, Aeon Mall Long Biên hay Vincom Mega Mall.

Bảo chứng từ pháp lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế

Một điểm tựa vững chắc khác tạo nên giá trị "đáng sống" của Eurowindow Twin Parks chính là sự minh bạch về pháp lý. Là một trong những dự án thấp tầng hiếm hoi tại khu Đông đã hoàn thành bàn giao sổ hồng cho cư dân, dự án mang đến sự an tâm và bảo chứng cho tiềm năng tăng giá bền vững của một tài sản truyền đời.

Khác biệt với những dự án còn nằm trên giấy, Eurowindow Twin Parks hiện diện là một khu đô thị đã hoàn thiện, mang sức sống tươi mới ngập tràn từ những mảng xanh thanh bình đến nhịp sinh hoạt đông vui của một cộng đồng đã đi vào vận hành ổn định.

Sự chuyên nghiệp trong công tác vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế CBRE, đảm bảo an ninh, bảo trì cảnh quan cùng các hoạt động kết nối cộng đồng đang dần phác họa nên chân dung một cộng đồng cư dân văn minh, tri thức tại tâm điểm phát triển mới của Thủ đô.

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Eurowindow Central Avenue: Xứng tầm vị thế dành cho giới tinh anh xứ Nghệ

VOV.VN - Không chỉ tìm kiếm một tài sản tích lũy, tầng lớp doanh nhân, chuyên gia cao cấp và cộng đồng kiều bào thành danh trở về Nghệ An đang đặt ra những tiêu chí khắt khe hơn về không gian sống. Ngôi nhà giờ đây không đơn thuần là nơi an cư, mà đã trở thành một tuyên ngôn khẳng định vị thế cá nhân.

CTV Ngọc Hà/VOV.VN
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